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Формула-1 Гран-при Канады: онлайн-трансляция гонки 19 июня, главные события, лайв

Прорвутся ли гонщики «Феррари» и «Ред Булл»? Интереснейший Гран-при Канады — LIVE!
Дмитрий Захарченко
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В 21:00 мск начнём узнавать, будет ли Ферстаппен доминировать, а Алонсо — блистать дальше.

Впереди одна из самых интересных гонок в календаре Формулы-1. Гран-при Канады почти всегда дарит немало событий, включая аварии и выезды машины безопасности. Нередок на трассе имени Жиля Вильнёва и повышенный износ шин, приводящий к интересным тактическим сражениям. Вдобавок ко всему нас ждут вероятные прорывы фаворитов: Серхио Перес будет стартовать с 13-й позиции, Шарль Леклер — с 19-й. Давайте следить вместе за ходом событий!

«Пирелли» советует один пит-стоп Комплекты шин перед стартом
Live Дмитрий Захарченко

«Пирелли» советует один пит-стоп

И ещё немного информации от «Пирелли» — шинники считают оптимальной стратегию одного пит-стопа со стартом на «медиуме» и остановкой в районе 22-28 кругов.

Такую же тактика при старте на «софте» и чуть более ранним пит-стопом в «Пирелли» считают чуть менее эффективной, но она, по расчётам итальянцев, всё равно лучше стратегии с двумя остановками.

Фото: Pirelli Motorsport

17:19 Дмитрий Захарченко

Комплекты шин перед стартом

А вот информация от «Пирелли» по числу оставшихся комплектов шин у пилотов. Самый разнообразный набор составов у Леклера — по два свежих «харда» и «медиума», а также три «софта». Правда, прорываться Шарлю предстоит с далёкой 19-й позиции…

Фото: Pirelli Motorsport

17:14 Дмитрий Захарченко

Команде «Хаас» помогает готовиться к гонке «пушистый друг».

Фото: Haas F1 Team

Фото: Haas F1 Team

Вероятно, в команде таким образом хотят подружиться с сурками, которые в большом количестве обитают вокруг трассы. Одного из таких в тренировке, к сожалению, сбил Николас Латифи.

16:55 Дмитрий Захарченко

Помимо Алонсо, одним из главных героев вчерашней квалификации стал Мик Шумахер, который завоевал шестое место. В Монреале в этот уик-энд присутствует мама гонщика — Коринна Шумахер, и она была одной из тех, кто поздравил молодого немца с успехом.

Фото: Haas F1 Team

Подробнее о том, почему этот результат так важен для Мика — в нашем материале.

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16:37 Дмитрий Захарченко

Сегодня в Монреале безоблачная погода, ничто не предвещает дождя, в отличие, от прошедшей накануне квалификации.

Фото: Scuderia Ferrari

А если вчерашнюю сессию вы пропустили, можете ознакомиться с нашим подробным рассказом о ней.

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