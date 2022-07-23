Леклер — король суббот в Формуле-1! Но в этот раз не обошлось без хитрой помощи напарника

Результаты трёх тренировок перед квалификацией Гран-при Франции интриговали: если в пятницу впереди оказалась «Феррари», то утром в субботу не менее убедительное преимущество оказалось у Макса Ферстаппена. Оставалось посмотреть на традиционное сражение «Феррари» с «Ред Булл» — с оговоркой, что Карлос Сайнс будет стартовать с конца решётки из-за перебора элементов силовой установки. Такой же штраф висел и на Кевине Магнуссене из «Хааса».

Q1: удар по Шумахеру, Строллу и Гасли

Сайнс и Магнуссен, как это обычно заведено, решили принять участие хотя бы в первом сегменте. Причём если Карлос выехал ещё в середине сегмента, то Кевин — под самый занавес. И датчанину удалось повлиять на список прошедших дальше! Под самый флаг Кевин показал блестящее шестое время — и этот круг Магнуссена в итоге стоил места в топ-15 Пьеру Гасли.

При этом в момент окончания сессии француз был только 18-м — что же случилось дальше? Дело в том, что Мик Шумахер и Лэнс Стролл хоть и проехали в конце достаточно сильные круги, но при этом нарушили границы трассы. В итоге канадец опустился на 17-е место, а немец — и вовсе на 19-е, хотя скорость «Хааса» позволяла ему даже побороться за третий сегмент… С учётом штрафа Магнуссена — ужасная суббота для американской команды. 18-е место у Чжоу, 20-е — у Латифи, которому не помогли обновления «Уильямса».

Зато штрафы Шумахера и Стролла спасли Албона и Риккардо. При этом Алекс мог пройти дальше и без посторонней помощи, но ошибся на втором быстром круге — разворот, до которого таиландец занимал 13-ю позицию. В итоге Алекс и «Уильямс» должны сказать спасибо Мику и Лэнсу.

Q2: шок-круг от Сайнса

Первые попытки второго сегмента интриговали: Льюис Хэмилтон показал лишь девятый результат, Джордж Расселл и вовсе не попадал в топ-10. И это после надежд, что «Мерседес» всё-таки бросит вызов «Феррари» и «Ред Булл»… Впрочем, оба пилота всё-таки вышли в Q3, причём с запасом.

Ну а кому не повезло? Самое обидное 11-е место у Даниэля Риккардо. Формально он проиграл Ландо Норрису полторы десятые, но при этом британец не завершил последний быстрый круг, так как в любом случае проходил дальше. То есть на практике разрыв между напарниками куда больше.

Даниэль Риккардо Фото: Clive Rose/Getty Images

Позади австралийца оказались Эстебан Окон (французы на родном Гран-при не впечатляют, проигрыш Алонсо — четыре десятые), Валттери Боттас (подвёл слабый первый сектор), Себастьян Феттель и Алекс Албон (в этот раз без чудес от «Уильямса»).

Из интересного отметим дружное решение «Феррари» и «Хааса», что Сайнсу и Магнуссену зачем-то надо пройти в третий сегмент квалификации. В итоге Карлос не просто сделал это, а ещё и с быстрейшим результатом — причём испанец «привёз» Ферстаппену девять десятых секунды! Что ж, неплохая демонстрация потенциала. Но немножко бессмысленная. Да и Макс был на старых шинах.

Q3: без шансов для Ферстаппена

Первая попытка в третьем сегменте вернула нам знакомую картину: Леклер и Ферстаппен максимально рядом! Шарль опережал Макса всего на восемь тысячных секунды, а вот Перес уступал четыре десятые. При этом в «Феррари» действительно попробовали организовать Леклеру слипстрим со стороны Сайнса, но получилось достаточно нелепо: монегаск не догнал испанца даже на второй части прямой «Мистраль» и, по ощущениям, не отыграл за счёт второй «Феррари» ни единой тысячной. Впрочем, у пилотов оставался второй шанс в конце сессии.

На этот раз Шарль и Карлос сработали чётче: слипстрим организовали в том же месте, но на сей раз Леклер действительно что-то получил за счёт «мешка» от напарника. Итоговый результат показал, что Шарль наверняка обошёлся бы и без помощи Карлоса: Леклер опередил Ферстаппена на солидные три десятые. Это седьмой поул Шарля в 12 Гран-при нынешнего сезона.

Перес безальтернативно занял третье место, причём в итоге проиграл Максу всего полторы десятые — неплохо, тем более что сам Чеко признался, что в начале уикенда был «просто нигде». Хэмилтон стал четвёртым (девять десятых отставания), а вот Расселл остался только шестым позади Норриса — ещё один щелчок по носу напарника по «Макларену».

Алонсо и Цунода сформировали четвёртую линию стартовой решётки, ну а Сайнс и Магнуссен предсказуемо не проехали быстрых кругов и теперь переместятся на 19-ю и 20-ю позиции. Ждём завтра прорывов, особенно от Карлоса — с его-то скоростью! Старт Гран-при Франции — в 16:00 мск.