13 аварий гонщиков, лидировавших в Гран-при
У Леклера великие предшественники.
Ален Прост разбил машину всего за три круга до финиша, когда начал накрапывать дождь.
Гран-при Монако — 1984
Найджел Мэнселл оторвался от Проста, но лишь для того, чтобы разбить болид на мокрой трассе.
Гран-при Монако — 1988
Сенна умчал от Проста на минуту, но продолжал атаковать и зацепил отбойник.
Гран-при Сан-Марино — 1995
После перехода на слики Шумахер практически сразу потерял контроль над машиной.
Гран-при Германии — 1995
Поломка «Уильямса» отправила Хилла в разворот и стену уже в начале второго круга.
Гран-при Австралии — 1995
В прощальной гонке за «Уильямс» Култхард нелепо разбил машину на въезде на пит-лейн.
Гран-при Сан-Марино — 1999
Хаккинен лидировал в Имоле, но разбил машину в последнем повороте.
Гран-при Канады — 1999
Шумахер стал одним из тех, кто в том году врезался в знаменитую Стену чемпионов.
Гран-при Италии — 1999
Ещё одна ошибка Мики. Он даже расплакался после вылета в первой шикане Монцы.
Гран-при Европы — 1999
Култхард мог вернуться в борьбу за титул, но вместо этого улетел на мокрой трассе в отбойник.
Гран-при Канады — 2005
Алонсо сломал подвеску, задев стену в четвёртом повороте.
Авария Феттеля, после которой Себ провалил борьбу с Хэмилтоном за титул.
Гран-при Германии — 2019
Хэмилтон улетел в отбойник в коварном финальном повороте и променял первое место на девятое.
13 кошмарных ошибок гонщиков, лидировавших в Гран-при Ф-1. Вместо победы — отбойник
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