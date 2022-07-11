Имеют ли фанаты право радоваться аварии Хэмилтона и наступил ли в Ф-1 перелом? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Австрии Формулы-1, завершившегося победой Шарля Леклера.

«Феррари» выиграла две гонки подряд — можно ли говорить о каком-то переломе?

Не думаю, что в битве за лидерство по скорости и результатам произошёл перелом. В Сильверстоуне Макс бы выиграл, если бы не обломок. В Австрии — на удивление, да, «Феррари» оказалась быстрее в гоночном темпе. Но сейчас «Ред Булл» явно надёжнее. Я бы все равно пока что ставил на «Ред Булл».

Насколько трудно ехать, если, как у Леклера, педаль газа застревает на уровне 20-30%?

Трудно сказать. Но раз всё равно выиграл, то не очень сложно.

Шарль Леклер после победы на Гран-при Австрии Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Оба пилота «Мерседеса» попали в аварию в квалификации — чья ошибка показалась серьёзнее?

Без разницы: обе машины в стене. Повезло, что коробки себе не сломали и стартовали со своих позиций по квалификации, а не с пит-лейна. Не стоит говорить, что кто-то из них больше/меньше ошибся.

Хэмилтон недоволен, что болельщики в Австрии радовались его аварии…

В футболе болельщики радуются красной карточке игроку чужой команды. Если это радость без оскорблений, то, как по мне, это нормально. Например, когда в гонке у твоего соперника случаются технические трудности или ещё что-то, то улыбка на лице появляется.

Перес и Расселл столкнулись на первом круге — заслужен ли штраф Джорджа или Чеко слишком рисковал?

Я бы расценил как гоночный инцидент. С онборда Расселла выглядит так, что он поворачивает в поворот и банально упирается в Серхио. С онборда Переса выглядит как простой «убор».

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В спринте Гасли подрезал Хэмилтона на старте и улетел — почему пилоты не извлекли выводов из аварии в Сильверстоуне?

Каждый старт – это новая ситуация. Гонки были бы скучными, если бы все всегда извлекали уроки. Здесь Пьер сам зажал Льюиса в коробочку. У того ещё было место, но, думаю, контакт там бы всё равно был.

Шумахер — гонщик дня. Что случилось с Миком, откуда такой прогресс?

Он действительно стал сюрпризом этого уикенда. Да и в Сильверстоуне выглядел здорово. Честно, не могу знать, откуда у него появилась скорость, но это классно. Честно скажу, что не ожидал от слова совсем.

Мик жаловался после спринта, что команда не поменяла его с Магнуссеном позициями. По делу или нет?

Ну как сказать… Если можешь быстрее, обгоняй. В «Феррари» как-то так делают! Командная тактика для спринта – это странно. Но вот то, что Магнуссен мог замедлиться, чтобы Мик не потерял DRS и оставил Льюиса позади, это да, стоило так сделать.

Гонщики устроили почти бунт по поводу непоследовательности в действиях судей и гоночных директоров. Согласны с их недовольством?

В Ф-1 абсолютная нестабильность штрафов. Лидерам дозволено больше. И за одни и те же нарушения/инциденты дают разные штрафы. Слишком много политики за кадром. С моей точки зрения, нужны более чёткие правила. Например, что значит «выдавил с трассы», «не оставил места» и так далее. За каждое – определённый штраф, который касается как болидов «Ред Булл», так и «Уильямса» и всех остальных.

В гонке Ф-1 было много штрафов и предупреждений за несоблюдение пределов трассы. Как быть?

Считаю полным бредом делать поребрики такими огромными: настолько, что когда машина Ф-1 оказывалась на них полностью, то получался выезд за пределы трассы. Машина Ф-1 огромная, по-настоящему огромная в размерах. Зачем делать такие огромные по ширине поребрики? Организаторы сами провоцируют штрафы. Были бы бордюры уже, ничего бы страшного не произошло, а абсурдного числа штрафов за «пределы трассы» избежали бы.