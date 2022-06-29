Знаменитый Цареградцев испытал дрифтовые «Жигули» — какой главный совет он дал?

Привет, любители дрифта!



С вами снова на связи Фёдор Воробьёв. До старта третьего этапа Российской Дрифт Серии остаётся не так много времени, поэтому моя подготовка к нему становится всё жарче и жарче! Недавно у меня прошли тесты, причём в экспериментальном формате — за рулем #жигицарь побывал Аркадий Цареградцев. Зачем? Узнаете, если дочитаете материал до конца!

Кратко расскажу предысторию. Все прошедшие этапы меня беспокоила основная проблема: мне не нравилась работа передней подвески, ведь её поведение во время пилотирования было чересчур острым. Это подтвердил и многократный победитель RDS GP Георгий Чивчян. После заездов в Нижнем Новгороде он сел за руль #жигицарь, чтобы протестировать и посмотреть, как в автомобиле работает секвентальная коробка передач российского производства. Проехал же путём управления педалями, то есть когда весь процесс вождения сконцентрирован не на руле, а именно на педалях. Эту манеру можно назвать более агрессивной: она требует большого наката и опыта, но при этом не приемлет допуска даже минимального количества ошибок.



После проезда Георгий высказал мнение, что не понимает, как с такой управляемостью я выступаю в чемпионате, ведь даже без входа в управляемый занос чувствуются резкость и острота реакции автомобиля на движения рулём.

А теперь о главном: идея пригласить на тесты другого пилота у меня родилась ещё на втором этапе RDS GP. Выбор пал на Аркадия Цареградцева, потому что он давно знаком с подвеской от производителя Wisefab, установленной на моем автомобиле, и уже успел покрутить её настройки вдоль и поперёк. Более того, у Аркадия огромный опыт эксплуатации разных машин и конфигураций.



Какая стояла задача? Я решил попросить Аркадия протестировать #жигуцарь и дать обратную связь относительно того, как машина ведёт себя на трассе и что можно поправить в настройках. Аркаша сразу согласился, и мы вместе запланировали дату.

Аркадий Цареградцев готовится к тестам #жигицарь

Настал день тестов. Прежде чем другой пилот сядет за руль, я решил сам сделать несколько заездов и отрегулировать все параметры #жигицарь. Ещё в Нижнем Новгороде мы заменили переднюю пружину — её жесткость уменьшилась с 12 кг/мм до 8 кг/мм. Связано это с тем, что мы перепробовали все возможные варианты настроек для оптимизации «рулёжки». Более того, начали снижать давление в передних шинах, чтобы компенсировать эту нервозность и остроту в управлении. Что в итоге? Получили сильный перезацеп на передней оси, что тоже негативно сказывается на вождении в этой конфигурации.



Далее я решил проверить редуктор в паре с секвентальной КПП. Задний редуктор у #жигицарь с передаточным отношением 3,9 и для отсечки 7-600 — 7-800 об/мин как раз под стать! Далее выставил давление в задних шинах на отметке 0,7-0,8 атм специально для движения на 3-й передаче и погнал на трассу. После трёх заездов уже мог передать руль.

Увидев автомобиль, Аркадий Цареградцев сразу высказал мнение, что у машины задняя часть располагается ниже передней. Проехав первую попытку, он понял, что из-за этого наблюдается дикий «перезацеп» сзади, и порекомендовал выровнять #жигуцарь горизонтально по передней и задней оси. Это мы, естественно, сделали.

После второго и третьего заездов Аркадий отметил, что управление стало гораздо лучше и дать каких-то новых комментариев уже не может. Далее стоит варьировать совсем тонкие настройки: развал-схождение, давление в шинах и ориентироваться на особенности трассы.



Результатами тестов я остался крайне доволен и хотел бы поблагодарить Аркадия за точечные замечания! И, конечно же, сам отметил, что управление автомобилем стало более комфортным после регулировки горизонта.

Сам не понимаю, как мог упустить этот параметр и что для достижения баланса с ним нужно было поработать. Видимо, настройки сохранились ещё с прошлой конфигурации, когда не хватало зацепа, но после установки правильных стоек и хорошей подвески к регулировке горизонта я так и не приступил. Именно поэтому так важно иногда спросить мнение человека извне, который свежим взглядом сможет увидеть недочёты!



А сейчас я продолжу готовиться к третьему этапу RDS GP, который пройдет на трассе ADM Raceway в Мячкове со 2 по 3 июля. Едем дальше!