Даниил Квят возвращается! Чего ждать от россиянина в самых популярных гонках Америки

На этой неделе самый успешный из российских пилотов в Формуле-1 Даниил Квят проведёт в Индианаполисе свою первую гонку в американском первенстве NASCAR Cup Series. Причём это только начало: уже подтверждены выступления россиянина в Уоткинс-Глене и на «ровале» в Шарлотте.

Разбираемся, чего ждать от Квята в новом чемпионате и какие сложности возникнут у него на пути.

Даниил открывает Америку

Слухи об интересе Квята к NASCAR ходили давно: однажды он посетил гонку в Мартинсвилле, а совсем недавно провёл тесты на шорт-треке в Хиккори. Те заезды носили скорее ознакомительный, нежели подготовительный характер, поскольку пилотировал Даниил машину Late Model — одной из младших серий сток-каров.

При этом оставались опасения, что на фоне трагичных событий на Украине дебют не состоится по политическим мотивам, однако NASCAR, судя по всему, оказалась независима от ФИА, и проблем с оформлением лицензии не возникло: ассоциация сама выдаёт свои собственные лицензии. Соответственно, уже в эти выходные на легендарном автодроме в Индианаполисе россиянин познакомится с техникой NASCAR Cup Series в боевом режиме.

Момент для дебюта выбран максимально удачный: эта гонка пройдёт на дорожной трассе, построенной внутри овала для Формулы-1. Этапы в Уоткинс-Глене (21 августа) и Шарлотте (9 октября) тоже пройдут на трассах более или менее привычного для Квята формата. На овалах в этом году Даниил выступать не будет, а главная задача россиянина — познакомиться с техникой и привыкнуть к ней.

Больших задач перед россиянином в этот уикенд стоять не будет, тем более что выступать Квяту предстоит в составе небольшой команды Team Hezeberg. Она основана в октябре прошлого года голландским экс-пилотом гонок на выносливость Тойне Хеземансом (побеждал в «24 часах Спа» и «24 часах Дайтоны», а также первенствовал в классе TS 5.0 в «24 часах Ле-Мана» в 1973-м) — для сына Лориса, который после двух чемпионских титулов в европейском NASCAR Whelen Euro Series решил попробовать свои силы в Америке.

Этап NASCAR Cup Series на «Роуд Америка» Фото: Logan Riely/Getty Images

В Cup Series Лорис провёл в этом году две гонки, но в Остине занял 34-е место, а на «Роуд Америка» — 37-е. В общей сложности у Team Hezeberg пока лишь три старта — помимо этих двух гонок, команда выставила машину для Жака Вильнёва в «500 милях Дайтоны» (канадец финишировал 22-м).

«Сток-кары NASCAR сильно отличаются от машин с открытыми колёсами, поэтому трудно ожидать от Квята чего-то конкретного в Индианаполисе. Он поедет за команду, которая выступает в Cup Series на ограниченном расписании, и ей хочется сделать себе имя в этих гонках, — заявил в комментарии для «Чемпионата» авторитетный американский журналист Боб Покрасс. — Хорошим результатом в Индианаполисе для него было бы просто добраться до финиша, избежать неприятностей в борьбе с соперниками и понять, как эти машины управляются и реагируют. Болельщики в первую очередь будут следить за своими любимыми пилотами и борьбой в чемпионате, но выступление Квята станет дополнительной интригой».

Планы — далекоидущие

Судя по всему, эти три гонки Квята — только начало, и Даниил намерен всерьёз построить карьеру в Америке. «Я хочу быть конкурентоспособным в этих гонках — после Формулы-1 я не видел ничего круче NASCAR! — заявил россиянин изданию Racer. — У этих гонок богатая история, и они очень популярны и в Америке, и во всём мире. Мне стало любопытно попробовать. Это жёсткие гонки, в которых жёсткие парни сражаются на самом высоком уровне. Я открыт к овалам и постараюсь перестроиться, поскольку хочу добиваться максимальных результатов и однажды побороться за чемпионство».

Подход россиянина контрастирует с подходом Кими Райкконена — он тоже выступит в Уоткинс-Глене, но для финна это разовая акция, намерения построить карьеру в NASCAR 42-летний ветеран пока не высказывал, хотя в этих гонках пилоты порой выступали и до 50 с лишним лет (Марк Мартин прекратил активную карьеру только в 54!).

Этап NASCAR Cup Series в Поконо Фото: Logan Riely/Getty Images

В то же время факт в том, что Квяту, чтобы бороться с лидерами NASCAR Cup Series, нужно пройти огромный путь. Местные гонщики с детства готовились к этим гонкам, выступали на сток-карах в младших сериях и намного лучше знают трассы — в том числе и дорожные. Не говоря уже о том, что Team Hezeberg нет ещё и года и сражаться с мастодонтами — Hendrick, Joe Gibbs и Penske — ей ещё не по силам.

Но есть и другие примеры — та же Trackhouse, например, за которую будет выступать Райкконен. Она была основана в 2020-м, на обломках Leavine Family Racing, но за счёт грамотного руководства Джастина Маркса почти сразу стала конкурентоспособной, а Росс Честейн выиграл шестую гонку в истории команды. Позже Росс к первому месту в Остине добавил победу на «Талладеге» и гарантировал себе место в плей-офф, в то время как второй пилот — Даниэль Суарес — выиграл в Сономе и тоже с высокой долей вероятности пробьётся в финальную серию. Другими словами, при грамотном руководстве в отдельных гонках даже небольшие команды-новички способны сражаться с грандами на равных.

Победа Честейна после столкновения лидеров на финише гонки на «Талладеге» Фото: James Gilbert/Getty Images

Так или иначе, на данный момент невозможно предсказать, как сложится у Квята в NASCAR, но можно предположить, что его агрессивный стиль придётся американской публике по вкусу. Если к этому добавится скорость, то у Квята будут все шансы пробиться в элиту американских гонок.

Символично, что в NASCAR Даниил будет выступать под номером 26, с которым он гонялся в Формуле-1, а объявление об участии в гонке в Индианаполисе сделано 26 июля — в годовщину подиума россиянина на Гран-при Венгрии — 2015. В NASCAR подиумов нет, вместо этого есть церемония на Аллее победителей с участием команды, выигравшей гонку. Будем верить, что вопрос появления там Квята — это вопрос времени.