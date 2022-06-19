Прорвутся ли гонщики «Феррари» и «Ред Булл»? Интереснейший Гран-при Канады — LIVE!

«Пирелли» советует один пит-стоп

И ещё немного информации от «Пирелли» — шинники считают оптимальной стратегию одного пит-стопа со стартом на «медиуме» и остановкой в районе 22-28 кругов.

Такую же тактика при старте на «софте» и чуть более ранним пит-стопом в «Пирелли» считают чуть менее эффективной, но она, по расчётам итальянцев, всё равно лучше стратегии с двумя остановками.