Борьба за титул Ф-1 окончена? Леклер окончательно похоронил свои с «Феррари» шансы

«Феррари» выиграла старт…

Ещё перед стартом гонки было много разговоров, что «Феррари» в субботу переиграла сама себя, выбрав настройки с высокой прижимной силой, подставив себя под удар как тактически, так и в борьбе на прямой «Мистраль». Несмотря на поул Шарля Леклера, эксперты наперебой называли именно Макса Ферстаппена фаворитом предстоящего заезда.



Однако старт гонки остался за Леклером, выигравшим борьбу в первом повороте. Позади же Серхио Перес пропустил вперёд Льюиса Хэмилтона, а Эстебан Окон столкнулся с Юки Цунодой, однако оба сумели продолжить гонку. Лучше всех первый круг прошёл Кевин Магнуссен, отыгравший сразу семь позиций после своего штрафа и старта с последней позиции. Карлос Сайнс же смог выйти на 16-ю позицию.

Уехать Леклеру не удалось, Макс остался в зоне DRS от Леклера, однако круг за кругом голландец мог только показывать себя в зеркалах заднего вида, но возможности атаковать ему не предоставлялось.



К 13-му кругу Ферстаппен чуть потерял в темпе и отстал от монегаска более чем на секунду, что окончательно превратило гонку в тактическую борьбу. Позади же Сайнс постепенно смог проложить себе путь в первую десятку.



На 17-м круге Ферстаппен отправился в боксы за свежим комплектом «харда», вернувшись на трассу на седьмой позиции.

…но проиграла борьбу в чемпионате…

Ну а кругом спустя закончилась борьба в чемпионате — Шарля Леклера развернуло в 11-м повороте и выбросило в стену. Монегаск сошёл, лидируя в гонке, уже в третий раз в нынешнем сезоне. Поначалу показалось, что Леклер списал аварию на педаль газа, но затем Шарль уточнил, что проблема с педалью помешала ему сдать назад после инцидента, а вылетел он по собственной вине. Кошмар.



На трассе появилась машина безопасности, под которую почти все отправились в боксы, вернув лидерство Максу Ферстаппену.

Плотная борьба на Гран-при Франции Фото: Dan Mullan/Getty Images

На рестарте лидирующая группа сохранила позиции — Ферстаппен остался первым, Хэмилтон вторым, а Перес — третьим. Позади не обошлось без инцидентов — Гуаньюй Чжоу ошибся в борьбе с Миком Шумахером и поддел немца, отправив его в разворот, а себя — в боксы за новым антикрылом.



Карлос Сайнс же, «благодаря» машине безопасности, получил пять секунд штрафа — «Феррари» замешкалась на пит-стопе, а при выезде Карлос едва не врезался в Албона. Сразу после рестарта испанцу влепили вполне заслуженный штраф.

…и лишила Сайнса верного подиума

Вскоре гонка снова вернулась в спокойную стадию, разве что Сайнс пытался отыграть позиции с учётом своего пятисекундного штрафа. За 12 кругов до финиша Карлосу наконец-то удалось добраться до дистанции атаки за третью позицию и пройти мексиканца. Параллельно в «Феррари» долго пытались разобраться, стоит ли Карлосу заезжать в боксы на второй пит-стоп или шин «медиум» хватит до финиша. В итоге в команде после столь долгожданного обгона всё же решились на остановку — Карлос после неё вернулся на трассу только девятым, позади не только Переса и Расселла, но и «Альпин» с «Макларенами».

Расправиться с Оконом, Риккардо, Норрисом и Алонсо Сайнсу в итоге удалось, однако доехать до первого квартета у Карлоса уже и не получилось.



За четыре круга до финиша список сошедших пополнил Гуаньюй Чжоу, над трассой появился режим виртуальной машины безопасности, а на рестарте Джорджу Расселлу удалось обогнать Серхио Переса в борьбе за последнюю ступеньку подиума.

Макс Ферстаппен уверенно довёл гонку до победы, которая стала 27-й для него в карьере. Льюис Хэмилтон финишировал вторым, Расселл пришёл к финишу третьим, несмотря на попытки контратаки со стороны Переса. Замкнул первую пятёрку Карлос Сайнс, добавивший себе очко за лучший круг. Помимо этой пятёрки, очки набрали Алонсо, Норрис, Окон, Риккардо и Стролл.



Ферстаппен не только одержал победу в гонке, но и сделал серьёзнейшую заявку на титул — Макс опережает Леклера уже на 63 очка. «Феррари» же в очередной раз подтвердила, что у команды есть проблемы как с надёжностью машины, так и с тактикой — пит-стоп Карлоса Сайнса, претендовавшего на подиум, мягко говоря, вызывает вопросы.