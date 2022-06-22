Как живёт «КАМАЗ-мастер» без иностранных деталей и с потерей спонсоров? Все подробности

Несмотря ни на что, новый грузовик станет ещё лучше. К «Дакару» тоже готовятся.

Команда «КАМАЗ-мастер» организовала ставшую уже традиционной встречу с журналистами. Темы были понятны и очевидны: жизнь камазовцев в новых политических реалиях с санкциями и потерями ряда зарубежных поставщиков и спонсоров, а также подготовка к ралли-марафону «Шёлковый путь». У нас — все новости из Набережных Челнов.

Импортным деталям уже найдена альтернатива. Спонсоры остаются на связи

До старта «Шёлкового пути» остаётся всего лишь две с небольшим недели, однако, помимо подготовки к главному старту лета, многих будоражили более глобальные вопросы, касающиеся дальнейшей жизни «КАМАЗ-мастер». Одной из главных задач стал поиск альтернатив импортным комплектующим, ведь ещё совсем недавно команда активно сотрудничала с иностранными предприятиями.

«Машина большая, там узлов и агрегатов очень много. Мы, в принципе, работали со всем миром. Работали с производителями из Америки, Европы, работали с производителями из Китая, поэтому у нас контактов очень много. Естественно, с кем-то контакты сохранились, с кем-то придётся заниматься импортозамещением и доводкой новых узлов», – поделился информацией заместитель директора по производству и развитию команды Сергей Савостин.

К счастью, у действующего победителя «Дакара» уже есть готовые решения. В частности, успешно найдена замена деталям подвески, которые ранее поставлялись из-за рубежа – на помощь «КАМАЗу» пришли местные партнёры из Набережных Челнов. По словам Сергея Савостина, получается даже оперативнее и дешевле.

Ливрея гоночных грузовиков слегка изменилась после перетасовки спонсоров Фото: kamazmaster.ru

Другая тема, которую просто нельзя было не затронуть в разговоре с Сергеем Геннадьевичем, – финансовые трудности, возникшие в связи с уходом некоторых спонсоров (самый известный из них – «Ред Булл»).

– Сколько спонсоров в итоге «отвалилось» и как вышли из положения?

– Сказать, что мы из положения вышли, нельзя: мы из него выходим. Слово «отвалилось», может быть, не совсем корректно в данной ситуации, ведь мы понимаем, что раз в спорт вмешалась политика, то она всем принесла какие-то серьёзные проблемы, поэтому мы поддерживаем отношения с теми партнёрами, с которыми пришлось расстаться. Надеюсь, это на какой-то период, не навсегда. Да, со всех сторон есть какое-то давление, поэтому пришлось на какое-то время пользоваться другими методами финансирования.

Нас поддерживает в первую очередь наше головное предприятие – это «КАМАЗ», с пониманием относится к ситуации. Естественно, и на «КАМАЗе» всё непросто, как и в принципе стране. Но мы проходили всякие условия: это и пожар на заводе, и перестройка. Команда во все времена существовала, я думаю, что мы переживём и эти трудные времена, будем только крепче.

– Учитывая непростые финансовые обстоятельства, возможна ли ситуация, при которой «КАМАЗ» будет выставлять меньшее количество экипажей на ралли-рейды, чем сейчас?

– Мы не гонимся за количеством экипажей. Каждый выезд согласовываем с руководством «КАМАЗа» и берём не количеством, а качеством.

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Новинки на «Шёлковый путь», подготовка к «Дакару» (что бы с ним ни было)

Несмотря на возникшие трудности, «КАМАЗ» продолжает вести работу по намеченным ранее направлениям, будь то модификация компонентов автомобиля или же подготовка к ралли-рейду «Шёлковый путь».

«Условия действительно непростые, но мы работу не останавливаем, ищем все варианты для того, чтобы двигаться вперёд, не стоять на месте. Мы работали над плавностью хода, над надёжностью всех узлов, а также над настройками двигателя и совершенствованием системы охлаждения – промежуточного промохлаждения. На «Шёлковом пути» также будут проводиться тестовые работы, но это уже, будем говорить, незначительные, которые мы можем себе позволить в условиях непосредственно соревнований», – поведал Савостин.

Сохраняет позитивный настрой и пилот команды «КАМАЗ-мастер» – пятикратный триумфатор «Дакара» Эдуард Николаев. Он также поделился мнением о вынужденном импортозамещении некоторых комплектующих: «К счастью, у нас такая страна большая, имеется большой потенциал – слава богу, всё успешно. Да, есть некие вопросы, с которыми столкнулись, но тем не менее выходим из ситуации. Спасибо всем, кто нас поддерживает в этом плане. Мы находим варианты, ищем, и получается даже в какой-то степени лучше, чем какие-то иностранные детали».

Эдуард Николаев Фото: kamazmaster.ru

Николаев не стал раскрывать всех новинок, которые подготовлены для нового грузовика семейства К5, но о некоторых деталях всё же рассказал: «Если снаружи наши грузовики К5 все одинаковые, то внутри всё разное. Мы работаем над развесовкой автомобиля, меняем внутренние компоновочные узлы, агрегаты, очень серьёзно взялись за работу по охлаждению интеркулера: были проблемы с воздухом для турбонаддува. Ну и, конечно же, работаем с весом. Например, сейчас мы ставим на один из грузовиков один радиатор. Раскрою секрет: при таком решении грузовик на 15 килограммов легче. Кто-то скажет — ну, что это за разница для грузовика, но мы боремся за каждый грамм. На соревнованиях мы не должны быть легче, чем 8 тонн 500 килограммов. Но лучше мы используем балласт и правильно его повесим в нужное место, нежели будем иметь тяжелющий грузовик, на котором действительно тяжело ехать по пескам».

Конечно, не обошлись и без вопросов касательно участия камазовцев в легендарном «Дакаре» в 2023 году. Официального решения по данному вопросу всё ещё нет, поэтому пилоты продолжают вести планомерную подготовку к январскому старту: «Мы также активно готовимся. Да, понимаем, что ситуация может сложиться по-разному, но команда готова. Даже если для нас не состоится «Дакар», то команда должна быть в полной боевой готовности: как дадут право выйти на старт, то мы не должны, так скажем, показать, что мы пропустили год или два. Мы должны выстрелить так, как обычно. Поэтому будем делать всё возможное, и спасибо нашему руководству, нашим партнёрам за поддержку», – заверил журналистов Николаев.

«Шёлковый путь»: Николаев и Сотников за рулём новых грузовиков семейства К5

Что касается предстоящего «Шёлкового пути», то напомним, что ралли-рейд будет состоять из десяти этапов. Точкой старта для участников станет Астрахань, а финишную черту им предстоит пересечь в Москве. Отдельной строкой стоит отметить дебютантов ралли-рейда – Дагестан и Чечню, где впервые пройдут соревнования такого уровня.

Чего ждать на дорогах Кавказа? Своими предположениями поделился Николаев: «Мы ожидаем, что будут такие предгорья, более раллийные дорожки. Наверное, мы встретим камни, так что нужно быть очень бдительными — особенно пилотам, потому что любой прокол может сейчас повлиять на серьёзную раскладку в таблице. Эти спецучастки мы ещё не ездили в своей биографии — надеемся, что организаторы нашли действительно интересную, красивую, ну и такую конкурентоспособную трассу».

А вот в качестве самого интересного участка Эдуард довольно неожиданно выделяет Липецкую область: «Там чернозём. Если пойдут дожди, то концовка будет интересной: ситуация может перевернуться с ног на голову. Потому что когда пошёл дождь, то в условиях чернозёма и нашей российской глины нужно уметь ездить: с учётом инерции тяжелого грузовика важно не переборщить, ведь мы будем ехать по узким дорожкам, а кругом деревья».

Помимо экипажа Николаева, на старт «Шёлкового пути» выйдут ещё три экипажа «КАМАЗ-мастер». Действующий победитель «Дакара» Дмитрий Сотников, как и Эдуард, будет пилотировать новый грузовик «КАМАЗ-435091» семейства К5. Андрей Каргинов сядет за руль модели «КАМАЗ-43509» – легендарного грузовика с победным прошлым. Именно за рулём этой модели Каргинов брал «Золотого бедуина» на «Дакаре» в 2020 году. Также на старте в Астрахани мы увидим экипаж Сергея Куприянова, который выступит на грузовике, работающем на газодизельной смеси.

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Конечно, мы не могли не задать вопрос Сергею Савостину о готовности предоставить шанс Никите Мазепину (хотя бы в рамках тестов), учитывая, что интерес к ралли-рейдам российский пилот проявлял. «Я прошу прощения, но ко мне он лично не обращался, поэтому не могу ответить на этот вопрос», – заявил один из руководителей «КАМАЗ-мастер».

Напоследок отметим, что в ходе пресс-тура вашему автору удалось проехаться за рулём как старой камазовской модели, так и новой. Но про их сравнение — уже в отдельном материале!