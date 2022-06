Как устроена трасса для дрифта? Объясняет знаменитый участник RDS GP на «Жигулях»

Привет, любители дрифта!



На связи Фёдор Воробьёв. В данный момент меня, как и вас, настиг внушительный перерыв между вторым и третьим этапом Российской Дрифт Серии. И я решил провести его с пользой: сегодня вам расскажу о своём недавнем опыте в качестве судьи на соревнованиях по дрифту в городе Иваново. Погнали?

Но в начале статьи хотелось бы затронуть теорию и поделиться интересной информацией с теми, кто ещё не всё знает о системе оценивания дрифт-мероприятий. Итак, каждая трасса состоит из нескольких зон, которые имеют своё название:



— Зона постановки — начало оцениваемого участка, где автомобиль должен начать ехать под углом в управляемом заносе;



— Touch and go — внешняя зона, которой машина должна коснуться хотя бы одним колесом;



— Outside zone — сектор на трассе, по которому автомобиль должен обязательно проехать, чтобы полностью его «забрать»;



— No go zone — зона, в которую не разрешается заезжать, однако во время парного заезда судьи могут разрешить лидеру в неё смещаться, чтобы не создавать помех преследователю.



Каждая зона «стоит» определённое количество баллов, и каждый пилот вправе сам решать, какую траекторию выбрать, но, конечно же, чтобы получить «максимум», нужно полностью выполнить судейское задание! Также стоит отметить, что есть несколько критериев оценивания:

угол — 35 баллов;

траектория — 35 баллов;

стиль — 30 баллов.

Теперь же после краткого экскурса в теорию я могу поделиться своими впечатлениями о работе на Ivanovo Drift Challenge, куда меня пригласили парни из Федерации Автомобильного Спорта Ивановской области. Опыт участия в таком масштабном чемпионате, как RDS GP, позволил мне получить необходимые знания, чтобы профессионально и объективно судить региональные соревнования по дрифту.



Впервые ли я сужу? Нет, ранее я был в качестве судьи как на зимних, так и летних мероприятиях.

К сожалению, из-за долгого перерыва, связанного с пандемией, на Ivanovo Drift Challenge заявилось не так много участников — порядка 14. Но я был восхищён всей ответственностью организаторов, ведь соревнования были согласованы и с городом, и со всеми структурами, включая пожарную охрану, скорую помощь и др.



Перед стартом Ivanovo Drift Challenge я со своим коллегой, трёхкратным чемпионом Ивановской области по дрифту Сергеем Ивановым, придумал судейское задание: трасса в форме «восьмёрки», где мы разместили две внешние «Outside zone» и четыре «Touch and go». Требования к проездам рассказали на брифинге — это встреча с пилотами, где объясняется судейское задание, и с первого взгляда оно казалось несложным.

Схема дрифт-трассы в Иванове Фото: Из личного архива Фёдора Воробьёва

Более того, я смотрел за каждым участником на тренировках и делал себе пометки, чтобы на повторной встрече с пилотами каждому подсказать, что можно поправить как в технике управления, так и в настройках автомобиля, например, подвеске или давлении в шинах. Много общался с парнями лично и постарался ответить на все вопросы, чтобы они могли правильно выполнить судейское задание! Мне кажется, это особенно важно!



Что в итоге? Конечно, некоторые пилоты «бодали» бетон, а кто-то не смог продолжить соревнования и сошёл по техническим причинам. Но главное, что всё обошлось без серьёзных аварий! Рад, что этап чемпионата прошёл классно и на уровне!

Фёдор Воробьёв и призёры Ivanovo Drift Challenge Фото: Из личного архива Фёдора Воробьёва

P. S. В своей предыдущей статье я уже анонсировал, что на предстоящих тестах за руль моей #жигицарь сядет один из самых опытных и титулованных пилотов RDS GP, чтобы оценить настройки и дать конкретные советы. Кто это будет? Об этом вы узнаете уже в следующем материале!

На связи!