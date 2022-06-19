Прорвутся ли гонщики «Феррари» и «Ред Булл»? Интереснейший Гран-при Канады — LIVE!

Впереди одна из самых интересных гонок в календаре Формулы-1. Гран-при Канады почти всегда дарит немало событий, включая аварии и выезды машины безопасности. Нередок на трассе имени Жиля Вильнёва и повышенный износ шин, приводящий к интересным тактическим сражениям. Вдобавок ко всему нас ждут вероятные прорывы фаворитов: Серхио Перес будет стартовать с 13-й позиции, Шарль Леклер — с 19-й. Давайте следить вместе за ходом событий!
«Пирелли» советует один пит-стоп
И ещё немного информации от «Пирелли» — шинники считают оптимальной стратегию одного пит-стопа со стартом на «медиуме» и остановкой в районе 22-28 кругов.
Такую же тактика при старте на «софте» и чуть более ранним пит-стопом в «Пирелли» считают чуть менее эффективной, но она, по расчётам итальянцев, всё равно лучше стратегии с двумя остановками.
Фото: Pirelli Motorsport
Комплекты шин перед стартом
А вот информация от «Пирелли» по числу оставшихся комплектов шин у пилотов. Самый разнообразный набор составов у Леклера — по два свежих «харда» и «медиума», а также три «софта». Правда, прорываться Шарлю предстоит с далёкой 19-й позиции…
Фото: Pirelli Motorsport
Команде «Хаас» помогает готовиться к гонке «пушистый друг».
Фото: Haas F1 Team
Фото: Haas F1 Team
Вероятно, в команде таким образом хотят подружиться с сурками, которые в большом количестве обитают вокруг трассы. Одного из таких в тренировке, к сожалению, сбил Николас Латифи.
Помимо Алонсо, одним из главных героев вчерашней квалификации стал Мик Шумахер, который завоевал шестое место. В Монреале в этот уик-энд присутствует мама гонщика — Коринна Шумахер, и она была одной из тех, кто поздравил молодого немца с успехом.
Фото: Haas F1 Team
Подробнее о том, почему этот результат так важен для Мика — в нашем материале.
Сегодня в Монреале безоблачная погода, ничто не предвещает дождя, в отличие, от прошедшей накануне квалификации.
Фото: Scuderia Ferrari
А если вчерашнюю сессию вы пропустили, можете ознакомиться с нашим подробным рассказом о ней.
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