Оценки за Гран-при Франции: нет, Леклер не самый худший. А Ферстаппен даже не в топ-3

12-й этап Формулы-1 — в максимально субъективных оценках автора.

Фернандо Алонсо — 9,5



Очень боевая гонка в исполнении опытнейшего испанца, который буквально переиграл гонщиков «Макларена», вынудив их быстрее изнашивать резину, и в итоге стал лучшим среди пилотов команд-середняков. Уикенд мог бы быть совсем идеальным, если бы не помарка в квалификации — хотя и без неё опередить Расселла шансов не было.



Льюис Хэмилтон — 9



Идеальный уикенд для британца, который добился максимально возможного результата как в квалификации, так и в гонке. Дотянуться до Ферстаппена темп машины не позволял, но Льюис опередил на старте Переса и уверенно уехал от него, что в итоге обеспечило четвёртый подиум подряд. Правда, в отличие от Алонсо, бороться на трассе Льюису в этот раз было не с кем.

Карлос Сайнс — 9



Как рассказал сам Сайнс после квалификации, во Франции он впервые чувствовал себя в кокпите новой «Феррари» как дома — и тем обиднее, что из-за замены двигателя шанса побороться за победу у Карлоса не было изначально. Испанцу не удался такой же мощный старт, как Магнуссену, но затем он боролся блестяще, одного за другим обгонял «Макларены» и «Альпин», а перед вторым пит-стопом прошёл Расселла и Переса.



Макс Ферстаппен — 8,5



В начале первого отрезка у «Ред Булл» было небольшое преимущество в скорости, но конвертировать его в лидерство Ферстаппену не удалось, а затем он и вовсе уехал в боксы, раньше Леклера износив шины. В теории это поставило бы Макса под удар в конце гонки, когда он сам попал бы под прессинг «Феррари» на более свежей резине, однако с вылетом Леклера это стало неважно.

Хэмилтон, Ферстаппен и Расселл на подиуме Фото: Dan Mullan/Getty Images

Джордж Расселл — 8



Англичанин провёл боевую гонку и в одном из эпизодов даже сцепился в эске с Пересом, однако в конце концов сумел опередить «Ред Булл» и удержаться впереди оштрафованного Сайнса. Джордж в итоге поднялся на подиум, но на протяжении всего уикенда уступал напарнику (в квалификации разрыв и вовсе был 0,37 секунды!).

Ландо Норрис — 7,5



Ландо провёл блестящую квалификацию, опередив в том числе Расселла, но на старте допустил пробуксовку, потерял две позиции и так и не смог контратаковать Алонсо — притом что сам испанец ехал не в максимальном темпе.

Юки Цунода — 7,5



Юки сильно смотрелся в квалификации и пробился в Q3, и хотя старт получился неудачным, японец сохранял все шансы набрать очки. Увы, удар от Окона в шикане поставил крест на каких-либо надеждах — Цунода откатился на последнее место и сошёл после 17 кругов.



Александер Албон — 7



Несмотря на разворот в концовке Q1, Албон во второй раз подряд пробился во второй сегмент и по ходу гонки пытался прессинговать пилотов «Астон Мартин» в борьбе за очки. Не получилось — «Уильямс» прогрессирует, но пока недостаточно.

Разворот Албона в квалификации Фото: Dan Mullan/Getty Images

Даниэль Риккардо — 6,5



В этот раз австралиец не так много уступал Норрису и в гонке по большей части держался в темпе Ландо. Но для пилота с опытом Риккардо формулировка «уступал напарнику не слишком много» по-прежнему унизительна.



Лэнс Стролл — 6,5



В седьмой раз подряд Стролл не прошёл дальше первого сегмента квалификации, но за счёт блестящего первого круга прорвался на 10-е место и в конце концов удержал его до самого финиша. Даже рискуя столкновением с напарником в последнем повороте!

Кевин Магнуссен — 6,5



По ходу уикенда датчанин был очень быстр и даже пробился в Q3, хотя из-за штрафа за замену двигателя изначально должен был стартовать с последнего ряда. В гонке Кевин выдал великолепный старт и прорвался на первом круге на 13-е место, однако ранний пит-стоп и появление сейфти-кара похоронили надежды на очки. Ну а затем произошёл контакт с Латифи — его Магнуссен мог бы избежать, если бы срезал поворот по асфальту.



Себастьян Феттель — 6



Себ опередил в квалификации напарника (уже в восьмой раз из десяти!), но в гонке сразу же пропустил его из-за ошибки в скоростном повороте после прямой «Мистраль». В итоге весь заезд Феттель провёл за спиной Стролла и лишь в последнем повороте безуспешно попытался его пройти.

В последних гонках Перес всё больше проигрывает Ферстаппену Фото: Mark Thompson/Getty Images

Серхио Перес — 5,5



В Ле-Кастелле Чеко был самым медленным среди пилотов трёх команд-лидеров. На старте Перес пропустил Хэмилтона, затем по ходу гонки Серхио уступил в борьбе Сайнсу и «проспал» рестарт, отдав позицию Расселлу. Также отметим, что после рестарта Перес за 30 кругов отстал от Ферстаппена на 15,6 секунды, то есть в среднем мексиканец проигрывал напарнику по 0,47 на каждом круге.



Мик Шумахер — 5,5



Немец допустил ошибку в квалификации, срезав поворот в своей финальной попытке, а затем вместе с напарником пал жертвой стратегии с ранним пит-стопом. Окончательно шансов не осталось после удара от Чжоу.

Валттери Боттас — 5



Для Боттаса уикенд тоже сложился неудачно — ошибка в шикане во втором сегменте квалификации не позволила пройти в финал, а пробуксовка на старте гонки отбросила финна на 16-е место. За очки Валттери в этот уикенд не боролся.



Эстебан Окон — 5



В своей домашней гонке Эстебан выглядел бледной тенью своего напарника. В квалификации Окон уступил Алонсо более 0,4 секунды, а на первом круге ошибся в эске и влетел в Цуноду, схлопотав пять секунд штрафа. И за обгон Риккардо на финише француз должен благодарить Алонсо, который сдерживал «Макларены».

Столкновение Цуноды и Окона Фото: Dan Mullan/Getty Images

Пьер Гасли — 4



В третий раз в шести последних квалификациях француз выбывает уже в первом сегменте — на домашней трассе Пьер и вовсе бросил последний быстрый круг. В гонке темпа у Гасли тоже не было — после потери двух позиций на первых кругах бороться оставалось лишь с «Уильямсом» и «Астон Мартин».



Шарль Леклер — 4



Монегаск должен был побеждать в Ле-Кастелле, но в совершенно безобидной ситуации, когда соперник из-за износа резины отвалился назад и уехал в боксы, вылетел в отбойник. Секундная потеря концентрации — как в Имоле — разрушила очень сильный уикенд и стоила очень многих очков.

Николас Латифи — 3,5



Во Франции Латифи впервые получил обновлённый «Уильямс», но канадцу это не помогло: 0,37 секунды отставания от Албона в первом сегменте и столкновение с Магнуссеном в гонке, когда Николас не оставил датчанину места внутри второго поворота.



Гуаньюй Чжоу — 3



Вторая подряд неудача китайского дебютанта. В субботу Чжоу провалил две попытки и квалифицировался по своему первому быстрому кругу, а в гонке допустил ошибку в скоростном повороте и выбил Мика Шумахера. Закончились мучения отказом силовой установки.