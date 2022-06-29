Наследие 7-кратного чемпиона Ф-1 под угрозой. Расселл рушит репутацию Хэмилтона

Предстоящий в эти выходные Гран-при Великобритании станет домашней гонкой для обоих пилотов «Мерседеса» — и оба наверняка хотят блеснуть перед своими трибунами. Подняться на подиум или хотя бы опередить своего напарника — если уж машина не позволит бороться за большее.

Вероятно, это будет первая настоящая схватка Расселла с Хэмилтоном. И уж точно не последняя.

Расселл впереди, но не первый номер

Когда в конце прошлого года «Мерседес» объявил о замене Валттери Боттаса на Джорджа Расселла, всё выглядело так, что британец вместо финна будет отыгрывать роль второго номера, набираясь опыта у титулованного напарника — примерно как Фелипе Масса работал с Михаэлем Шумахером в конце его карьеры в «Феррари».



Расселл, однако, превзошёл все ожидания и не просто поехал на уровне Хэмилтона, но и часто оказывался впереди более опытного напарника. Так, в восьми первых квалификациях Джордж пять раз опередил экс-чемпиона мира и с большой долей вероятности был бы быстрее и в девятой — если бы не поспешил с переходом на слики на влажной монреальской трассе. В общем зачёте разрыв ещё больше — 111 очков у Расселла против 77 баллов Льюиса.

В сезоне-2022 Расселл превзошёл все ожидания Фото: Clive Mason/Getty Images

На фоне таких раскладов в паддоке пошли разговоры о том, что Хэмилтон уже не тот и неспособен конкурировать с молодым напарником. В «Мерседесе» на это отвечают тем, что Льюис, главной целью которого остаётся борьба за титул — если не в этом, так в следующем году, активнее Расселла экспериментирует с настройками в попытке найти тот диапазон, в котором машина будет конкурентоспособна.

Так это или нет, со стороны понять невозможно, однако со стороны кажется, что в «Мерседесе» не теряют веры в семикратного чемпиона. Несложно представить, как Тото Вольф командует Расселлу сбавить темп и пропустить Хэмилтона, а вот обратное выглядит куда менее вероятным. Но лишь на данный момент.

Время молодых?

Льюису уже 37 лет, старше на стартовой решётке лишь Фернандо Алонсо, и ему проблемы машины с дельфинированием даются куда труднее, чем Расселлу — пилоту на 13 лет моложе. Джордж сейчас в превосходной форме и буквально в каждой гонке привозит «Мерседес» в топ-5 (Хэмилтон, к слову, финишировал так высоко только в пяти гонках из девяти).



Расселл сейчас находится примерно в той же позиции, в которой Риккардо в 2014 году был в «Ред Булл» — молодой воспитанник команды опережает опытного чемпиона мира и вынуждает с собой считаться. Тогда выступления Дэна вынудили Феттеля уйти, и хотя сейчас отставка Хэмилтона выглядит маловероятной, его репутация уже под ударом.

Гран-при Канады стал для Льюиса лучшим в сезоне-2022 Фото: Clive Mason/Getty Images

В то же время, если судить по гонке в Канаде, скорость Льюиса никуда не делась, он по-прежнему способен поддерживать высокий темп на длинной дистанции — если подпрыгивания автомобиля не ломают ему спину. И тут самое время вспомнить о нашумевшей директиве ФИА: в федерации намерены взять дельфинирование под контроль, и именно «Мерседес» станет главной жертвой этих ограничений, поскольку ни у одной другой команды таких проблем с раскачиванием нет.

Если немецкая команда, оправдывая поражения Льюиса, не лукавит и запретит инженерам выставлять экстремальные настройки, то оба гонщика будут выступать с одинаково щадящими регулировками, и картина изменится в пользу экс-чемпиона. Ну а если всё останется по-прежнему и Расселл до конца сезона будет чаще опережать напарника, чем уступать ему — как это происходит сейчас, объяснений неудачам Хэмилтона не будет. Кроме одного — он и правда уже не тот.

Символическая битва в Сильверстоуне

Гонка на «Сильверстоуне» в эти выходные для обоих пилотов будет иметь важное значение — хотя и не решающее. Расселлу важно будет реабилитироваться за чрезмерный риск в Монреале, который не оправдался и отбросил Джорджа дальше по стартовой решётке, в то время как Хэмилтону явно хочется вернуть себе статус однозначного лидера команды — тем более на глазах своих болельщиков.



Успех Льюиса в этот уикенд, разумеется, не компенсирует его прежних поражений, но это будет уже второй сильный этап Хэмилтона подряд, у него есть шанс сравняться с напарником в квалификационной дуэли. Ну а окажись впереди Расселл, и тогда в команде деления на первый и второй номера не будет точно. Английское дерби в этом Гран-при станет одним из самых захватывающих сюжетов уикенда.