Кто виноват в жуткой аварии на старте и почему «Феррари» не позвала Леклера? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Великобритании Формулы-1, завершившегося первой в карьере победой Карлоса Сайнса.

Считаете ошибкой решение «Феррари» не позвать Леклера на пит-стоп под сейфти-каром?

Безусловно, в «Феррари» допустили промах. Думаю, если бы они заехали друг за другом, то скорости бы хватило стать 1-2-ми к концу гонки. Скорее всего, они банально не успели среагировать на выход сейфти-кара. Когда объявили сейфти-кар, Леклер как раз находился в Stowe — повороте перед въездом на пит-лейн. А Сайнс находился на прямой до него, и у него было чуть больше времени.

Была ли «Феррари» права, когда не сразу приказала Сайнсу пропустить Леклера ранее в ходе гонки?

Возможно, они думали, что победный дубль в кармане, поэтому в тот момент дали пилотам побороться. С другой стороны, Леклер бы был ещё дальше и тогда точно под сейфти-кар не заехал. Так что реального значения эта ситуация не имеет.

Позволит ли Сайнсу победа сделать шаг вперёд в нынешнем сезоне?

Хоть и победа, но у Леклера была скорость выше даже с повреждённым передним крылом. Есть над чем задуматься. Думаю, Сайнс впереди Леклера – это разовое явление.

Кто виноват в аварии на первом старте — Гасли или Расселл?

Виноват Расселл, тут даже гадать не надо. Он видел и Чжоу слева (он уже был параллельно с ним), и Гасли находился не в мертвой зоне. Не рассчитал. Расселл сместился, не оставив место Гасли, ещё и сделал довольно резко.

И отмечу Феттеля. Он просто убрал Албона, не среагировав на происходящее. К нему почему-то вопросов ни у кого не было.

Был ли прав Расселл, когда бросил машину и пошёл смотреть, что с Чжоу? Это лишило Джорджа шанса на рестарт.

Думаю, у него была достаточно сильно повреждена машина, так что в голове точно о рестарте он не думал. Показал человечность — классно.

Хочу добавить от себя. Удивлён, что когда «Альфа Ромео» Чжоу перевернулась, то верхушка, где воздухозаборник двигателя, сломалась, и он действительно скользил на «гало». Без него это был бы шлем. Похожая авария была у Массы в Германии — 2014, тогда не было «гало», но дуга безопасности была в порядке. Машины сконструированы с такой особенностью, что в случае переворота дуга должна остаться целой, чтобы голова пилота точно не касалась асфальта. Если бы я работал в ФИА, то задал вопросы команде.

Был ли кто-то виноват на рестарте, когда Леклер и Перес повредили антикрылья?

По мне – вина Переса. Шарль уже был внутри, а Перес в последний момент решил тоже нырнуть внутрь. Шарлю некуда было деваться.

Алонсо сказал, что Леклера должны были наказать за виляния перед Хэмилтоном. Согласны?

Нет, он ничего не нарушал. Сделал одну смену движения по прямой. Не как Фернандо в Канаде.

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«Мерседес» практически боролся за победу — это разовое явление или они станут полноценной третьей силой?

Они и есть третья сила. Позади «Феррари» и «Ред Булл». Если бы была обычная гонка без происшествий у лидеров, думаю, отрыв был бы сильно больше.

Мик Шумахер впервые в очках и уверенно опередил Магнуссена. Это начало прорыва?

Тоже это отметил. Даже удивлён, если честно. Классно, если это действительно начало чего-то большего. Кевин очень быстрый – посмотрим, как пойдёт дальше.

Авария двух пилотов «Альфа Таури» — можно ли возложить всю вину на Цуноду или Гасли должен был оставить напарнику место?

Места точно хватало, так что вина на японце. Просто потерял заднюю часть машины, и не повезло, что задел Пьера. Досадно, но бывает.

Авария Ниссани-Хаугер в Формуле-2. Было ли вам страшно за здоровье Ниссани?

Нет. Знаю, насколько «гало» крепкое: его же для этого и сделали. Так что я не особо переживал. С виду да – жёстко, но именно на такие аварии оно и рассчитано.