«Вдавил педаль газа в пол». Как дрифтер на «Жигулях» бросил вызов «Тойоте»

Привет, любители дрифта!

На связи снова Фёдор Воробьёв. Сегодня хотел бы вам рассказать о ходе 3-го этапа Российской Дрифт Серии, своих заездах и итоговых впечатлениях. Интересно? Тогда начнем!

Как вы знаете, квалификационные и парные заезды предваряет серьезная работа по настройке автомобиля, которая начинается за несколько дней до уикенда. В четверг проходит административный день, а уже в пятницу — официальный тренировочный день, который предоставляется организатором.

В этот раз мне и команде было легче, ведь недавно здесь же, на ADM Raceway, у меня прошли тесты с Аркадием Цареградцевым, о которых я рассказывал в предыдущей статье.

Учитывая проделанную работу, мы подошли к процессу с полным пониманием того, что нужно сделать, как и зачем. Но всё равно параметры #жигицарь пришлось подбирать заново — это связано с изменением температурных условий на трассе, что очень сильно влияет на сцепление покрышки с асфальтом. В итоге мы поработали с подвеской, углом Аккермана, развал-схождением и давлением в шинах. Более того, повредился поворотный кулак из-за контакта с машиной оппонента во время парного заезда на тестах. Заменив его, изменились параметры ручного тормоза — необходимо было заниматься его настройкой, с чем в итоге мы справились. Так закончилась пятница, и вот мы врываемся в квалификационный день.

В субботу я хорошо проехал тренировочные попытки и был готов к боевым заездам. Квалификация прошла не так успешно, как хотел бы: первая попытка была скромной, чтобы получить результат и попасть в топ-32. А вот во второй надеялся проехать агрессивнее и показать максимум. К сожалению, после outside zone 2 в touch and go 1 машина «поскользнулась». Результат улучшить не удалось, что и отбросило меня с 77 баллами на 19-е место по итогам квалификации.

#Жигацарь цепляет гравий в квалификации Фото: Пресс-служба Фёдора Воробьёва

В топ-32 турнирная сетка свела меня с Фёдором Дзежицем — как сказал комментатор RDS GP Николай Свистун, предстояло дерби Фёдоров. Накануне уикенда у моего соперника возникли проблемы с автомобилем — пропадала мощность. На параде пилотов я подошел к Феде и уточнил, сможет ли он ехать в полную силу. Он подтвердил свой боевой настрой, но предупредил, что при возникновении сложностей съедет с трассы. Начался первый заезд, где я был в роли преследователя. Уже на разгоне я заподозрил неладное, но Фёдор Дзежиц ставится и продолжает гонку, а вот к концу outside zone 1 его машина неожиданно выпрямляется. Я немного сбавил обороты, подождал, но увидел, что лидер уходит на внутреннюю траекторию, и продолжил выполнять судейское задание уже в одиночестве. После смены ролей я провел отличный заезд даже с точки зрения собственной квалификации — уверен, если бы проехал так же, получил бы намного больше баллов. По итогам «хита» я прошел в топ-16, где встретился с Евгением Лосевым на «Тойоте».

Фёдор Воробьёв на этапе RDS GP в Мячкове Фото: Пресс-служба Фёдора Воробьёва

В воскресенье я с Женей проехал пару прогревочных заездов, которые обернулись непредвиденными сложностями. Оказалось, что шины одного и того же бренда — но с другой датой производства — имеют разный состав. Из-за комплекта, который выпущен раньше, я чуть было не вылетел с трассы на постановке в outside zone 1 — было очень скользко. Мне удалось выбраться, но разрыв в первом прогревочном заезде оказался колоссальным. Во втором сцепление с асфальтом не изменилось, и мне пришлось ехать очень спокойно и аккуратно.

Что это значит для соперника? Исходя из такой тренировки, он будет думать, что и во время нашего «хита» моя скорость будет такой же невысокой, но это не так, ведь я сменю шины на те, что заведомо более хорошие и «держаковые». Такой дисбаланс в управлении может привести к нежелательным последствиям, поэтому подошел к Жене, всё объяснил и сказал, что в гонке буду быстрее. Сменив шины на боевые, я отправился на тренировку, чтобы поставиться и проверить зацеп. Вернув уверенность, стал готовиться к топ-16.

Фёдор Воробьёв против Евгения Лосева Фото: Пресс-служба Фёдора Воробьёва

Перед заездом с Евгением Лосевым в роли преследователя я понимал, что главное — не отстать. Его автомобиль мощнее #жигицарь на 200 л.с., а скорость на постановке у него 172-174 км/ч, а у меня — 162-164 км/ч. Учитываю разницу, я тронулся раньше. Разгон на трассе в Мячково примерно 190 м: спустя 70 метров я понимал, что Женя едет позади меня, но уже скоро он должен набрать скорость. Поэтому вдавил педаль газа в пол через удар по сцеплению и начал ускоряться во что бы то ни стало. В зоне постановки я увидел соперника, который начал меня опережать, мы поставились и поехали на оцениваемый участок. В touch and go 2 Женя предложил непростую задачу: он выполнил перекладку очень рано и сбил меня с толку. Готовясь к «хиту», я смотрел его квалификационные попытки, и в них он ехал по-другому. Тем не менее мне удалось отработать и этот участок трассы, не отстать, а на финише мы встретились буквально бок о бок.

В роли лидера я проехал отлично! Мне кажется, это был мой лучший заезд за весь уикенд, включая все тренировки. Ехал чётко по всем линиям и клипам, забрал все зоны, допустив лишь небольшие помарки. Но… Судьи решили отдать победу сопернику, потому что в роли преследователя он ехал ближе и в наиболее правильной позиции. Женя учитывал, что его автомобиль заведомо мощнее, поэтому нужно держать небольшую дистанцию. Если приблизиться вплотную — будет крайне сложно.

Что в итоге? Евгений Лосев прошёл дальше, а я остался на стадии топ-16, но с чувством невероятного удовлетворения от проделанной работы и опыта! Я поблагодарил команду и всех-всех, кто был в эти дни рядом. Получил классные эмоции, но с точки зрения результата — это ещё не предел! Намерен распечатывать как новые горизонты, так и новые стадии — от топ-8 до финала. Уверен, это неминуемо сбудется.

Едем дальше!