Скандал в Америке: команда продлила чемпиона, а он тут же ушёл и обвинил в подлоге!

В главной американской «формульной» серии крупный кадровый скандал: команда «Ганасси» сообщила о продлении контракта с действующим чемпионом Алексом Палоу на сезон-2023, а тем же вечером он объявил об уходе в «Макларен»! И более того — Палоу заявил, что не в курсе никаких сообщений от «Ганасси». По слухам, Чипа Ганасси поведение пилота привело в бешенство — говорят даже, что владелец команды готов высадить Палоу из кокпита уже в следующей гонке.

Тем временем в «Макларене» подтвердили, что испанец со следующего года присоединится к команде — но не сообщили к какой, и, возможно, это будет даже не IndyCar, а Формула-1!

Разбираемся в информационной бомбе с той стороны Атлантики.

Между «Ганасси» и «Маклареном»

Всё началось во вторник, 12 июля, когда в районе одиннадцати вечера по Москве в социальных сетях «Ганасси» появилось сообщение о продлении контракта: «Команда воспользовалась опционом на продление соглашения с Палоу до 2023 года». В пресс-релизе на официальном сайте команды есть даже цитата гонщика. «Приятно знать, что в следующем сезоне я продолжу выступать за «Ганасси», команду, в которой меня тепло приветствовали с первого же дня, — якобы сказал испанец. — Я счастлив продолжить сотрудничать с «Ганасси», а наши цели остаются неизменными».

Но через три с небольшим часа уже сам Палоу написал у себя в «твиттере», что не видел пресс-релиза «Ганасси», а выпущен он был без согласования с гонщиком. «Ещё больше меня удивила цитата — этих слов я не говорил, — отметил Алекс. — Я не имею отношения к этому сообщению и, как недавно проинформировал команду, по личным причинам не готов продолжать выступать за команду после 2022 года. Я всегда относился к «Ганасси» с большим уважением — за исключением этих неприятных событий, а также рассчитываю на сильную концовку текущего сезона».

Алекс Палоу и Чип Ганасси Фото: indycar.com

Всего через несколько минут после выступления Палоу о контракте с ним объявил «Макларен» — причём в сообщении сказано, что Алекс присоединится к команде в 2023 году, однако, о какой серии идёт речь, не сказано — это может быть как IndyCar, так и Формула-Е и даже Формула-1 — но об этом ниже.

Чип Ганасси, человек, который во многом раскрыл миру Палоу — до IndyCar Алекс был не слишком известен – шокирован решением гонщика и, по слухам, хочет уже в эти выходные заменить испанца. Наиболее вероятным кандидатом в таком случае станет Тони Канаан, бразильский ветеран, который уже почти четверть века выступает на высшем уровне американских «формул», а последние два года время от времени гоняется за «Ганасси» на овалах и даже занял третье место в недавних «500 милях Индианаполиса». Пока, правда, официальных подтверждений этому нет.

Кто такой Алекс Палоу

Гоночную карьеру Палоу начал в Европе и в 2012 году стал чемпионом картингового первенства WSK Euro Series в классе KF3, опередив в том числе Каллума Айлотта и Джорджа Расселла. Алекс стал своего рода преемником Макса Ферстаппена — чемпиона «евросерии» в категории KF3 2010 и 2011 годов.

В 2014-м 17-летний Палоу дебютировал в «Евроформуле Опен» и с ходу занял третье место, одержав три победы. Через год Алекс уже выступал в GP3 (сейчас — Формула-3) в составе «Кампоса», однако там его карьера застопорилась: после очень многообещающего дебюта и победы в одной из гонок в сезоне-2016 Алекс оказался уже лишь 15-м.

Перейти в Формулу-2 с такими результатами сложнее, и Палоу сначала уехал в Японию и стал бронзовым призёром местной Формулы-3, а позднее занял третье место в «Супер Формуле» — в этом первенстве испанец гонялся в том числе против опытнейшего Камуи Кобаяси и своего будущего соперника по IndyCar Пато О’Уорда.

Наконец, в 2020 году Палоу перебрался в США и получил место в команде IndyCar «Дэйл Койн». Совершенно незнакомый с местными трассами, Алекс уже в третьей гонке поднялся на подиум. Весьма уверенный дебют открыл двери в «Ганасси», в составе которой Палоу в первый же год выиграл титул и стал первым испанским чемпионом IndyCar. В этом году Алекс ещё не побеждал, но за счёт четырёх подиумов в девяти этапах сезона держится в общем зачёте четвёртым и сохраняет шансы на победу в чемпионате.

Палоу — первый испанский чемпион IndyCar Фото: indycar.com

Впрочем, если Ганасси решится избавиться от пилота ещё до окончания сезона, о титуле речи уже не будет. Причём для Чипа это решение не будет означать отказ от борьбы за чемпионство. Лидирует сейчас другой его пилот: швед Маркус Эрикссон, победивший в «500 милях Индианаполиса». С другой стороны, Скотт Диксон, самый титулованный пилот серии, идёт лишь шестым и проигрывает почти 70 очков.

Для «Ганасси» логичнее было бы довести текущий сезон с Палоу до конца — и уже потом разбираться с контрактными обязательствами, тем более что Алекс открыто заявил, что не намерен дальше выступать за команду. В то же время, если конфликт по-настоящему глубокий, гонщик и его бригада не смогут выступать на максимуме, и о титуле всё равно придётся забыть…

Куда именно взяли Палоу?

А вот это пока неясно — в последние месяцы «Макларен», объявляя о контрактах с пилотами, не поясняет, о какой именно серии идёт речь. Так было, например, с Феликсом Розенквистом — сейчас он представляет команду в IndyCar, но, по слухам, может вернуться в Формулу-Е, где «Макларен» дебютирует в следующем сезоне. Другими словами, в теории у Палоу действительно есть шанс оказаться в Формуле-1 — если её всё-таки покинет Даниэль Риккардо.

Однако в этом контексте Палоу — не единственный претендент. Так, на этой неделе частные тесты прошлогоднего болида в Портимане провёл Колтон Херта, а в прошлом году в рамках заездов молодых пилотов этот автомобиль опробовал Пато О’Уорд. Вскоре, как сообщила команда, пройдёт ещё одна частная сессия с машиной 2021 года, и на ней Палоу будет работать вместе с Хертой и О’Уордом.

Частные тесты Колтона Херты с «Маклареном» Фото: twitter.com/ColtonHerta

Вероятно, именно в этот момент команда и примет решение, кто станет напарником Ландо Норриса в Формуле-1 в сезоне-2023 — если кто-то из гонщиков IndyCar по-настоящему хорошо проявит себя на тестах и будет вероятность, что такой дебют окажется не хуже выступлений Риккардо, подписание контракта весьма вероятно.

С другой стороны, сложно представить, что со столь малым опытом работы с машиной новички смогут произвести впечатление на инженеров. Сейчас всё выглядит так, что Риккардо всё-таки получит последнюю возможность проявить себя в 2023 году, а Росси, О’Уорд и Палоу в следующем году будут сражаться с Хертой в IndyCar, в то время как Розенквиста ждёт возвращение в Формулу-Е. Впрочем, как показывает внезапный уход Палоу из «Ганасси», всё может измениться в любую минуту.