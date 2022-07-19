Не ругайте «Феррари» за провалы. Взрывающиеся моторы и ужасные решения — часть плана

Несмотря на выстраданную победу Шарля Леклера на Гран-при Австрии, Макс Ферстаппен и «Ред Булл» остаются явными фаворитами в нынешнем сезоне Формулы-1. Дело даже не в 38-очковом отрыве Макса, а в том, что его машина в последних гонках ломаться перестала, в то время как с Леклером вечно что-то происходит: или техника подведёт, или команда. Именно различные проблемы «Феррари» мешают нам увидеть равную схватку двух лидеров чемпионата. Но сейчас мы попробуем объяснить, почему со «Скудерии» нельзя спрашивать слишком строго. В конце концов, практически чудо, что ровно такие же проблемы год назад не возникли у самих «быков».

Горят моторы? Всё (почти) в порядке

Пожалуй, главная претензия к «Феррари» 2022 года — регулярные отказы силовой установки. И мы сразу выступим в защиту мотористов «Скудерии»: вы требуете от них практически невозможного.



Вспомним, что было буквально два сезона назад. Зимой 2020 года ФИА нашла что-то странное в работе итальянского мотора (что именно — когда-нибудь узнаем в мемуарах, но ходили слухи о хитроумной системе, позволявшей обходить топливные датчики и подавать в ДВС бензин под более высоким напором, чем разрешено правилами). «Феррари» в обмен на отсутствие каких-либо штрафов и претензий согласилась выкорчевать спорную технологию из двигателя, после чего он моментально превратился из кареты в тыкву.



В 2020-м двигатель «Феррари» стал слабейшим в пелотоне, причём, по слухам, дефицит в мощности составлял огромные 70 л.с. — просто пропасть! При этом уже в 2022-м мотористов ждала заморозка двигателей до конца нынешнего регламента — то есть у «Феррари» было лишь два года, чтобы всех догнать, плюс перед нынешним чемпионатом заодно нужно было адаптировать моторы под новый бензин с 10-процентной «натуральной» составляющей.



И что мы видим в 2022-м? По общему мнению, именно у «Скудерии» самая мощная силовая установка — чуть лучше «Хонды» и с более солидным отрывом от «Мерседеса» и «Рено». Инженеры «Феррари» за два года сотворили чудо, и в такой ситуации жаловаться на то, что движку не хватает надёжности… Нет, конечно, можно, ведь все всегда хотят побед, но давайте относиться к подобной болезни роста с пониманием. Итальянцы осознавали: мощности нужно добиться именно к сезону-2022, потом работа над ней будет запрещена. А вот дальше уже доведут надёжность, дайте только время. К слову, точно такой же подход исповедуют в «Альпин», чей мотор тоже сильно прибавил в «лошадках», но нередко ломается, особенно на болиде Алонсо.

Сезон-2022 начался для «Феррари» сказочно Фото: Lars Baron/Getty Images

И вот что интересно: нынешние проблемы «Феррари» и «Альпин» были максимально вероятны для «Ред Булл» год назад. Тогда «Хонда» перед уходом из чемпионата решилась на финальный рывок и уложила в один сезон программу развития силовой установки, изначально рассчитанную на два. То, что в такой ситуации обновлённый двигатель не только стал мощнее, но и показал практически эталонную надёжность, — чудо. И скорее исключение из правил. Да, им можно потыкать в лицо инженерам «Феррари» и «Рено», но всё-таки вариант, когда резкий рывок в мощности сопровождается эффектными отказами и даже пожарами, куда более традиционен для Ф-1.

Вот если и в 2023-м итальянская и французская продукция будет выходить из строя с той же регулярностью и в конечном счёте лишит Сайнса и Леклера шансов на титул, то уже можно будет задуматься об увольнениях в департаменте моторов. А пока мотористам нужно выписать заслуженную премию и ждать, пока они устранят все проблемы.

Команда ошибается? Это тоже часть плана

Поражения «Феррари» также связаны с ошибками в операционной деятельности команды: неверной тактикой, провальными решениями в резко изменяющихся условиях, нерешительностью при применении командной тактики. Однако и тут надо успокоиться и спросить самих себя: а чего мы, собственно, ожидали?



Во главе «Скудерии» стоит не слишком опытный Маттиа Бинотто. Да, он в «Феррари» уже сто лет, работал ещё с Шумахером (не Миком), но именно руководителем команды стал только в 2019-м, при этом далеко не сразу избавившись от роли технического директора. В такой ситуации неудивительно, что уровень управленческих решений Маттиа пока ниже, чем у Кристиана Хорнера или Тото Вольфа.



То же самое можно сказать и про подчинённых Бинотто: последние кадровые перестановки в «Феррари» произошли не далее как в середине 2020 года. Новые руководители направлений продолжают набивать шишки и прибавлять ценой проб и ошибок. Опять же, сравните с кадровой стабильностью «Ред Булл» и «Мерседеса». К слову, не случайно ли «Мерседес» сделал шаг назад по шасси и двигателю ровно в тот момент, когда прежние руководители решили оставить свои посты?

Если мы говорим про опыт, то можно вспомнить и про самих пилотов. Шарль Леклер в этом году впервые получил шанс побороться за чемпионский титул, а Карлос Сайнс проводит в «Скудерии» только второй сезон. При этом в соперниках у монегаска и испанца Макс Ферстаппен, который после титула в 2021-м выглядит фактически неуязвимым: к природному таланту добавились и опыт, и хладнокровие.



Закрепим: фактически никто из нынешних топов «Феррари» не имеет опыта борьбы за чемпионский титул. Откуда ему взяться, если в 2017–2018 годах «Скудерия» лишилась реальных шансов задолго до конца чемпионата, а последние сражения «до последнего патрона» датируются 2010 и 2012 годами, да и те были проиграны?

Наконец, к преимуществу «Ред Булл» и «Мерседеса» прошлых лет можно отнести явное распределение пилотов на первый и второй номера. Что Хэмилтон при Боттасе, что тем более Ферстаппен после ухода Риккардо являлись для своих команд очевидным приоритетом, что облегчало принятие важнейших решений: под кого подстроить тактику, отдать ли приказ с командного мостика, кому выделить дефицитную новинку. В «Феррари» же, даже несмотря на заметное преимущество Леклера по темпу на старте сезона, не решались задвинуть Сайнса — и это уже приводит к таким проблемам, как на Гран-при Великобритании. Пожар в Австрии невольно облегчит Бинотто и компании жизнь, но все равно «красным» в этом компоненте тоже будет сложнее, чем «быкам».



Суммируем: экспресс-доработка двигателя, молодые руководители, неопытные пилоты, отсутствие титулов, внутренняя неопределённость с приоритетами — вы всё ещё удивляетесь, что у «Феррари» много ошибок и проблем? Конечно, мы все и дальше будем удивлённо читать заявление Маттиа Бинотто, что перед командой не стоит задача побороться за чемпионство, но всё-таки поводов для подобных слов у босса «Феррари» хватает.