«Он был бы мёртв». Машина полетела аккурат в голову гонщика, спровоцировавшего аварию

Главный день гоночного уикенда Формулы-1 в Сильверстоуне уже получил свой первый ярчайший момент — и слава богу, что мы можем обходиться без траурных фото и мрачных интонаций. Гонка Формулы-2 — главной молодёжной серии мира — запомнится жёсткой аварией Роя Ниссани и Денниса Хаугера. Слава богу, что оба гонщика не пострадали…

Что случилось?

И Ниссани — формальный юниор «Уильямса» благодаря спонсорской поддержке — и Хаугер (участник молодёжной программы «Ред Булл») слабо провели квалификацию и стартовали с 11-й и 15-й позиций соответственно. Не совсем рядом, но израильтянин слабо провёл первый круг и после очередного небольшого вылета с трассы вернулся на неё прямо перед носом у норвежца.



Разумеется, чемпион Ф-3 Хаугер попробовал пойти в атаку, а Ниссани — эту атаку отбить. Деннис рванул на внутренний радиус, но Рой словно не обратил на это внимания (или банально не видел соперника) и тоже сместился влево. Отреагировать и съехать на обочину (место на асфальте закончилось) Хаугер уже не успевал — авария.



Ниссани поехал дальше, Хаугер… Формально тоже, но уже со сломанной передней подвеской. Машина Денниса стала неуправляемой и при этом, несмотря на торможение со стороны Денниса, продолжала нестись в сторону следующего поворота.

Авария Роя Ниссани и Денниса Хаугера Фото: FIA Formula 2

В итоге награда нашла героя: Хаугер врезался аккурат в Ниссани. Важный нюанс: в повороте стоят специальные бордюры-«сосиски», цель которых не позволять пилотам срезать трассу, а если уж они делают это, то с повреждениями для машины или хотя бы резкой потерей скорости. Цель благая, но если пилот наезжает на такую «сосиску» сбоку, то сильно подпрыгивает. Вот и получилось, что болид Хаугера не просто врезался в Ниссани, а буквально в него полетел — на уровне головы.



Смотрелось это всё ужасно: боковой понтон «Премы» должен был оказаться ровно там, где был шлем Ниссани. Слава богу, что в Формуле-2, как и в Формуле-1, уже несколько лет используется система защиты головы «гало», которая как раз спроектирована для отражения крупных предметов — от колёс до целых машин.

В своё время создатели «гало» хвастались, что система выдержит вес лондонского двухэтажного автобуса. Что ж, и самое серьёзное испытание в своей истории «гало» прошла уверенно: защита приняла на себя удар со стороны понтона, а затем «приподняла» болид Хаугера, чтобы он не оказался на голове у Ниссани.



Зрители всё-таки пережили пару тревожных минут, но затем нам показали, что и Хаугер, и Ниссани самостоятельно покинули болиды, закопавшиеся в гравии. Пронесло!

Авария Роя Ниссани и Денниса Хаугера Фото: FIA Formula 2

Что говорят журналисты и эксперты?

В соцсетях практически царит единодушие: если бы пилоты выступали на старых машинах без «гало», то Ниссани угрожали бы серьёзнейшие травмы головы или даже мгновенная смерть. Уж очень неудачно взлетела машина Хаугера.



«Без «гало» Ниссани был бы мёртв, а так он вылез из машины вообще без посторонней помощи. Это самая шокирующая демонстрация возможностей «гало». Снова надо отдать должное Ф-1 и ФИА за то, что они не слушали динозавров, которые были против системы», — написал пользователь Шон Келли.

С ним согласен журналист The Race Скотт Митчелл: «Гало» спасла Ниссани жизнь. При этом он сам полностью виноват в этом инциденте. Да, болид Хаугера так запустил бордюр, но он не спроектирован на удар с этой стороны, потому что машины нельзя так выдавливать в зоне торможения. Думаю, за такое грозит дисквалификация на гонку. Я не хочу отвлекать внимание от серьёзности инцидента, но если мы говорим о необходимых выводах, то нужно улучшать стандарты пилотирования, да и сами бордюры-«сосиски» являются проблемой».



«Рой Ниссани недостаточно хорош для Формулы-2. Шокирующий пилотаж — и ему очень повезло, что «гало» его спасла», — добавляет ещё один журналист Филип Хортон.

«Глупый сосисочный бордюр создал ужасный инцидент в Ф-2, — ругается Уилл Бакстон. — А «гало» снова спасла жизнь. Без сомнений, Ниссани — создатель всего этого, с его стороны был очень плохой пилотаж. «Гало» снова доказала свою ценность, «сосиски» — свою опасность».

«В комнате перед подиумом было слышно, как Тео Пуршер сказал: «Всё время один и тот же парень», — когда смотрел аварию Хаугера и Ниссани», — отмечает аккаунт F1 Feeder Series Live. Нетрудно догадаться, о ком говорит член молодёжной программы «Альфа Ромео»…