Знаменитый Цареградцев испытал дрифтовые «Жигули» — какой главный совет он дал?

Привет, любители дрифта!
С вами снова на связи Фёдор Воробьёв. До старта третьего этапа Российской Дрифт Серии остаётся не так много времени, поэтому моя подготовка к нему становится всё жарче и жарче! Недавно у меня прошли тесты, причём в экспериментальном формате — за рулем #жигицарь побывал Аркадий Цареградцев. Зачем? Узнаете, если дочитаете материал до конца!
Кратко расскажу предысторию. Все прошедшие этапы меня беспокоила основная проблема: мне не нравилась работа передней подвески, ведь её поведение во время пилотирования было чересчур острым. Это подтвердил и многократный победитель RDS GP Георгий Чивчян. После заездов в Нижнем Новгороде он сел за руль #жигицарь, чтобы протестировать и посмотреть, как в автомобиле работает секвентальная коробка передач российского производства. Проехал же путём управления педалями, то есть когда весь процесс вождения сконцентрирован не на руле, а именно на педалях. Эту манеру можно назвать более агрессивной: она требует большого наката и опыта, но при этом не приемлет допуска даже минимального количества ошибок.
После проезда Георгий высказал мнение, что не понимает, как с такой управляемостью я выступаю в чемпионате, ведь даже без входа в управляемый занос чувствуются резкость и острота реакции автомобиля на движения рулём.
А теперь о главном: идея пригласить на тесты другого пилота у меня родилась ещё на втором этапе RDS GP. Выбор пал на Аркадия Цареградцева, потому что он давно знаком с подвеской от производителя Wisefab, установленной на моем автомобиле, и уже успел покрутить её настройки вдоль и поперёк. Более того, у Аркадия огромный опыт эксплуатации разных машин и конфигураций.
Какая стояла задача? Я решил попросить Аркадия протестировать #жигуцарь и дать обратную связь относительно того, как машина ведёт себя на трассе и что можно поправить в настройках. Аркаша сразу согласился, и мы вместе запланировали дату.
Аркадий Цареградцев готовится к тестам #жигицарь
Настал день тестов. Прежде чем другой пилот сядет за руль, я решил сам сделать несколько заездов и отрегулировать все параметры #жигицарь. Ещё в Нижнем Новгороде мы заменили переднюю пружину — её жесткость уменьшилась с 12 кг/мм до 8 кг/мм. Связано это с тем, что мы перепробовали все возможные варианты настроек для оптимизации «рулёжки». Более того, начали снижать давление в передних шинах, чтобы компенсировать эту нервозность и остроту в управлении. Что в итоге? Получили сильный перезацеп на передней оси, что тоже негативно сказывается на вождении в этой конфигурации.
Далее я решил проверить редуктор в паре с секвентальной КПП. Задний редуктор у #жигицарь с передаточным отношением 3,9 и для отсечки 7-600 — 7-800 об/мин как раз под стать! Далее выставил давление в задних шинах на отметке 0,7-0,8 атм специально для движения на 3-й передаче и погнал на трассу. После трёх заездов уже мог передать руль.
Увидев автомобиль, Аркадий Цареградцев сразу высказал мнение, что у машины задняя часть располагается ниже передней. Проехав первую попытку, он понял, что из-за этого наблюдается дикий «перезацеп» сзади, и порекомендовал выровнять #жигуцарь горизонтально по передней и задней оси. Это мы, естественно, сделали.
После второго и третьего заездов Аркадий отметил, что управление стало гораздо лучше и дать каких-то новых комментариев уже не может. Далее стоит варьировать совсем тонкие настройки: развал-схождение, давление в шинах и ориентироваться на особенности трассы.
Результатами тестов я остался крайне доволен и хотел бы поблагодарить Аркадия за точечные замечания! И, конечно же, сам отметил, что управление автомобилем стало более комфортным после регулировки горизонта.
Сам не понимаю, как мог упустить этот параметр и что для достижения баланса с ним нужно было поработать. Видимо, настройки сохранились ещё с прошлой конфигурации, когда не хватало зацепа, но после установки правильных стоек и хорошей подвески к регулировке горизонта я так и не приступил. Именно поэтому так важно иногда спросить мнение человека извне, который свежим взглядом сможет увидеть недочёты!
А сейчас я продолжу готовиться к третьему этапу RDS GP, который пройдет на трассе ADM Raceway в Мячкове со 2 по 3 июля. Едем дальше!
- 29 июня 2022
-
11:17
-
10:22
-
09:35
-
01:01
-
01:00
- 28 июня 2022
-
23:53
-
22:46
-
22:40
-
22:22
-
22:14
-
21:36
-
21:32
-
20:33
-
19:34
-
19:31
-
19:00
-
18:45
-
18:11
-
17:59
-
17:45
-
17:19
-
14:52
-
13:38
-
12:36
-
11:42
-
10:55
-
09:32
-
00:50
- 27 июня 2022
-
23:56
-
23:52
-
22:54
-
22:02
-
21:58
-
20:51
-
19:56