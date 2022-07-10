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Гран-при Австрии: Расселл выбил Переса, Леклер трижды обогнал Ферстаппена, успех Шумахера

Почему первая победа Леклера за четыре месяца даёт «Феррари» надежду. Есть 3 аргумента
Дмитрий Захарченко
Гран-при Австрии
Комментарии
Шарль трижды обогнал Ферстаппена на глазах австрийских фанатов. У «Скудерии» всё же есть шанс побороться за титул!

Для «Феррари» победа в Австрии стала уже второй подряд, однако успех Сайнса в Канаде, который стал возможен лишь благодаря ошибке в тактике Леклера, принёс Маранелло больше вреда, чем пользы.

Для Шарля же первое место на «Ред Булл Ринге» — первая победа после Гран-при Австралии, который прошёл ровно четыре месяца назад. И пусть монегаск в этот уикенд отыграл у Ферстаппена только пять очков, этот триумф для «Скудерии» важнее предыдущего. Он вновь позволяет надеяться на борьбу за титул.

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«Скудерия» всё же может

Гран-при Австрии традиционно проходит на трассе «Ред Булл Ринг» — буквально домашнем автодроме команды Ферстаппена, где болельщиками Макса трибуны забиты до отказа. И именно здесь Леклер трижды обгонял действующего чемпиона в очной борьбе на трассе — на первом отрезке и после первых двух пит-стопов.

Шарль действовал решительно и при этом корректно, не провоцируя судей. В то же время Ферстаппену противопоставить было нечего — в каждом из случаев он был намного медленнее и едва ли смог отбить атаку.

В Австрии Леклер трижды обгонял Ферстаппена

В Австрии Леклер трижды обгонял Ферстаппена

Фото: Clive Rose/Getty Images

Не в первый раз машина «Феррари» оказывается быстрее «Ред Булл», однако это, наверное, первый случай в сезоне, когда на командном мостике итальянцев принимали смелые и своевременные решения (второй и третий пит-стопы Леклера), и они в итоге сработали.

В последние несколько месяцев могло сложиться впечатление, что «Феррари» патологически не способна привести Леклера к победе — либо сломается машина, либо будет просчёт в тактике. Но в Австрии таких проблем не было, «Скудерия» выглядела собранной и чёткой — и значит, она ещё может вернуться в гонку за титулом. Или команда так хороша только в отсутствие надежд и прессинга?

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«Мерседес» слишком далёк от побед

В немецкой команде, кажется, разобрались с проблемами дельфинирования — со стороны кажется, что машину раскачивает не так часто и сильно, а в середине пелотона «Мерседес» по-прежнему держится впереди. Однако темпа, чтобы побороться с лидерами за победу, по-прежнему нет.

Так, за 10 первых кругов Расселл отстал от Сайнса почти на 10 секунд, а Ферстаппену уступал более 12. А на 18-м уже Хэмилтона, который сражался в середине пелотона после вылета в квалификации, опередил побывавший на раннем пит-стопе Макс — то есть на этом отрезке «Ред Булл» по чистому темпу выиграл порядка 20 секунд.

В Шпильберге «Мерседес» боролся с середняками, а не за победу

В Шпильберге «Мерседес» боролся с середняками, а не за победу

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Надежд на борьбу за чемпионство не осталось, но прогресс в работе команды с шасси очевиден, и если тренд продолжится, то в будущем у «Мерседеса» может появиться шанс побороться за победу в отдельных гонках. И пусть ни Хэмилтон, ни Расселл в борьбе за титул не участвуют, вмешаться в дуэль Ферстаппена и Леклера они могут.

Пока же добавим, что в шести последних гонках пилоты «Мерседеса» пять раз поднимались на подиум — на фоне проблем в начале сезона о такой стабильности можно было только мечтать.

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Шумахер ещё себя покажет

Прибавляет в последние недели и Мик Шумахер — немец, который совсем недавно смотрелся на фоне Магнуссена школьником, обрёл уверенность и смотрится всё солиднее. В Австрии Мик почти всю дистанцию сражался в группе с напарником и пилотами «Макларена» и в конце концов опередил их всех — это второй финиш Шумахера в очках подряд и лучший результат в его карьере!

Ближе к концу сезона в паддоке пошли слухи, что Миком в «Хаасе» недовольны — его аварии обходятся команде слишком дорого и лишают её шансов на очки. Но в последних гонках Шумахер по-хорошему удивляет. Вероятно, пересаживать на скамейку запасных немца пока рановато.

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Ещё одна ошибка Расселла

Для Расселла второй Гран-при подряд начинается со столкновения на первом круге. В Сильверстоуне Джордж неаккуратно сместился в сторону Гасли и выбил за заграждения Чжоу, а теперь широко вышел в четвёртом повороте и развернул уже вышедшего вперёд Серхио Переса.

В квалификации Расселл вылетел с трассы вслед за напарником

В квалификации Расселл вылетел с трассы вслед за напарником

Фото: Clive Rose/Getty Images

Несмотря на штраф, Расселл в концовке пробился на четвёртое место, однако вторая ошибка подряд рушит то, чего Джордж добился в начале сезона: за счёт серии чистых и безошибочных гонок его стали считать едва ли не лидером «Мерседеса». И пусть внутрикомандное противостояние продолжается, на первый план постепенно возвращается Хэмилтон.

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Спринт бессодержателен

Гран-при Австрии прошёл в формате уикенда со спринтом, и в этот раз короткая гонка в субботу выглядела лишним элементом. Этот заезд никогда не был особенно содержательным, однако на этот раз контраст спринта с квалификацией бросался в глаза: на фоне напряжённой развязки пятничной сессии расстановку лидеров на финише можно было предсказать заранее, а стартовая решётка стала лишь скучнее, поскольку Хэмилтон и Перес смогли отчасти компенсировать свои вылеты.

Со спортивной точки зрения спринт ничего не даёт Формуле-1. Даже очки не несут дополнительной интриги — в случае борьбы Ферстаппена и Леклера речь идёт о разнице в один балл.

Авария Гасли на старте спринта

Авария Гасли на старте спринта

Фото: Peter Fox/Getty Images

Зритель, который в этот уикенд пропустил спринт, фактически ничего не упустил — кроме зрелищной аварии Гасли, но она, как и дуэль Хэмилтона с Шумахером, к борьбе за титул отношения не имеет. Сложно представить, что рейтинги этого действа так уж высоки — особенно на фоне квалификации, зрелища, в котором борьба фаворитов достигает кульминации лишь в последние минуты и секунды.

Впрочем, у ФИА и без того немало проблем — в этот уикенд Феттель буквально взбунтовался и прямо по ходу брифинга покинул зал. Пилоты недовольны непрозрачностью и непоследовательностью судейства и требуют вернуться к схеме с одним гоночным директором.

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