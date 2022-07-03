Ярчайшая гонка Ф-1! «Феррари» загубила гонку лидеру, Ферстаппен еле отбился от Шумахера

Стартовый замес

Перед стартом очень много разговоров было о возможном дожде в ходе гонки — шансы его примерно соответствовали шансам встетить динозавра на Красной площади — 50 процентов. Однако к моменту старта небесные хляби над Сильверстоуном не разверзлись, так что в бой пилоты отправились на сликах.

Но даже это не помешало стартовому завалу, в котором пострадали сразу пять машин. Пьер Гасли попытался протиснуться между машинами Джорджа Расселла и Гуаньюя Чжоу, ткнул машину Джорджа, после чего Расселл столкнулся с Чжоу, отправив машину китайца в полёт. «Альфа Ромео» встала на крышу и, перевернувшись, улетела за защитный барьер.

Гуаньюй Чжоу Фото: Mark Thompson/Getty Images

Пострадали в стартовом замесе ещё и Юки Цунода, Алекс Албон и Эстебан Окон. Албон резко затормозил из-за столкновения между Расселлом и Чжоу впереди, его ткнул Себастьян Феттель, отправив в разворот, и неуправляемая машина тайца влетела в Окона, а затем ещё и в Цуноду.



Над трассой появился красный флаг, дружная команда маршалов отправилась добывать из разбитой машины Чжоу, с чем успешно справилась. Китайского пилота отправили в медицинский центр, вместе с ним и Алекса Албона, а остальные продолжили ждать рестарт.



Очень важной перестановкой стала потеря лидерства Карлосом Сайнсом — впервые за 150 гонок стартовавший с поула испанец уже к первому повороту легко пропустил вперёд Макса Ферстаппена, а Хэмилтон смог опередить Переса и Леклера, однако эти обгоны были обнулены — пилоты так и не смогли закончить первый круг, так что рестарт был дан в порядке первого старта.

В итоге рестарт пришлось ждать практически час — первый старт гонки состоялся в 17:00, второй — в 17:56 мск. Из серьёзно пострадавших машин в первой аварии в гонку за время красного флага вернулись Окон и Цунода, добравшиеся до боксов после аварий.

Рестарт по зеркальному сценарию

На рестарте произошла зеркальная ситуация относительно первой попытки стартовать — на этот раз первый поворот остался за Сайнсом, да и Хэмилтону отыграть позиции не удалось — более того, он пропустил вперёд Норриса. Не обошлось и без инцидентов, причём в лидирующей группе — на машинах Переса и Леклера оказались повреждены передние крылья, в итоге мексиканец был вынужден свернуть в боксы, а Леклер остался на трассе.



Чеко оказался в конце пелотона, а впереди тем временем Льюис сумел пройти Норриса и выйти на четвёртую позицию. Сайнс же лидером оставался недолго — машина потеряла сцепление с трассой, испанец вышел широко из поворота и пропустил Ферстаппена вперёд.

Израненный бык — уже не зверь

Но ненадолго — Ферстаппен наехал на обломки и получил прокол, потерял темп и был вынужден заехать в боксы, пропустив вперёд сразу пять гонщиков. Несмотря на пит-стоп, Ферстаппен продолжил жаловаться на машину — вскоре выяснилось, что на болиде голландца повреждён боковой понтон, из-за чего он потерял прижимную силу, но смог продолжить гонку.



Темп Ферстаппена резко упал, что выбросило его из борьбы за победу, а впереди тем временем Леклер сел на заднее крыло Сайнсу, несколько раз намекнув команде, что было бы неплохо поменять их местами, на что капитанский мостик лишь приказал Сайнсу чуть сильнее атаковать, а не пропустить Шарля.



Позади же весьма быстр после проблем «Ред Булл» оказался Хэмилтон, постепенно нагонявший обе «Феррари». Сайнс первым из группы лидеров отправился в боксы — на 20-м круге, что было явной попыткой «Феррари» всё же поменять местами своих гонщиков.

Тем временем отряд потерял ещё одного бойца — из-за технических проблем сошёл Валттери Боттас.



Ферстаппен же уже на 24-м круге отправился на второй пит-стоп, пропустив вперёд ещё и Переса с Феттелем. На следующем круге в боксы нырнул и новый лидер — Шарль Леклер, причём вернулся на трассу он снова позади напарника. Льюис же, в свою очередь, остался на трассе.



Вскоре произошёл и ещё один сход — Пьер Гасли, уже ни за что не боровшийся, получил чёрно-оранжевый флаг и был вынужден вернуться в боксы. Гасли получил повреждения в столкновении со своим напарником, который, в свою очередь, получил пятисекундный штраф.

«Феррари» не сумела вовремя решить, кто же номер один

Впереди же Леклер нагнал Сайнса и снова включил старую песнь по радио относительно потери темпа. Сайнсу дали несколько кругов на то, чтобы вернуть темп, но в итоге всё же поменяли машины местами, пусть и несколько поздно.



Ключевым в борьбе за победу в этот момент стал пит-стоп Хэмилтона и то, где именно Льюис вернётся на трассу относительно двух «Феррари». В итоге на пит-стопе Хэмилтон больше потерял, чем отыграл — команда обслужила болид британца за 4,6 секунды, и он вернулся на трассу в шести секундах позади обеих «Феррари». Позади же продолжил терять позиции на израненном «быке» Ферстаппен, пропустив вперёд ещё и Окона и опустившись на девятую позицию.



Что до эпохальных событий, то тем временем Мик Шумахер смог заехать в десятку, опередив Николаса Латифи. Вскоре Мик выиграл и ещё одну позицию — Окон при попытке обогнать Макса, видимо, загнал свой «Альпин», машина сломалась и остановилась на задней прямой. На трассу вышла машина безопасности.



Сайнс и Хэмилтон моментально сориентировались, отправившись в боксы за новым «софтом». То же самое сделали Перес, Алонсо и Феттель. Леклер же в боксы не поехал, оставшись на «харде», что стало очередной попыткой «Феррари» проиграть гонку монегаску.

Эпичный спринт после машины безопасности

За 10 кругов до финиша дали рестарт. Сайнс сразу сумел пройти Леклера, пусть испанца и просили с капитанского мостика дать Леклеру запас. Потерял позицию и Хэмилтон — его прошёл Серхио Перес. Леклер же резко потерял темп, что сыграло на руку Сайнсу — Перес и Хэмилтон долго пытались пройти Леклера, в какой-то момент Льюису удалось опередить обоих, но Перес блестяще контратаковал и вернул себе позицию. Однако Чеко при обгоне Леклера покинул трассу, из-за чего оказался под расследованием судей.

Хэмилтон же пропустил Леклера, устроив жесточайшую рубку с Шарлем за третье место. Пилоты несколько раз менялись позициями, но в итоге монегаск на старом «харде» был вынужден сдаться и пропустить вперёд семикратного чемпиона мира.



На границе первой десятки после рестарта также не обошлось без перестановок: Мик Шумахер сумел вырваться на восьмую позицию, пройдя Феттеля и Стролла, и сел на хвост Максу Ферстаппену, однако обогнать действующего чемпиона мира сыну семикратного так и не удалось.



Карлос Сайнс уверенно довёл гонку до победы, которая стала для него первой в карьере. Серхио Перес финишировал вторым, а Льюис Хэмилтон — третьим. Леклер финишировал усилиями команды лишь четвёртым, Алонсо замкнул первую пятёрку. В десятку также попали Норрис, Ферстаппен, Шумахер, Феттель и Магнуссен.

Гонка в Сильверстоуне вышла едва ли не самой насыщенной на события за весь сезон. Однако, несмотря на победу «Феррари», команда, скорее, сделала шаг назад, не сумев вовремя выбрать лидера команды — Леклер в гонке, в которой он мог отыграть у Ферстаппена огромное количество очков, финишировал только четвёртым, сократив отставание лишь на шесть баллов, что никак не повысило шансы монегаска на титул в нынешнем сезоне.