В Формуле-1 осталось всего 8 мест на следующий сезон. Кто их займёт?

Ещё не закончился первый месяц, а многие вакансии на следующий сезон Формулы-1 оказались закрыты. Со вторыми номерами определились «Феррари» и «Ред Булл», Даниэль Риккардо не намерен досрочно покидать «Макларен», а накануне официально подтвердили контракт Пьера Гасли с «Альфа Таури»: француз до конца отработает своё долгосрочное соглашение с «Ред Булл».

Таким образом, в Ф-1 теперь осталось всего восемь вакансий — и то если мы заставим самих себя поверить, что Лоуренс Стролл может уволить из «Астон Мартин» собственного сына. Итак, что это за места и кто может их занять?

«Альпин», одно место

Судя по всему, Фернандо Алонсо продолжит собственную рекордную карьеру в Ф-1. Потенциальный суперталант «Альпин» Оскар Пиастри отправится на обкатку в «Уильямс», так что место для Алонсо останется. Если, конечно, он сам не потеряет мотивации выступать в составе середняка. Так или иначе, вероятность нового контракта максимальна – ждём подтверждения, скажем, на домашнем Гран-при Франции.

«Альфа Ромео», одно место

Китайский новичок Гуаньюй Чжоу достаточно быстр и богат, чтобы получить продление контракта. В то же время собственный воспитанник «Альфы» Тео Пуршер пусть и хорош в Формуле-2, но не производит впечатления человека, ради которого команде стоит отказаться от Чжоу и его спонсоров. Вероятно, Тео ждёт Формула-Е.

«Хаас», одно место

Если у Кевина Магнуссена долгосрочный контракт, то над Миком Шумахером сгустились тучи — вплоть до слухов, что американцы были готовы уволить немца после очередной серьёзной аварии. Второе место в «Хаасе» принадлежит «Феррари», и пока планы «Скудерии» неясны, тем более что в главной команде места для молодого пилота как минимум в ближайшие два года не будет.



Если Шумахер прибавит, то его вполне могут продлить. Альтернативы «Феррари» — вернуть в Ф-1 Джовинацци, посадить «израильтянина» Шварцмана или позволить «Хаасу» решать самому, убрав скидку за моторы. В последнем случае американцы могут как взять опытного пилота (Хюлькенберг, Грожан, Квят и так далее), так и молодого с деньгами или связями (Другович, де Врис, кто-то ещё из Формулы-2). Вероятно, торопиться в «Хаасе» не будут — вакансия будет висеть долго.

«Альфа Таури», одно место

Пока ничто не говорит о том, что Юки Цунода не сохранит своё место. Да, японец не выглядит кандидатом на будущий переход в основную команду, но и готовых юниоров на замену у «быков» нет. Випс постоянно ошибается и попал в расистский скандал, Лоусон не тянет, Хаугеру явно нужен ещё сезон в Формуле-2. Ждём продления Цуноды, если он вдруг не начнёт постоянно крушить машины.

«Астон Мартин», два места

Одни из самых интересных вакансий. Феттель обычно укатывает Стролла, но есть вопрос, хочет ли четырёхкратный чемпион дальше выступать в середняке, а команда — платить ему высокую зарплату. Не меньше вопросов и по Строллу: папа во владельцах — это прекрасно, но разве Лоуренс не видит, что Лэнс ну никак не тянет на роль топ-пилота и не приведёт «Астон Мартин» на вершину?

Если команду покинет хотя бы один гонщик, кандидатов на замену хватает. Можно учитывать даже уже продливших контракты Риккардо и Гасли: в «Макларене» будут рады скинуть большую зарплату Дэна, в «Ред Булл» — получить солидную компенсацию. Также есть вечный резервист Хюлькенберг, ходили дикие слухи про Шумахера. Пока остаётся ждать решений Феттеля и руководства.

«Уильямс», два места

Если у британцев не возникнет финансовых проблем, Алекс Албон должен сохранить своё место. Воспитанник «Ред Булл» стал уверенным первым номером и даже дважды затащил слабенькую машину в очковую зону — к нему никаких вопросов.



Что касается будущего напарника Албона, то многие считают контракт с Оскаром Пиастри уже решённым делом, причём соглашение может быть рассчитано сразу на два сезона. Печальные, но предсказуемые новости для Николаса Латифи и Логана Сарджента.



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Итак, ждём следующих объявлений. Изучайте полную таблицу, делитесь своими прогнозами в комментариях.

Составы команд Формулы-1 на сезон-2023. Версия от 25 июня 2022 года:

Команда Пилоты с контрактами Кандидаты «Ред Булл» №33. Макс Ферстаппен

№11. Серхио Пeрес «Феррари» №16. Шарль Леклер

№55. Карлос Сайнс «Мерседес» №44. Льюис Хэмилтон

№63. Джордж Расселл «Макларен» №4. Ландо Норрис

№3. Даниэль Риккардо Колтон Херта

Патрисио О'Уорд «Альпин» №31. Эстебан Окон №14. Фернандо Алонсо

Оскар Пиастри «Альфа Ромео» №77. Валттери Боттас №24. Гуаньюй Чжоу

Тео Пуршер «Хаас» №20. Кевин Магнуссен №47. Мик Шумахер

Роберт Шварцман

№99. Антонио Джовинацци «Альфа Таури» №10. Пьер Гасли №22. Юки Цунода

Лиам Лоусон

Юри Випс

Джехан Дарувала «Астон Мартин» №18. Лэнс Стролл

№5. Себастьян Феттель

№14. Фернандо Алонсо

№47. Мик Шумахер

Ник де Врис «Уильямс» №28. Александер Албон

Оскар Пиастри

№6. Николас Латифи

Фелипе Другович

Джехан Дарувала

Логан Сарджент

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