Мечта всех фанатов. «Субару» возродила культовую модель, которая блистала в ралли

В 1997 году «Субару» выиграла свой третий и последний титул в чемпионате мира по классическому ралли. Отметить успех в зачёте производителей WRC японский автопроизводитель решил выпуском дорожного купе Subaru Impreza 22B STi. Модель 1998 года, которая стала также и подарком на 40-летие марки, быстро завоевала статус культовой. И спустя четверть века была возрождена легендарной компанией Prodrive.

Силами легендарного шотландца Колина Макрея и его напарников -итальянца Пьеро Лиатти и шведа Кеннета Эрикссона — команда 555 Subaru World Rally Team выиграла восемь из 14 прошедших в сезоне-1997 ралли, что позволило команде взять титул. И несмотря на то что «Субару» ещё достаточно долго выступала в WRC, повторить этот успех и вновь стать чемпионами в зачёте производителей марка не смогла. Как не сумела создать и более культовую модель, чем купе Subaru Impreza 22B STi.

Subaru Impreza WRC 97 Фото: Subaru / Prodrive

Лимитированная версия была создана на базе купе WRX Type R STI поколения GC8E — всего свет увидели 426 автомобилей, львиная доля (400 машин) которых осталась на внутреннем рынке Японии, а ещё 24 были собраны для экспортных рынков: 16 купе сделали для Великобритании, ещё пять построили для Австралии, и три машины с номерами №000 достались Колину Макрею, его штурману Ники Гристу и Дэвиду Лэпворту — инженеру Prodrive, который работал над раллийным купе «Субару».



Дорожные Impreza 22B STi оснащались 2,2-литровым оппозитным мотором EJ22G, отдачу которого с помощью электронного впрыска топлива и турбокомпрессора IHI RHF 5HB увеличили до 280 л.с. 5-ступенчатая механическая коробка передач с двойным металлокерамическим сцеплением, фирменный симметричный полный привод, усиленные тормоза, подвеска на компонентах Bilstein были главными техническими особенностями модели.

Subaru Impreza WRC 97 Фото: Subaru / Prodrive

Британский дизайнер Питер Стивенс, который работал с «Субару» и Prodrive как над дорожными, так и над гоночными моделями, создал уникальный облик для лимитированного купе. Автомобиль получил новый капот, передний бампер в стиле машины WRC, регулируемое заднее антикрыло, а широкие крылья от реальной гоночной Subaru Impreza WRC 97 позволили увеличить ширину машины на 80 мм. Добавьте к этому фирменный синий цвет и получите воплощенную в металле мечту всех фанатов «Субару».

Subaru Impreza WRC 97 Фото: Subaru / Prodrive

Версия Impreza 22B STi (индекс 22B означает рабочий объем двигателя 2,2 литра и внутренний код «Субару» для турбированных автомобилей, а кроме того — 22B является шестнадцатеричным вариантом числа 555, отсылающим к главному спонсору «Субару» в WRC с 1993 по 2004 год, компании State Express 555) стала самым дорогим автомобилем японской марки в 90-е годы, но этот рекорд пал в 2022 году с премьерой Prodrive P25.

Subaru Prodrive P25 Фото: Subaru / Prodrive

Отметить 25-летие «лучшего полноприводного автомобиля с турбонаддувом своего времени» в Prodrive решили выпуском современной инкарнации Subaru Impreza 22B STi с учётом новых технологий и материалов. Легендарная инжиниринговая компания пообещала выпустить 25 экземпляров Prodrive P25 — рестомода, созданного на базе купе Subaru Impreza WRX родом из 90-х (это позволит сохранить автомобилю допуск на дороги общего пользования), но более лёгкого, более мощного и с улучшенными ездовыми характеристиками, нежели базовая модель.

Оригинальная Impreza 22B STi весила 1270 килограммов, но для Prodrive P25 заявлена масса менее 1200 килограммов за счёт использования углепластиковых крышки багажника, капота, крыши, порогов, наружных зеркал заднего вида, широких передних и задних крыльев, заднего антикрыла и выполненных в стиле машины WRC бамперов. На снижение массы работают карбоновый каркас четырёх сидений в салоне, углепластиковые панели обшивки дверей и отдельные элементы интерьера, а также лёгкий литий-ионный аккумулятор.

Subaru Prodrive P25 Фото: Subaru / Prodrive

Рестомод весит меньше своего прототипа, а мотор имеет более мощный — если у Impreza 22B STi под капотом был 280-сильный 2,2-литровый оппозит, то Prodrive свою модель оснастила изрядно доработанным 2,5-литровым турбомотором. Взяв за основу современный двигатель «Субару», британские специалисты оснастили его новыми гильзами цилиндров, поршнями, шатунами и клапанным механизмом с системой изменения фаз газораспределения, турбиной Garrett с новым интеркулером и системой антилаг, а также гоночной выхлопной системой Akrapovic из титана и нержавеющей стали. В итоге получился мотор, выдающий более 405 л.с. мощности и не менее 600 Нм крутящего момента.

Фото: Subaru / Prodrive

Новому двигателю — новая коробка передач. Свой спорткар Prodrive оснастила 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач с косозубыми шестернями и полуавтоматическим переключением с помощью «лепестков» на рулевой колонке. Оснащённая двухдисковым сцеплением AP Racing трансмиссия обеспечивает точное переключение передач за 80 миллисекунд, а гоночный характер коробки передач подчёркивает система лаунч-контроля — в этом режиме при старте с места первые три передачи переключаются без участия водителя, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за впечатляющие 3,5 секунды. Под стать разгонной динамике и тормозная, за которую отвечают вентилируемые механизмы AP Racing и покрышки Bridgestone Potenza на 19-дюймовых дисках Prodrive.

Subaru Prodrive P25 Фото: Subaru / Prodrive

Subaru Prodrive P25 Фото: Subaru / Prodrive

Естественно, что никакая «Субару» от Prodrive не может обойтись без полного привода. Машина оснащена регулируемым активным межосевым дифференциалом и дифференциалами повышенного трения спереди и сзади. Архитектура со стойками McPherson осталась, но алюминиевые стойки позволяют быстро регулировать углы установки колёс, кроме того, купе получило пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости, улучшающие вместе с более широкой колеёй управляемость на асфальте, а также амортизаторы Bilstеin c настройкой усилий сжатия и отбоя. Интересно, что в отдельные моменты времени рестомод может быть и переднеприводным — при использовании гидравлического ручного тормоза отключается привод задних колёс. Но для повседневной эксплуатации сохранён привычный стояночный тормоз с электроприводом.



Интерьер Prodrive P25 не раскрыт, но сами авторы проекта подчёркивают, что всё внимание было сосредоточено на ощущениях от вождения, а над салоном работали если не по остаточному принципу, то точно не держали это направление в приоритете. Заявлено, что воссоздан аутентичный интерьер Impreza конца 1990-х годов с использованием комбинации кожи, алькантары и карбоновой отделки. Штатная панель приборов заменена гоночным дисплеем Motec с системой телеметрии, а для более гоночных ощущений четырёхместный салон можно превратить в двухместный, заменив задние сиденья полукаркасом безопасности.

Фото: Subaru / Prodrive

Над обликом рестомода работал Питер Стивенс, который создавал дизайн оригинальной Impreza WRC в 1997 году, а также последующих «Субару» ограниченной серии Prodrive. За техническую часть Prodrive P25 отвечала команда инженеров Prodrive под руководством технического директора Дэвида Лэпворта, который 25 лет назад разрабатывал первую Impreza WRC. И каждый из запланированных к производству 25 экземпляров Prodrive P25 будет собираться вручную на мощностях Prodrive в британском Банбери. Выпуск спорткаров начнётся во второй половине 2022 года. С ценой в £ 460 тысяч стерлингов (€ 538 тысяч) за каждый Prodrive P25 модель, как и Subaru Impreza 22B STi, окажется в истории — это самая дорогая «Субару» за всё время существования японской марки.