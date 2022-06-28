Последнее пришествие «Порше» в Ф-1 — полный провал. От немцев избавились через 6 гонок

Если верить слухам, уже в ближайшее время мы сможем получить официальные новости о возвращении «Порше» в Формулу-1 – пока что в качестве моториста «Ред Булл». Чем обернётся очередной заход немецкого концерна в Ф-1, предугадать невозможно. Вместо этого мы вспомним историю взаимоотношений «Порше» с миром «Королевских гонок» – от попыток построить свою команду до крупного провала в разработке двигателей.

Первый заход «Порше» в Ф-1: продержались всего два года, но успели выиграть гонку

Пожалуй, именно «Порше» можно назвать самой успешной гоночной командой за пределами Формулы-1: никто не выигрывал «24 часа Ле-Мана» чаще немецкого концерна. Впрочем, с миром «Королевских гонок» штутгартцы также знакомы не понаслышке. Первое соприкосновение «Порше» с Формулой-1 произошло ещё в далёких 1950-х. В концовке десятилетия для соревнований в открытых колёсах немецкой командой был адаптирован болид 718. Машина была построена в соответствии с техническим регламентом Формулы-2, что, впрочем, не мешало штутгартцам заявляться на отдельные этапы «Королевских гонок». С 1957-го по 1960-й «Порше» принимал участие в официальных Гран-при Формулы-1 ровно по одному разу за сезон. А к 1961 году немецкая команда наконец созрела для полноценного знакомства с «Королевой автоспорта».

К запуску формульной программы в Штутгарте подошли ответственно: в преддверии старта сезона-1961 был разработан новый, как тогда казалось, более совершенный болид под кодовым обозначением 787. Помимо технической подготовки, в «Порше» озаботились и формированием пилотского состава: Йо Боннье и Дэн Герни сформировали гоночный тандем штутгартцев.

Йо Боннье в кокпите «Порше» Фото: Michael Hardy/Getty Images

Уже в первой гонке сезона-1961, проходившей в Монако, «Порше» удалось набрать очки: Герни финишировал пятым, причём сделал это за рулём старой модели 718. Что касается нового болида 787, на котором выступал Боннье, то его очень скоро признали неудачным экспериментом, и, начиная с третьего этапа, «Порше» вернулся к эксплуатации предыдущей модели.

Первых серьёзных успехов немецкая команда добилась в четвёртой гонке чемпионата на трассе «Реймс-Гу». По чистому темпу победу на французской трассе должна была одерживать одна из машин доминировавшей в том году «Феррари». Однако пилоты заводской команды «Скудерии» один за другим начали выбывать из борьбы за лидирующую позицию – тогда-то на первый план и вышел Герни.

В концовке гонки американец не на шутку сразился за лидерство с дебютантом чемпионата Джанкарло Багетти: за последние девять кругов дистанции лидер заезда менялся восемь раз! Из последнего поворота гонки лидером выходил Герни, однако за 100 метров до финишной черты итальянец на «Феррари» вырвал победу из рук американца. Так «Порше» лишился своей первой виктории в Формуле-1, пусть даже второе место – тоже неплохой результат.

К серебру на «Реймс-Гу» Дэн добавит ещё два подиума на заключительных этапах сезона в Италии и США. Первые локальные успехи позволили немцам закончить свой дебютный сезон в Ф-1 на высоком третьем месте в командном зачёте (уступили только «Феррари» и «Лотусу»).

К следующему сезону в Штутгарте был подготовлен новый болид 804. Как и в случае с моделью 787, 804 также поначалу не внушал оптимизма: ноль набранных очков после первой гонки в Зандворте. Ферри Порше (сын основателя компании Фердинанда) даже порывался списать новый болид в утиль, однако Дэн Герни разглядел потенциал в модели 804 и уговорил босса команды продолжить работу над проблемной машиной.

На следующем этапе в Монако Герни квалифицировался на пятой позиции. Для штутгартцев это был знак, что идут они в правильном направлении. Затем в «Порше» началась экстренная доработка всего и сразу – от подвески до трансмиссии – из-за чего даже пришлось пропустить Гран-при Бельгии.

Принесённые немецкой командой жертвы оказались не напрасными: уже в следующей гонке в Руане Дэн Герни принёс «Порше» первую победу в Формуле-1. Да, в плане скорости штутгартцам по-прежнему было куда стремиться: выиграть гонку американцу помогли возникшие у конкурентов проблемы. Однако победа есть победа.

Дэн Герни на пути к победе на Гран-при Франции Фото: Getty Images

После французского триумфа «Порше» блеснул ещё раз на домашнем Гран-при на «Нюрбургринге». В квалификации Герни принёс команде первый поул в Ф-1, а в самой гонке финишировал третьим.

На второй год существования полноценной формульной программы «Порше» удалось одержать первую победу, а также продемонстрировать приличный темп на нескольких этапах сезона. Однако дебютные успехи не убедили Ферри Порше в целесообразности участия в самом дорогом чемпионате мира. Важно понимать, что в те времена «Порше» ещё не был столь крупным концерном, как сейчас. В плане финансовых возможностей штутгартцы уступали даже английским «гаражистам», а о конкуренции с «Феррари» даже не могло идти и речи. В конце концов босс немецкого коллектива принял решение сконцентрироваться на разработке спорткаров и перестать выбрасывать огромные суммы на непонятный проект в «Королевских гонках». С тех пор заводской команды под названием «Порше» в Формуле-1 больше не наблюдалось.

С «Маклареном» выиграли три титула за три года

Следующее соприкосновение «Порше» с Ф-1 случилось уже в середине 1980-х. К тому моменту немецкий концерн успел окрепнуть, набрать побед на «Ле-Мане» и заработать себе имя. В ту пору о возвращении в «Королевские гонки» штутгартцы даже не помышляли, однако в этот раз инициатива исходила уже от самой Формулы-1, а если быть точнее – от «Макларена».

Конец 1970-х – начало 1980-х для команды из Уокинга стал едва ли не самым тяжёлым периодом в истории. В этот момент «Макларен» переживал смену эпох – из рук Тедди Майера команда переходила к Рону Деннису. Одной из главных проблем, которую предстояло решить новому руководителю, стал поиск нового поставщика двигателей.

В начале 1980-х «Феррари», «Рено», «Брэбем» и ряд других команд уже вовсю использовали турбомоторы, в то время как «Макларен» продолжал работать с «атмосферником» «Косуорт». В стане британской команды осознавали, что без турбомотора бороться за чемпионство просто не получится. В поисках концерна, который смог бы удовлетворить запросы «Макларена» по части двигателей, Рон Деннис обратил внимание на «Порше».

Штутгартцы приняли предложение «Макларена», но с одним небольшим условием: все расходы берёт на себя гоночная конюшня. В поисках источника финансирования Рон Деннис обратился к частному холдингу TAG, который и проспонсировал разработку турбомотора «Порше». Именно поэтому двигатели немецкого концерна в протоколах красовались под названием TAG.

Вместо бренда «Порше» на болиде «Макларена» была нанесена надпись TAG Фото: Getty Images

Результаты англо-немецкого сотрудничества превзошли даже самые смелые ожидания. Первый полноценный сезон, в котором болиды «Макларена» были оснащены двигателем TAG, ознаменовался сражением за титул между Лаудой и Простом – двумя пилотами команды Рона Денниса. В последующие два сезона в чемпионате также первенствовал представитель «Макларена» (на сей раз Ален Прост). Итого: три титула за три года – феноменальный успех.

Первое поражение с новым мотористом «Макларен» потерпел в 1987-м. А под поражением мы подразумеваем всего три победы за сезон и второе место в командном зачёте. Далее команда из Уокинга переходит на моторы «Хонда». И дело тут даже не в отдельно взятом сезоне-1987: «Макларен» оттолкнула концепция нового двигателя от «Порше», в котором британцы не смогли разглядеть должного потенциала.

Провал с «Футуорком»: спустя шесть гонок клиентская команда рассталась с «Порше»

Освободившись от сотрудничества с «Маклареном», немецкий концерн тут же принялся искать нового клиента. В 1989-м была достигнута договорённость со скромной командой «Оникс», однако дальше стадии переговоров дело так и не продвинулось.

Шли годы, а «Порше» по-прежнему искал команду, заинтересованную в услугах концерна. И в 1990 году штутгартцам наконец-то улыбнулась удача: «Футуорк» находился в поиске поставщика двигателей. На тот момент в британской команде с японскими деньгами выбирали между двумя мотористами – «Фордом» и «Порше». Недавние успехи с «Маклареном» сделали своё дело: «Футуорк» предпочёл немецкий концерн.

Между гоночной конюшней и мотористом был заключён трёхлетний контракт. Что важно, предусмотрительный руководитель команды Джеки Оливер включил в соглашение один очень важный раздел – технические цели. Иными словами, «Футуорк» прописал в контракте характеристики, которым должен был соответствовать двигатель от «Порше». В частности, была установлена минимальная мощность мотора (750 лошадиных сил), а также минимальный вес (150 килограммов). Инициатива Оливера спасёт британскую команду, но об этом чуть позже.

В конце 1990 года «Порше» представил «Футуорку» готовый продукт. Первое, что насторожило руководство команды: масса двигателя, превышающая прописанную в контракте норму. Почти 190 кг – просто кошмар на фоне 160 кг «Хонды» и тем более 140 кг «Феррари». В итоге из-за мотора пришлось переделывать шасси, да и мощностью творение немцев не блистало: 670 л.с. Один из конструкторов «Футуорка» Алан Дженкинс даже посоветовал «Порше» прямо сейчас начинать разработку двигателя на сезон-1992, причём с нуля. Не добавили оптимизма и предсезонные тесты, на которых вскрылась новая проблема мотора: на этот раз с давлением масла.

Мотор Porsche 3512 Фото: wikipedia.org

Дебют двигателей «Порше» на болидах «Футуорка» обернулся полной катастрофой: пять раз за первые шесть этапов как минимум одна машина британской команды не могла пройти квалификацию, а если и проходила, то не добиралась до финиша гонки. На фоне стартовых неудач «Футуорк» провёл тесты предыдущей модели, оснащённой двигателем «Форд». Результаты эксперимента окончательно растоптали «Порше»: оказалось, что старое шасси с мотором «Форд» едет быстрее актуального болида, оснащённого «Порше».

Спустя шесть этапов с начала сезона в команде «Футуорк» принял решение прекратить сотрудничество с немецким мотористом. «Порше», конечно, пытался воспротивиться расторжению соглашения, однако несоответствие двигателя прописанным в контракте техническим нормам позволили «Футуорку» безболезненно разорвать соглашение с немецким концерном.

На этом заканчивается последняя попытка «Порше» покорить главную гоночную серию мира. Возвращение немцев в Ф-1, похоже, займёт 35 лет.