«Феррари» вспыхнула и покатилась на трассу. Почему её не тушили, бросив огнетушитель?

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс лишился гарантированного второго места на Гран-при Австрии Формулы-1. Испанец уже готовился атаковать Макса Ферстаппена (разница в скорости была слишком высока, чтобы рассчитывать на жёсткое сопротивление со стороны голландца), когда на машине Карлоса внезапно вышел из строя мотор. А дальше произошёл во всех смыслах самый жаркий эпизод воскресной гонки. В котором некоторые действия маршалов вызвали вопросы.

Поняв, что двигатель вырубился, Сайнс сделал всё возможное, чтобы припарковать машину в безопасном месте — и поближе к маршалам, чтобы они побыстрее потушили двигатель, и чтобы не вызвать машину безопасности, которая могла бы поставить под угрозу победу Шарля Леклера. Карлос практически доехал до поста маршалов вдалеке от гоночного асфальта, но вот дальше всё пошло не по плану…

Как только Карлос начинал отпускать педаль тормоза, болид, стоявший под уклоном, предсказуемо начинал катиться назад — аккурат в сторону трассы. Соответственно, Сайнс вновь давил на тормоз и не мог выбраться из машины — а двигатель начинал гореть всё сильнее!

Фото: twitter.com/F1

Сначала вслед за дымом появились первые языки пламени, а затем пожар разгорелся по-настоящему, и огонь начал подступать к кокпиту. Лишь в этот момент к Сайнсу подбежал один из маршалов. Надо отметить, что этот служитель трассы действовал грамотно: он сразу попытался подставить специальный брусок под переднее колесо, чтобы машина перестала катиться.

Фото: twitter.com/F1

С первого раза не получилось, болид всё ещё собирался ехать дальше, а Сайнсу уже точно нужно было вылезать. В самый напряжённый момент режиссёр трансляции словно не выдержал и сменил план. Через несколько секунд можно было выдохнуть: за это время Карлос уже выпрыгнул из машины, она стояла на месте, а пожар был потушен. Правда, зад болида получил серьёзные повреждения — очевидно, что силовая установка под списание, а «Феррари» придётся потратить немало денег на запчасти.



«Была непростая ситуация, — вспоминал происходящее пилот. — Я осознал, что машина горит, но при этом жал на тормоз, ведь как только попробовал выпрыгнуть, то увидел, что она катится назад. Я не хотел оставлять машину саму по себе, без контроля, пока она катилась назад. Я звал маршалов на помощь, чтобы они подложили что-то под колёса, но, думаю, весь процесс был немного медленным.



В какой-то момент огонь стал слишком сильным, так что мне пришлось выпрыгнуть вне зависимости от происходящего. В этот момент первый маршал прибежал и остановил болид. Определённо, эту ситуацию нужно изучить: что мы могли бы сделать немного быстрее. Ситуация была непростой».

Сайнс и первый маршал — молодцы. Но в трансляции были видны и действия других маршалов, к которым возникли вопросы.



Например, в кадр попал один маршал с огнетушителем, который не побежал к горящей «Феррари», а лишь поставил этот огнетушитель и спешно отправился в противоположную от пожара сторону (этот кадр в заголовке статьи). Что это было? Маршал вдруг понял, что конкретно этот огнетушитель не работает? Или у них есть распределение на «подносчиков снарядов» и тех, кто, собственно, борется с огнём? Так или иначе, смотрелось странно и забавно.

Фото: twitter.com/F1

Только «Феррари» явно было не до смеха: промедление с тушением пожара явно привело к дополнительному ущербу, плюс Сайнс рисковал здоровьем, а команда только что лишилась победного дубля.



Как сказали бы журналисты лет 20 назад, вот такая гонка с огоньком.