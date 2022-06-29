Из Формулы-1 вымарывают трёхкратного чемпиона мира. Под удар попал и Ферстаппен

Формула-1 напоминает, в какую эпоху мы живём: за июнь разгорелось сразу два мощных скандала из-за необдуманных высказываний гонщиков. Воспитанник «Ред Булл» Юри Випс вылетел из молодёжной программы за реплику «чёртов ниггер» во время онлайн-стрима, а трёхкратному чемпиону мира Нельсону Пике внезапно аукнулось интервью, которое он дал ещё в конце прошлого года. И именно высказывание Пике-старшего и последующие события – главная тема в Ф-1 перед Гран-при Великобритании.

Что сказал Пике?

В интервью журналисту Рикардо Оливейре Нельсон Пике в том числе делился своим мнением об аварии между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном на Гран-при Великобритании 2021 года. Описывая ситуацию, Пике заявил, что Хэмилтон позволил себе «грязный трюк». В какой-то момент Нельсон назвал Льюиса не по имени, фамилии или как-то ещё, а «негиньо». Это-то слово и стало роковым…



Вообще у слова «негиньо» в португальском языке много значений – как запретное и скандальное «негр», так и просто «парень». Но, разумеется, когда спустя полгода кто-то обратил внимание на интервью Пике, его моментально обвинили в расизме.

Как отреагировали Хэмилтон и остальные?

Формула-1, ФИА и целый ряд команд оперативно выступили в защиту Льюиса, выпустив различные заявления о неприемлемости расизма. Хэмилтон со своей стороны заявил следующее: «Это больше, чем просто язык. Это архаичное мышление должно измениться, и ему нет места в нашем спорте. Меня окружали такие взгляды и цели всю мою жизнь. У меня было достаточно времени, чтобы научиться. Пришло время действовать».

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Какие оправдания у Пике и его семьи?

Первым выступил не сам Нельсон, а его племянник Родриго (тоже Пике). Он написал в соцсетях: «Моя бабушка, мама папы и дяди, всех нас называла «негиньо». И она нас любила. К чёрту лицемерный мир!»



Интересно, что пост с этим заявлением в том числе лайкнула дочь Нельсона Пике Келли – нынешняя девушка Макса Ферстаппена.

Сам Нельсон хранил молчание полтора дня, прежде чем распространил официальное заявление.



«То, что я сказал, было плохо сформулировано. Я не оправдываю это, но лишь поясню, что используемый термин широко употребляется в разговорной речи в бразильском варианте португальского языка в качестве синонима слов «парень» или «человек». Я не хотел его как-то обидеть. Я никогда не стал бы использовать слово в том переводе, который мне приписывают. Хочу подчеркнуть, что я решительно осуждаю любые предположения о том, будто это слово я использовал с целью унизить пилота из-за его цвета кожи.



Приношу искренние извинения всем, кто пострадал, включая Льюиса, который является невероятным гонщиком. Дискриминации нет места в Формуле-1, как и в обществе в целом, и я рад прояснить свои мысли на этот счёт», — заявил Пике-старший.

Пике простили?

Не тут-то было. В сторону трёхкратного чемпиона мира посыпались новые проклятья: мол, он извинился недостаточно сильно, недостаточно убедительно, неискренне… Ну, или вообще по сути не извинился. А раз так – то точно расист, которому не место в современной Формуле-1.



Руководство чемпионата или ФИА пока никак официально не отреагировали на заявление Пике, однако в целом ряде СМИ появился один и тот же инсайд, что Нельсон будет лишён пропуска в паддок на Гран-при Ф-1 – привилегии, положенной всем чемпионам мира.

Молодой Нельсон Пике в Формуле-1 Фото: John Rogers/Getty Images

Что дальше?

Вероятное лишение проходки в сердце автодрома – в любом случае не конец истории. Абсолютно очевидно, что очередной расистский скандал станет главной темой дня в четверг перед Гран-при Великобритании. Журналисты уже придумали море вопросов для Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена – ещё раз напомним, что он встречается с дочкой Пике Келли.



При этом и сам Макс, и его команда не выпускали никаких заявлений в поддержку Хэмилтона – можно быть уверенным, что Ферстаппена спросят и про это, и про скандал в целом, причём вряд ли дело ограничится одним вопросом.



Что же касается Хэмилтона, то остаётся только гадать, что скажет Льюис по поводу свежих слов Пике. Будет ли пилот «Мерседеса» раздувать скандал или признает, что ситуация неоднозначная и не стоит совсем уж «отменять» Нельсона? Хочется верить, что события на трассе в ходе уикенда заставят побыстрее оттеснить этот негиньо-гейт на второй план.