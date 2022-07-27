Грузовикам «МАЗа» грозит арест! Белорусов не пускают на «Дакар», а его аналог опасен

Руководитель и ведущий пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович, несмотря на ворох проблем, занял со своим экипажем третье место на ралли-марафоне «Шёлковый путь». Во время гонки мы поговорили с Сергеем о непростых условиях, в которых сейчас вынуждена работать заводская команда «МАЗа». Напомним, её не пустили на «Дакар»-2022 из-за санкций, введённых Евросоюзом против завода.

«С нами просто не хотят разговаривать»

— Сергей, давайте начнём с прошлогодних событий. Как разрешилась ситуация с «Дакаром» и уплаченным стартовым взносом за гонку, на которую вас не допустили?

— Ситуация на паузе. И дело не в том, вернули или не вернули деньги — а их, кстати, не вернули — а в том, что не происходит диалога. С нами просто не хотят разговаривать. А если и получается разговор, то неофициальный, в котором организаторы гонки говорят, что рады нас видеть на «Дакаре». Но по всем понятным причинам до официальных переговоров и официальной переписки дела не доходит. Нам просто не отвечают.



Но как бы ни относилась к нам мировая политическая общественность, весь автоспортивный мир следит за сражением «МАЗ-СПОРТавто» и «КАМАЗ-мастер». Эту битву хотели увидеть на «Дакаре», но в итоге будут наблюдать за ней на «Шёлковом пути». Мы об этом знаем, потому что получаем много личных сообщений со словами поддержки от спортсменов, которые публично не могут это высказать, но следят за гонками и ждут нашего возвращения.

— На фоне введенных в отношении Беларуси и России санкций как обстоит дело с покупкой необходимых запчастей для гоночной техники?

— Мы первыми из спортивных команд оказались в такой ситуации, потому что Минский автомобильный завод попал под санкции как раз во время «Шёлкового пути» 2021 года, и вот уже год мы живём под санкциями. Тоже нет практически никаких решений, за исключением перехода на запчасти тех производителей, к которым есть доступ. В том числе это белорусские компании, Китай и те страны, которые готовы с нами работать и сотрудничать.



Сейчас у нас идёт работа по переходу на новых поставщиков. Не надо испытывать иллюзий — это неизбежное развитие событий, которое может повлиять на технический уровень команды как в отрицательную, так и в положительную сторону. Через это придётся пройти, и, возможно, мы от этого даже выиграем. Просто потому, что, на мой взгляд, дела так не ведутся, когда всё в одну кучу перемешано.

Сергей Вязович Фото: media.silkwayrally.com

— В свете такой ситуации с запчастями как изменились ваши грузовики к этому году?

— Да вот как раз они практически не изменились. Мы, к счастью, успели собрать новую машину, на которой «Шёлковый путь» проехал Алексей Вишневский. Этот грузовик должен был выступать на «Дакаре»-2022, а по итогам этой, возможно, успешной для нас гонки мы думали перейти всей командой на такой тип автомобиля, но не случилось. Поэтому испытаниями новинки у нас стал «Шёлковый путь».



Машина Алексея выполнена в соответствии с регламентом Международной автофедерации ФИА для гоночных грузовиков, а у меня — с некоторыми изменениями, которые были внесены по результатам бахи «Арчеда». Мы несколько переоборудовали мою машину, но всё равно грузовик Вишневского имеет существенные отличия от моего.



— В чём основные отличия между вашими грузовиками?

— Поменялся баланс автомобиля и поменялась подвеска, если говорить грубо. В нашем виде спорта это важнейшие элементы. Вдаваться в технические детали не хотелось бы, потому что машина новая и не все пока мы готовы раскрывать.

«Мы даже не чувствовали, что едем по льду!»

— «Дакар» берёт курс на альтернативные виды топлива — организаторы делают ставки на гибриды, электромобили и технику на водороде. Если что, готовы построить грузовик по новым требованиям?

— Скорее всего, переход как минимум на гибриды — неизбежность. Но в сложившейся ситуации мы такими проектами не занимаемся, поскольку непонятна их целесообразность. Если появятся какой-то просвет и перспективы возвращения на «Дакар», то мы готовы к созданию такого грузовика. «МАЗ» уже серийно выпускает ряд техники, электробусы и грузовики, в которой реализованы подобные решения. Поэтому, имея знания и опыт конструкторов дорожных электромобилей и гибридов, мы сможем в кратчайшие сроки воплотить их в гоночном гибридном грузовике. Но на данный момент таких работ «МАЗ-СПОРТавто» не ведёт.

— Что насчёт дальнейших планов на этот сезон?

— Мы хотим проехать оставшиеся этапы чемпионата России по ралли-рейдам. Мы бы с удовольствием приняли участие и в других соревнованиях, но, к сожалению, это не наш выбор. Но на самом деле мы так говорим, потому что ситуация вынуждает к этому.



Обычно же график нашей команды выглядел примерно так же, как сейчас, за исключением «Дакара». Мы традиционно ехали чемпионат России, «Шёлковый путь» и «Дакар», а сейчас едем всё то же самое, кроме «Дакара». Но за счёт того, что у нас освободилась зима, в этом году мы смогли принять участие в «Байкальской миле». Нас давно приглашали, но мы всегда в январе были заняты.



Так, наше летнее расписание остаётся неизменным, а что касается зимы… Будет видно. Знаете, полгода — это большой промежуток времени, и, возможно, что-то изменится в головах людей и наши команды, и «МАЗ», и «КАМАЗ», попадут на «Дакар»-2023. Ну а если нет, то на наш моральный дух и развитие нашей техники это не повлияет. У нас такой опыт уже есть.

— Если остановиться поподробнее на «Байкальской миле» — каково это, на грузовике, рассчитанном под пески и дюны, ехать по замёрзшему озеру?

— Это очень необычный для нас проект. Мы никогда не испытывали нашу машину на льду и в целом ехали на Байкал, не зная, какая у нас максимальная скорость, потому что у нас просто не было такой необходимости её замерять.



Важно, что мы никак специально машину не готовили. Просто отключили электронный ограничитель скорости в 140 км/ч, но даже рестриктор на двигателе остался, так что мы использовали не полную мощность. Технически это тот же дакаровский автомобиль, только без ограничения скорости. Мы даже шины использовали те же — российская компания «АвтоШиповка Теком» просто установила шипы в покрышки. Зацеп был такой, что мы даже не чувствовали, что едем по льду!



В итоге мы установили рекорд России для грузовиков на льду и на километре дистанции, и по максимальной скорости. На километре мы показали 191,6 км/ч, а максимальная скорость — 203 км/ч. При этом на Байкале такой ветер, что он сильно влиял даже на грузовик, поэтому мы довольны результатом.

«МАЗ-СПОРтавто» на «Шёлковом пути» Фото: media.silkwayrally.com

«Непонятно, что в головах у людей, через территории которых будет проходить техника»

— «Байкальская миля» — это интересно, но не рассматриваете ли вы в качестве альтернативы «Дакару» марафон «Африка Эко Рейс»?

— Мы получили приглашение от организаторов гонки ещё в том году, когда стало известно о нашем отстранении от «Дакара», но возникла проблема с логистикой. На марафон технику перевозят морским путём, а все эти транспорты, как правило, европейские, страхуют их тоже европейские компании — они отказываются принимать груз от предприятия, которое находится под европейскими санкциями. А вся наша техника принадлежит Минскому автомобильному заводу, и это представляет сложности для перевозчика.

Ну и лично я не рискнул бы в такой ситуации отправлять грузовики, потому что непонятно, что в головах у людей, через территории которых будет проходить техника. Если вдруг грузовики попадут под арест, то это, мягко говоря, неприемлемый для нас вариант развития событий. Проще избегать ненужного риска и не принимать участия в мероприятиях, способных привести к потере дорогостоящей современной техники, имеющей решения, которые мы вообще не хотели бы раскрывать. Это того не стоит.

— Тяжело второй год подряд пропускать главную гонку года и не ехать на «Дакар»?

— Во все времена спорт объединял всех, включая непримиримых врагов. Я лично спортсменов любых стран не считаю за врагов, и я только за здоровую конкуренцию. И общую тенденцию, которая сложилась в мире в отношении спортсменов из Беларуси и России, я считаю недопустимой и говорящей о низком уровне социального развития людей, которые принимают такие решения.



Тяжело было первый раз пропустить «Дакар», а сейчас мы морально пережили это и не готовы принимать неприемлемые для нас условия участия в гонке. Понятно, что мы заводская команда и моё решение не окончательное, но лично моё мнение — как человека, а не как руководителя «МАЗ-СПОРТавто» — возможность выступления без национальных флагов и упоминания завода унизительна.



Это не хвастовство, но за прошедшие годы наша команда прибавила и смогла навязать борьбу «КАМАЗ-мастер» на «Дакаре». Ни у кого больше нет возможностей конкурировать с этой командой, и сразу было понятно, что после нашего недопуска на гонку она будет не самой интересной.



Многие недоброжелатели, назовём их так, пишут, что проблема в малом количестве участников, но на самом деле с 2016-2017 года вся основная битва шла между «МАЗом» и «КАМАЗом», даже когда было под 70 грузовиков. Мы будем только рады, если соперники подтянутся к нам и навяжут борьбу, но на данном этапе основная интрига — сражение «МАЗ-СПОРТавто» и «КАМАЗ-мастер».