«Всё сразу пошло не по плану: я собрал отличный круг». Эксперт «Чемпионата» снова победил

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в G-Drive СМП РСКГ Егор Оруджев в минувшие выходные успешно выступил на втором этапе сезона в Нижнем Новгороде. Как это было – в рассказе Егора.

В Нижний мы приехали с довесом. Хоть за квалификацию и дают 10 баллов, но 40 кг — это всё равно много. Благо их получил не я, а Захар Слуцкий на «Хёндэ», взявший поул на первом этапе. «Хёндэ» вообще более чувствительный к весу, чем «Ауди». Условно, лишние 25 кг на «Хёндэ» — это как 40 кг на «Ауди». Но при этом Нижний — это как раз трасса «Хёндэ». «Ауди» если и едет там быстро, то только без довеса. Напомню, из ребят на «Ауди» по 30 кг довеса были у меня и Брагина, а у Кальмановича, по-моему, было 0. Паша вообще быстро едет в Нижнем и в прошлом году выиграл одну из гонок. В этом году они с Брагиным вовсе объединились и едут как одна команда, соответственно, и телеметрией делятся — поэтому оба заметно прибавили в скорости.

По итогам дня тестов в четверг мне было понятно, что если ничего необычно не произойдёт, то Кальманович должен взять квалификацию, а мне бы быть в районе пяти-шести мест и «разгрузиться» на Казань. Но всё пошло сразу не по плану, и уже с первой попытки я проехал хорошее время. Потом и вовсе собрал отличный круг. Для меня стало сюрпризом, что Кальманович не дотянулся, хотя даже на тренировке ехал близкое время. Я же на тренировках быстрее 20.7 не ехал, а тут 20.1 вышло… Ещё и Артём Слуцкий второе место у них забрал.

Не «разгрузились» на Казань, значит, надо набирать очки тут. На первую гонку надо было только хорошо стартануть и чисто ехать. В Нижнем очень сложно с обгонами, а гоночный темп позволял думать, что через пять-шесть кругов все будем рядом.

Старт в первой гонке получился, Артём смог остаться вторым, и уже после первого поворота у меня был отрыв. Дальше — самая скучная часть: просто ехать без ошибок 22 круга. Где-то круга с девятого совсем стал экономить резину и объезжать поребрики. На гоночном языке — начал «катиться». Забавно, что в такую жару чем медленнее «катишься», тем быстрее выходит: резина не убивается, и через пару кругов ты едешь быстрее, чем те, кто пытается валить.

Подиум первой гонки Фото: Lukoil Racing

Во второй же гонке цель была — просто доехать. По возможности отыграть позиции, но без риска. На старте удалось три места отыграть. И потом я встал за своими коллегами на «Ауди». Кальманович очень агрессивно пробовал обогнать Брагина. Даже с контактом, но в итоге прошло. Затем, правда, сошёл по техническим причинам. Я же так и доехал гонку за Брагиным. Обогнать без риска возможности не было, а ситуация в чемпионате не позволяла рисковать. По темпу тоже всё было не вау, но это вес. Главное, что уехал из Нижнего лидером с маленьким отрывом.

В Казани у меня будет 40 кг вместо 30. Так что там уже будет иметь смысл подзамедлиться в квале и облегчить себе дальнейшую жизнь в Москве. Думаю, и «Лада» наконец поедет. В Нижнем они уже были близко, а во второй гонке с темпом у них было всё в порядке. Машина новая, и они постепенно находят к ней «ключи». Жду острой борьбы.