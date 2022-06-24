На чемпиона Ф-1 валится проблема за проблемой. Ради чего Алонсо продолжать мучения?

Возвращаясь в Формулу-1 после двухлетнего перерыва, Фернандо Алонсо рассчитывал именно на этот сезон — радикальная реформа технического регламента должна была изменить расстановку сил в пелотоне и дать вчерашним середнякам шанс бороться за подиумы и победы. Расстановка сил действительно изменилась, но, к сожалению для Алонсо, «Альпин» это не коснулось. И хотя порой французские машины позволяют «выстреливать» — как в монреальской квалификации, проблемы у Фернандо возникают почти каждый уикенд…

Саудовская Аравия: двигатель

Уже в первой гонке сезона Алонсо пришлось непросто: Фернандо терял темп из-за высокого износа шин и лишь благодаря проблемам пилотов «Ред Булл» набрал очки за девятое место. Но это была ерунда по сравнению с тем, что ждало Фернандо в Джидде: за 15 кругов до финиша он вышел на седьмое место, однако в итоге сошёл с дистанции из-за проблем с двигателем.

Австралия: гидравлика и сейфти-кар

В Мельбурне у «Альпин» был отличный темп, и в финале квалификации Алонсо ехал круг, который позволил бы ему занять место в топ-3, но в одиннадцатом повороте отключилась гидравлика, а машина испанца соскользнула в гравий и врезалась в отбойник.

Тем не менее даже при старте с десятого места оставались шансы на высокий результат — за счёт старта на «харде» и стратегии с поздним пит-стопом. Увы, появление сейфти-кара после аварии Феттеля свело тактику на нет, и после остановки в боксах Алонсо оказался лишь 13-м. Шанс набрать пару очков ещё оставался, но комплект «медиума» не сработал — испанец терял позиции, а под финиш поехал в боксы во второй раз и в итоге занял последнее место.

Алонсо с пробитым понтоном в Имоле Фото: Clive Mason/Getty Images

Эмилия-Романья: Шумахер

В Имоле Алонсо квалифицировался пятым, но, потеряв в спринте четыре позиции, на стартовой решётке основного Гран-при стоял только девятым — рядом с Миком Шумахером, что и сыграло роковую роль. «Хаас» и «Альпин» шли бок о бок, когда во втором повороте гонки Мик потерял машину и задней частью своей машины пробил Алонсо боковой понтон. Спустя несколько кругов Фернандо пришлось вернуться в боксы и сойти с дистанции.

Майами: собственные ошибки

На Гран-при Майами «Альпин» Алонсо уже не дотягивал не только до топ-5, но и в Q3 пробиться не смог. Фернандо, однако, блестяще стартовал и боролся за места в конце первой десятки. Однако сначала испанец не рассчитал атаку на Гасли и вынес его с трассы, за что получил пять секунд, а затем ему выписали ещё пять за срезку — второй штраф отбросил Алонсо на 11-е место и оставил без очков.

Испания: трафик в квалификации

На домашней трассе Алонсо провалился в квалификации и занял лишь 17-е место — в команде ошиблись с временем выпуска пилота на трассу, и тот в итоге застрял за Ландо Норрисом. Раз уж занять высокую позицию на решётке не удалось, инженеры сменили Фернандо силовую установку, и стартовал он в итоге последним. Что не помешало испанцу прорваться на девятое место и набрать очки — первые со старта сезона в Бахрейне.

Монреаль: стратегия и штраф

Гонки в Монако и Баку прошли для Алонсо в штатном режиме, хотя в Монте-Карло он больше половины гонки оттормаживал пелотон, чтобы дать Окону шанс компенсировать штраф, а в Баку застрял позади Цуноды. В итоге оба раза Фернандо был седьмым и за две гонки вчетверо преумножил количество своих очков в чемпионате.

Фернандо Алонсо на Гран-при Азербайджана Фото: Dan Mullan/Getty Images

Зато в Монреале снова начались проблемы: после великолепного второго места в квалификации стратеги «Альпин» дважды побоялись звать пилота в боксы. Пит-стоп Алонсо совершил в боевом режиме на 28-м круге — позже всех остальных, стартовавших на «медиуме». В итоге Фернандо приехал к финишу седьмым, а после штрафа за виляния перед Боттасом оказался на девятой строчке.

При этом, по словам Алонсо, на его болиде опять возникли технические проблемы: из-за перебоев в работе системы DRS испанец терял почти секунду на круге. Это и привело к тому, что вместо борьбы с «Мерседесами» за подиум он блокировал Боттаса.

Что дальше?

Алонсо покинул Формулу-1 в конце 2018 года, заявив тогда, что не чувствует в себе мотивации бороться, когда машина не позволяет претендовать на победы или хотя бы на подиумы. Но в том году после девяти этапов сезона у Фернандо было 36 очков, он занимал в чемпионате восьмое место, сегодня у него лишь 18 баллов и десятая позиция.

Нынешний «Альпин», очевидно, не позволяет бороться за победы, которыми грезит испанец, и на фоне ограничения расходов шансов добиться какого-то радикального прогресса и включиться в борьбу «Феррари» и «Ред Булл» практически нет. То есть, оставаясь в Ф-1 на сезон-2023, Фернандо вновь будет обречён сражаться в конце топ-10 и надеяться на случайные успехи в духе победы Окона в Венгрии. Готов ли Алонсо — самый возрастной пилот на решётке — терпеть это и дальше?