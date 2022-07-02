Хватит уже всех учить! Гонщик Ф-1 потребовал от болельщиков не свистеть. Даже на футболе

Джорджа Расселла обидели — на параде пилотов перед Гран-при Канады кто-то из болельщиков стал освистывать британца. Вероятно, это был кто-то из фанатов Николаса Латифи, не смирившийся с тем, что за годы выступлений за «Уильямс» Расселл под ноль разрушил репутацию канадца.

Расселла поведение болельщика задело — настолько, что спустя две недели Джордж заявил, что это неприемлемо, и требует избавить гонщиков и спортсменов вообще от такого… давления?



Отличный план: гонщик предлагает Формуле-1 бороться с её собственными — Формулы-1 — болельщиками.

По какому праву?

«Когда вы становитесь более заметны, это, разумеется, даёт немало преимуществ, но и минусы тоже есть. В Монреале кто-то крикнул моё имя и начал меня освистывать, — сказал Расселл. — Странно, когда какой-то 35- или 40-летний мужик освистывает тебя, когда ты даже не знаком с ним!



Я стараюсь в каждой гонке изо всех сил, чтобы было красивое шоу, стараюсь быть вежливым со всеми, а в итоге сталкиваюсь с этим. Мы должны избавиться от этого. По какому праву он кого-то освистывает? По какому праву футбольные фанаты оскорбляют игроков? Они просто делают свою работу, стараются построить карьеру. Большинство людей, оказавшись на этом месте, сочли бы это неприемлемым».

Расселл в своём заявлении зрит в корень и даже предлагает быстрое и элегантное решение — не быть заметным. За время выступлений в «Уильямсе» Джордж время от времени обращал на себя внимание — его хвалили за успехи и сочувствовали неудачам (типа той, когда он в режиме автомобиля безопасности улетел в отбойник в Имоле), и, если британцу угодно, чтобы именно так всё и оставалось, логичнее было бы продолжать гоняться за Гроув.

Когда фанаты Хэмилтона освистывали Ферстаппена, Расселлу не было до этого дела, и когда в Зандворте происходило обратное — тоже. Он утверждает, что просто выполняет свою работу и помогает делать шоу — и в этом он молодец, но в каждом шоу есть герои и антигерои, и в спорте — начиная с битв гладиаторов в Древнем Риме — у каждого болельщика свои собственные предпочтения. В Формуле-1 зрители на трибунах платят за билеты немалые деньги, они рассчитывают получить шоу и яркие эмоции — и это его, Джорджа, работа. Расселл, судя по его словам, не против того, чтобы фанаты выражали свои эмоции — но лишь те, которые его не задевают.

А по какому праву сам Расселл решает, как именно болельщикам можно себя вести, а как — нельзя? Пилот Формулы-1 — профессия публичная, и без публики не существовала бы вовсе — спонсоры и промоутеры в конце концов платят командам за то, что их болельщики видят рекламу на машинах, покупают билеты на трассу, сувениры и напитки в палатках за трибуной. И среди десятков тысяч человек, приехавших на трассу, наверняка будут хамы.

Правила игры

По поводу таких Расселл может спросить у своего напарника, семью которого на тестах в Барселоне в 2008 году оскорбляли испанские болельщики. Их тогда вывели с трибуны, а болельщика, пришедшего на Гран-при Испании – 2009 с «блэкфейсом» и в футболке «Макларена», не трогали. Для решения таких проблем на трассах Формулы-1 существует охрана, проинструктированная юристами, а всё, что не запрещено законом, остаётся на усмотрение человека. И как бы ни было неприятно время от времени сталкиваться с неоправданным негативом в свой адрес, это часть работы, когда твоя профессия публичная.

Да и в целом довольно наивно пытаться указывать болельщикам, как им нужно себя вести. Особенно когда эта работа дала тебе очень хорошую зарплату, мировую известность и весьма и весьма привилегированный образ жизни. Уж, наверное, освистывания со стороны странного болельщика, отгороженного от тебя десятью заборами, потерпеть можно.

Джордж Расселл Фото: Anthony Stanley ATPImages/Getty Images

В квалификации в Сильверстоуне Расселл занял восьмое место и в традиционном интервью на стартовой решётке не участвовал — туда берут только тех, кто оказался в топ-3. Во время интервью занявшего второе место Ферстаппена освистывали так, что он не слышал слов Билли Монгера, который задавал вопросы в рамках официальной трансляции. И не похоже, что Макса это каким-то образом задевало.



«Меня расстроило, что из-за них мне было сложно понять Билли, но в целом мне всё равно, — сказал позже голландец. — Если хотят освистать — освистают, для меня это ничего не меняет. Мне всегда нравится сюда приезжать — отличная трасса, великолепная атмосфера. Кому-то из болельщиков я не нравлюсь — ну и пусть. У них есть своё мнение, и меня это не трогает».



Расселла, похоже, чужое мнение волнует куда больше, чем Ферстаппена.