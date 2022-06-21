Свежие правила Формулы-1 годятся лишь для мусорки. Ну очень странные решения судей

Поразительно: выпихивать соперника с трассы выгоднее, чем просто вилять перед ним. Как же так?

После финиша Гран-при Канады Фернандо Алонсо получил пятисекундный штраф за неоднократную смену траектории при обороне позиции — её запрещает пункт b второй статьи четвёртого раздела приложения L к международному спортивному кодексу ФИА.

Манёвры Фернандо очевидно нарушали требования правил ФИА, хотя, например, в IndyCar и тем более гонках NASCAR такая защита сегодня не выглядела бы нарушением. Закон суров, но это закон.

Обгоны в Формуле-1 Фото: Alfa Romeo / Florent Gooden, DPPI

Однако в то же время накануне старта сезона — 19 марта — ФИА опубликовала «руководство по стандартам пилотажа», в котором описывала, каким образом гонщики должны бороться друг с другом. И ему стюарды почему-то следуют совсем не так чётко, как в случае с пунктом b второй статьи четвёртого раздела приложения L…

Пилоты спрашивали — пилотам ответили

«Руководство», как сообщала ФИА, было опубликовано в ответ на запрос пилотов Формулы-1, которые хотели разъяснений о том, как именно рассуждают стюарды при вынесении решений. И среди них, например, есть такой момент: «обгон по внутренней траектории должен быть совершён в контролируемой и безопасной манере, при этом обгоняемому автомобилю должно быть оставлено достаточно места, чтобы чётко уместиться в границах трассы».

Однако этот пункт почему-то обязательным к исполнению не считается. Например, на 40-м круге Гран-при Австралии текущего сезона Лэнс Стролл в третьем повороте выдавил с трассы Валттери Боттаса, из-за чего тот потерял темп и пропустил не только «Астон Мартин», но и «Альфа Таури» Пьера Гасли.

Борьба Боттаса и Стролла в Австралии Фото: Кадр из трансляции

Стролл позже получил пятисекундный штраф, но не за этот момент, а за неоднократные смены направления при защите в более позднем эпизоде. Разбирать же эпизод на 40-м круге судьи не стали вовсе — несмотря на то что и Боттас, и вся его команда пытались обратить их внимание на эпизод.

Запись ясно показывает, что Стролл не оставил места «Альфа Таури» и у Боттаса не было никаких шансов удержаться в пределах трассы. Более того, из-за этого манёвра Валттери проиграл разом две позиции. «Мы были уверены, что он получит штраф — то, что сделал Стролл, совсем не вежливо, но никакого наказания не последовало», — сказал позже Хеви Пухолар, ведущий гоночный инженер «Альфа Ромео».

Выдавливать лучше, чем вилять

Исходя из решений, которые принимает дирекция гонки, получается, что при обороне гонщику выгоднее выдавливать соперника с трассы, чем пытаться отбить атаку до торможения. Вероятно, отпусти Алонсо педаль газа, чтобы дать Боттасу поравняться, и выдави его в траву в следующем повороте, штрафа бы не было, а так — испанцу влепили пять секунд.

«Руководство» от ФИА появилось не на пустом месте — в прошлом году к дирекции гонки возникло множество вопросов. Так, в Бразилии, когда Ферстаппен при обороне от атак Хэмилтона и сам вылетел за пределы трассы, и соперника туда вывез, к голландцу никаких санкций применено не было — даже расследовать эпизод не стали. Зато в точно таком же — как считает сам Макс — эпизоде в Джидде он был наказан.

Новый гоночный директор Формулы-1 Нильс Виттих Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Руководство» должно было расставить точки над i, но судьи этому документу не следуют. Зато строго следят за виляниями пилотов на прямой — это же куда опаснее и неспортивнее! Можно возразить, что «руководство» имеет куда меньшее значение для судей, чем спортивный кодекс, но зачем тогда оно нужно? И как именно понять, какие документы ФИА имеют значение, а какие можно сразу выбросить в мусор и не читать?

В прошлом году в борьбе Ферстаппена с Хэмилтоном не раз провоцировала спорные ситуации, а чемпионат в итоге завершился скандалом. Если в нынешнем сезоне Шарль сможет-таки навязать Максу борьбу, этих ситуаций будет ещё больше, но чётких правил, по которым можно будет их рассудить, до сих пор нет. И если сезон-2022 вновь закончится скандалом, виновата в этом будет ФИА.