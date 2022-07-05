Судьбу этапа RDS GP решил вылет после рекордного разгона — до 182 км/ч!

После месячного перерыва большой дрифт вернулся — в Москве прошёл третий этап Гран-при Российской Дрифт Серии. И одними из главных героев июльского уикенда RDS GP на трассе ADM Raceway стали пилоты… RDS Europe!

Не спешите обвинять нас, что мы перепутали главную дрифт-серию страны с межрегиональным чемпионатом, который проводил свой этап в том же Мячково парой недель раньше. Организаторы RDS GP решили поэкспериментировать с форматами, и впервые в истории в рамках Гран-при Российской Дрифт Серии состоялась дуэль участников младшей серии. И по степени накала страстей она ничуть не уступила основным заездам.

Участников RDS уайлд-кард выбрали сами фанаты дрифта. Во время прошедшего во второй половине июня этапа RDS Europe болельщики голосовали за тех пилотов из топ-16, кого хотели бы видеть на трассе во время уикенда RDS GP. Из множества молодых талантов поклонники управляемого заноса выбрали двоих — ими стали Денис Сорокопуд и Данила Воробьёв.

Оба пилота ровесники — одному уже исполнилось 20 лет, второму стукнет 20 в августе — оба не первый год выступают в дрифте, оба уже открыли счёт призовым финишам в RDS Europe, и оба прочно закрепились в статусе лидеров серии. Так что возможность побороться за приз — на кону в RDS уайлд-кард стояли 100 тысяч рублей от компании Aimol — спортсмены получили вполне заслуженно.

Дрифт-карьера Дениса Сорокопуда началась, как это ни странно, с детского лагеря. Просто потому, что в родном для пилота Владивостоке атмосферой любви к автомобилям и автоспорту пропитано примерно всё. В итоге под началом опытнейшего Ильи Фёдорова — постоянного участника RDS GP, между прочим — молодой пилот стал быстро прогрессировать и в 2022 году на своей Toyota Chaser JZX100 уже защищает цвета команды «Московский спорт» в младшей серии.

А вот для его соперника по RDS уайлд-кард путь в дрифт открыл сам Гран-при Российской Дрифт Серии. Побывав на этапе RDS GP на Moscow Raceway в 2017 году, Данила Воробьёв заболел дрифтом, и вылилось это всё в подготовку собственной машины и участие в спортивных уикендах уже в качестве пилота. Начав с зимнего дрифта, молодой талант из Архангельской области быстро дошёл до летнего и вот уже оказался на одной трассе со звездами российского дрифта.

Всё было по-взрослому. Своя квалификация и свои парные заезды, для которых в графике этапа RDS GP в Мячково выкроили самое интересное время. Говоря телевизионным языком, пилотов RDS Europe отправили на трассу в самый прайм-тайм: между дуэлями за третье место и за победу на третьем этапе Гран-при Российской Дрифт Серии.

В квалификационной битве представителей младшей серии верх взял Денис Сорокопуд, и его же судьи назвали победителем парных заездов, так что пилот команды «Московский спорт», будучи постоянным участником RDS Europe, уже вписал себя в историю RDS GP как первый победитель нового формата.

«Заезд удался процентов на 89-90, потому что мы немного прогадали с колёсами. У нас было три заезда: квалификационный проезд, а потом парный, в роли лидера и преследователя — а колёс на этой трассе хватает только на два заезда. И когда я ехал вторым номером, то уже подотстал, потому что шины были практически лысые. Но в целом, думаю, мы показали достойный дрифт. По сравнению с этапом RDS Europe судьи немного изменили задание, и, как по мне, стало немного полегче, потому что траекторию сделали шире и мне стало проще ехать на моей большой машине. Но да, было очень жарко, а в остальном — никаких проблем. И приятно осознавать, что я оказался на одной трассе с пилотами, на которых я в детстве смотрел, а сегодня выезжаю на парад — и вот он, Гоча рядом со мной», — отметил по итогам своего дебюта в RDS уайлд-кард Денис Сорокопуд. И пообещал приложить все усилия, чтобы проехать весь сезон-2023 в RDS GP.

На верхнюю ступень подиума в итоге поднялись оба пилота. Соперничают Сорокопуд и Воробьёв только на трассе, а за её пределами это добрые друзья, а потому Денис пригласил своего друга разделить минуту славы на пьедестале почёта. Жест оказался красивым, так что в итоге и Данила побывал на первом месте на церемонии награждения.

«Это крутая возможность проявить себя — уверен, что каждый пилот из младшей серии, который хочет заявить о себе, мечтает о таком шансе показать себя в RDS GP и выступить на одной трассе с теми гонщиками, на которых мы росли. Очень интересно, когда тебя судят пилоты, с которыми ты выступаешь в RDS Europe, но к ним нет никаких вопросов. У Дмитрия Андреевича Добровольского колоссальная насмотренность дрифта и собственный опыт выступлений, а с Антоном и Максом мы хорошо общаемся и вместе уже не первый год едем. Всё круто. К сожалению, жаркая погода стала одним из решающих для меня факторов на этапе. У моей машины есть определённые технические проблемы с впуском: сильно греется двигатель и обрубает мощность. Когда я ехал вторым номером, то в последней перекладке хотел «открыться», чтобы плотно финишировать с Деном, но пропусками зажигания машина загасила меня», — подвёл итоги выступления Воробьёв.

Данила тоже обнадёжил своих болельщиков: «Есть желание проехать этап RDS GP уже не по уайлд-кард, но пока всё упирается в возможности: в наше непростое время не так легко собрать всё нужное вместе, но мы работаем над этим».

Этому стремлению молодых лидеров RDS Europe не откладывать свой полноценный дебют в Гран-при Российской Дрифт Серии в долгий ящик можно только радоваться. Потому что уикенд в Мячково показал, что уже выросло поколение пилотов, которое способно дать бой признанным грандам российского и мирового дрифта. А если не ходить вокруг да около и сказать прямо, то Леонид Шнайдер взял свой первый подиум в RDS GP!

В свой дебютный полный сезон в чемпионате вчерашний школьник из Красноярска неизменно оказывался на подиуме, но исключительно в командном зачёте. А вот в Мячково Шнайдеру наконец-то удалось оказаться в топ-3 и по итогам парных заездов. В топ-32 через OMT с Дмитрием Ермохиным (везёт ему на дополнительные заезды с пилотами «Форвард Авто»!) Леонид обеспечил себе место в топ-16, а там технические проблемы не позволили Григорию Гусеву сразиться за выход дальше по сетке заездов — пилот Lukoil Racing Drift Team уступил своему сопернику без борьбы.

Затем Шнайдеру предстояло провести дуэль с ещё одним пилотом московской команды, но и Магомеда Омарова подкосила поломка автомобиля, который не выдержал OMT-заезда, так что Леонид оказался в полуфинале. Там для молодого пилота всё могло и закончиться, поскольку соперником оказался Георгий Чивчян, но случилась сенсация: ученик превзошёл своего учителя! В итоге новобранец «Форвард Авто» отправился в финал сражаться за победу, а титулованному лидеру команды оставалось рассчитывать в лучшем случае на третье место.

Чивчян не подвёл, продолжив свою уникальную серию: каждый раз, когда Георгий оказывается в топ-4, он неизменно занимает место в первой тройке. На ADM Raceway, правда, сделать это было особенно непросто. Потому что в соперниках Гочи оказался Аркадий Цареградцев. Пилот «FailCrew Дарксайд», успевший напугать своих фанатов пожаром в квалификации (жаркая погода и невероятный «держак» на трассе воспламенили заднюю покрышку, но огонь погас так же стремительно, как и разгорелся, так что машина Царя особо не пострадала), в контактной борьбе взял верх над победителем квалификации Романом Тиводаром (пилот впервые в своей карьере выиграл квалификацию в RDS GP), но потом уступил будущему победителю этапа и мог претендовать максимум на бронзу. Только вот и её не досталось Цареградцеву: показав красивый дрифт с Чивчяном и проведя с Георгием OMT-заезд, Аркадий в итоге в который раз в своей карьере стал четвёртым.

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Ну а в финале оказались два земляка-красноярца. Дамир Идиятулин в топ-16 вышел через bye run, а затем методично расправился со своими соперниками Иваном Никулиным, представляющим «FailCrew Дарксайд», Никитой Шиковым из Carville Racing и Царём. Казалось, что Шнайдер-то сможет дать бой своему опытному визави, но Леонид сам сделал всё, чтобы отдать победу пилоту Sintec Fresh Auto Drift. Показав рекордную скорость на постановке — 182 км/ч — в первом же заезде финала, который Шнайдер начинал преследователем, спортсмен отправился изучать окрестности трассы.

Алая «Сильвия» зрелищно пролетела через гравий, подняв клубы пыли, и замерла на обочине. После эвакуации машины и доставки её на пит-лейн выяснилось, что возможности продолжать борьбу у Леонида нет: автомобиль-то не пострадал, только вот команда уже использовала к тому моменту разрешённый пятиминутный перерыв на ремонт и подготовить технику ко второму проезду в финале уже не могла. Так что Идиятулин через очередной для себя bye run приехал к победе в Мячково — Дамир стал первым в сезоне-2022 пилотом, кто выиграл в RDS GP больше одного этапа.

Призовой подиум третьего этапа RDS GP Фото: Пресс-служба RDS

Смотреть на Шнайдера, по собственной горячности («перегореть» было несложно и из-за прессинга, и из-за жары, которую не выносила даже гоночная техника) упустившего первый реальный шанс сразиться за свою дебютную победу в Гран-при Российской Дрифт Серии, после финала было больно.

Но отчаиваться пилоту рано. В дрифте без взлётов (вспомните успех BY Motorsport и Дмитрия Ермохина в Нижнем Новгороде) и падений (посмотрите на Lukoil Racing Drift Team в Мячково — три пилота в топ-32 и дальше череда проблем) никуда, так что важно лишь сделать верные выводы. И отыграться в следующий раз, тем более что четвёртый этап пройдёт на родине Леонида — в Красноярске — и знаковая для российского дрифта трасса «Красное кольцо» примет 23-24 июля очередной уикенд RDS GP. Но сибиряков в пелотоне Гран-при Российской Дрифт Серии достаточно — посмотрим, кто из них окажется сильнее на домашней трассе.