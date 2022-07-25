Почему Леклер попал в аварию и правда ли Хэмилтон скрывает данные от Расселла? Разбор

Егор Оруджев тоже не согласен с тактикой «Феррари» и отвечает, можно ли уже считать Ферстаппена двукратным.

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Франции Формулы-1, завершившегося очередной победой Макса Ферстаппена.

Как объяснить аварию Леклера? Тот же Росберг отказывается верить, что дело в ошибке самого Шарля.

Я в этом «уборе» вижу два варианта. Возможно, Шарль просто занёс многовато скорости, а тенденция поворота в том, что при большей скорости морда «привезёт» и тебя просто вынесет шире. Но когда левые колёса попадают на белые линии и краску, то резко теряется держак на задней оси и ты уже крутишься в стену. Сам знаю, исполнял такое в Формуле 3.5. Второй вариант – действительно не повезло и, возможно, заело чуть-чуть газ. И тогда всё выйдет так же, как с заносом лишней скорости. Досадный «убор», что сказать.

Кто бы выиграл гонку, если бы не авария Леклера?

Шарль. С резиной у него было все о’кей. Думаю, в итоге он бы финишировал первым.

Отрыв Ферстаппена — 63 очка. Макс — чемпион?

После первых двух раундов все списали Макса, а к середине сезона – такое… Скорее всего, да, Ферстаппен — чемпион. Но я уже неоднократно говорил, что гонки непредсказуемые и всё может быть. Но пока что «Феррари» опять не привозит результат.

Стоило ли Сайнсу заезжать на второй пит-стоп или надо было рисковать в попытке завоевать подиум?

Я бы на их месте рискнул. По темпу всё было в порядке. Карлос мог банально ехать спокойнее, и резине сразу становится легче. По мне, так упустили подиум.

Пошли разговоры, что Хэмилтон перестал делиться с Расселлом всей информацией и поэтому начал его опережать. Верите в это?

Думаю, это разговоры и только. Не могу представить, чтобы в команде, где ещё и проблемы с машиной, были секреты внутри друг от друга.

Аварии Чжоу-Шумахер и Латифи-Магнуссен — кто виноват?

Чжоу-Шумахер. Вина Чжоу. Оставался слишком внутри весь поворот. Сорвало, и он задел Мика. Хотя можно назвать и простым гоночным инцидентом. Пилот снаружи всегда рискует, что пилота внутри сорвёт и тот по инерции влетит в тебя.



Латифи-Магнуссен. Тут сложно сказать. Не вижу объяснений, почему Кевин тупо не срезал поворот и довёл до контакта. Да, Ники влез и не оставил места. Но если учесть, что в зоне вылета везде асфальт, то почему не срезать и не рисковать повреждениями, раз трасса позволяет? Один влез на убой, другой держался до конца, когда этого не нужно было делать.

Нормальна ли столь жёсткая борьба между Строллом и Феттелем в последнем повороте? Учитывая, что они напарники.

Ну, как жёсткая? Остановился на апексе чуть больше, чем обычно, чтобы точно выйти. Это нормальный приём, чтобы человек сзади в тебя упёрся. Здесь всё равно пилот сзади должен быть готов к такому, так как ты при желании можешь сброситься на 20 км/ч сильнее, чем обычно. Пилот впереди диктует скорость.

Лэнс Стролл и Себастьян Феттель на Гран-при Франции Фото: Aston Martin F1

Будете ли скучать по Гран-при Франции? Вероятно, нынешний этап оказался последним.

Я лично – не буду. Гонки не слишком насыщенные, трасса не способствует экшену, и инфраструктура вокруг трассы стремится к нулю. Пробки страшные, так что, думаю, большинство вздохнёт с облегчением. Больше пугают серьёзные разговоры о потере Спа.