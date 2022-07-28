Сколько очков было бы у Ферстаппена и Леклера без всех проблем и ошибок? Мы подсчитали

Французский этап Формулы-1 в очередной раз заставил нас размышлять, как здорово всё могло быть у «Феррари» и конкретно Шарля Леклера, если бы не многочисленные проблемы в нынешнем сезоне. Так почему бы не попробовать подсчитать «идеальный» личный зачёт чемпионата мира? Мы вспомнили все гонки нынешнего сезона и прикинули их исход в случае, если бы гонщики «Феррари» и «Ред Булл» не сходили из-за проблем с техникой или вылетов, вообще не ошибались и не выбирали неверную тактику.
Конечно, всё это условности. Понятно, что иное развитие событий в гонках провоцировало бы другие события и решения пилотов и команд, и всё-таки мы постарались составить картину, основанную на реальной форме топов в том или ином Гран-при. Оговоримся: расчёты и так слишком умозрительны, чтобы вдобавок ко всему перенаграждать авторов лучших кругов. Так что бонусные баллы своих обладателей не меняли.
Гран-при Бахрейна
На старте сезона гонщики «Ред Булл» потеряли второе и четвёртое места из-за проблем с машинами под финиш гонки. Смело записываем Ферстаппену +18 очков, Пересу +12, а у Сайнса отнимаем 3 (он бы финишировал третьим позади Макса).
Гран-при Саудовской Аравии
Эту гонку должен был выиграть Перес. Серхио уверенно лидировал перед пит-стопом, оторвавшись от Леклера и Ферстаппена, но сразу после визита мексиканца в боксы включили режим виртуального сейфти-кара. Возвращаем Чеко потерянные 13 очков, отнимая 7 у Ферстаппена и по 3 у Леклера и Сайнса.
Гран-при Австралии
Ферстаппен явно не угнался бы за Леклером, но, если бы не мотор, уверенно набирал бы 18 очков. Раз так, отнимаем 3 балла у Переса. Что же до Сайнса, то насчёт Карлоса судить трудно: он вылетел после плохой квалификации и слабого старта. Но если взглянуть на протокол, то уж до шестого места испанец всяко добрался бы. +8 очков.
Гран-при Сан-Марино
Ошибка в погоне за Пересом стоила Леклеру третьей позиции – это +7 очков в наш фантастический общий зачёт. Ну а Сайнс, если бы не ошибка со стороны Риккардо на старте, наверняка финишировал бы четвёртым и набрал 12 баллов.
Гран-при Майами
Единственный этап, в котором всё прошло строго в соответствии с раскладом сил.
Гран-при Испании
Отказ мотора стоил Леклеру 25 очков за победу – возвращаем их монегаску, отбирая 7 у Ферстаппена, 3 у Переса и 2 у Сайнса. При этом Расселл смотрелся на «Монтмело» так бодро, что мы не уверены, что Карлос опередил бы его даже без вылета. Поэтому у испанца виртуально пятое место, а не четвёртое.
Гран-при Монако
Максимально сложный этап для оценки. Мы не уверены, можно ли тут говорить об ошибках стратегов – отчасти всё было похоже на рулетку. Но если бы в воскресенье было сухо, то, вероятно, пилоты сохранили бы свои квалификационные позиции. Тогда Леклер получает +13 баллов, Перес теряет 10, Ферстаппен – 3.
Гран-при Азербайджана
Не уверены, что даже без отказа мотора Леклер удержал бы первое место впереди Ферстаппена, но вот вторым стал бы наверняка. Добавляем Шарлю 18 очков, отнимая 3 у Переса. Сайнс без схода получил бы 12 баллов за четвёртое место.
Гран-при Канады
Перес без схода наверняка пробился хотя бы на пятое место – позади двух пилотов «Мерседеса». Прибавляем Чеко 10 очков и отнимаем 2 у Леклера, который оказался бы в протоколе на строчку ниже.
Гран-при Великобритании
Этап, где много «бы». Роковой наезд на обломок стоил Ферстаппену лидерства в гонке и вероятной победы – прибавляем Максу 19 очков. Провальное решение «Феррари» оставить Леклера без свежих шин в таком случае стоило бы Шарлю второго места и 6 очков. У Сайнса отнимаем 10 очков, у Переса – 6.
Гран-при в Сильверстоуне – очередная неудача для Леклера
Фото: Clive Rose/Getty Images
Гран-при Австрии
Сгоревший мотор лишил Сайнса второго места (с учётом проблем напарника с педалью газа, возможно, и первого). В общем, запишем Карлосу 18 баллов, отняв 3 у Ферстаппена. Перес без столкновения с Расселлом наверняка занял четвёртое место, и это +12 баллов.
Гран-при Франции
Вероятно, без вылета с трассы Леклер сумел выиграть этап на «Поль Рикаре», опередив на более свежих шинах Ферстаппена. Запишем Шарлю +25 очков, отняв у Макса 7. Ну а если бы «Феррари» не набедокурила на пит-стопе Сайнса и не обеспечила ему штраф, то вряд ли позвала бы его в боксы второй раз. Предположим, испанцу хватило бы шин для финиша четвёртым (с учётом Леклера). Это +2 очка. У Переса отнимаем 4.
Что получается?
|Личный зачёт. Реальное положение
|«Идеальный» личный зачёт
|Ферстаппен – 233
|Ферстаппен — 261 (+28)
|Леклер – 170
|Леклер — 259 (+89)
|Перес — 163
|Перес — 181 (+18)
|Сайнс — 144
|Сайнс — 178 (+34)
Мы видим просто невероятное неиспользование «Феррари» и Леклером потенциала машины и пилота. Невезение, провалы в тактике, проблемы с надёжностью, ошибки самого пилота – лидер «Скудерии» собрал в первой половине сезона настоящий флеш-рояль.
Ферстаппен тоже немного недобрал, но на фоне Шарля – практически пустяки. Перес более-менее собирает свои очки, а Сайнс, с одной стороны, оказался бы ближе к Чеко в борьбе за третье место, но зато безнадёжно проигрывал внутрикомандную борьбу Леклеру: вместо скромных 26 баллов между ними оказался бы 81, и никому в голову не пришло говорить, что «Феррари» должна сделать Карлоса первым номером. Но это, как говорит наш любимый Леонид Каневский, совсем другая история.
- 28 июля 2022
-
09:47
-
09:46
-
01:04
-
00:06
- 27 июля 2022
-
23:29
-
23:27
-
22:25
-
21:28
-
21:18
-
20:53
-
20:00
-
18:59
-
18:02
-
17:51
-
17:27
-
16:27
-
15:40
-
13:52
-
13:22
-
11:56
-
11:30
-
10:56
-
10:30
-
09:39
-
09:30
-
08:30
-
07:30
-
00:37
- 26 июля 2022
-
23:32
-
23:03
-
22:50
-
22:10
-
21:47
-
21:29
-
20:59