Сколько очков было бы у Ферстаппена и Леклера без всех проблем и ошибок? Мы подсчитали

Французский этап Формулы-1 в очередной раз заставил нас размышлять, как здорово всё могло быть у «Феррари» и конкретно Шарля Леклера, если бы не многочисленные проблемы в нынешнем сезоне. Так почему бы не попробовать подсчитать «идеальный» личный зачёт чемпионата мира? Мы вспомнили все гонки нынешнего сезона и прикинули их исход в случае, если бы гонщики «Феррари» и «Ред Булл» не сходили из-за проблем с техникой или вылетов, вообще не ошибались и не выбирали неверную тактику.

Конечно, всё это условности. Понятно, что иное развитие событий в гонках провоцировало бы другие события и решения пилотов и команд, и всё-таки мы постарались составить картину, основанную на реальной форме топов в том или ином Гран-при. Оговоримся: расчёты и так слишком умозрительны, чтобы вдобавок ко всему перенаграждать авторов лучших кругов. Так что бонусные баллы своих обладателей не меняли.

Гран-при Бахрейна

На старте сезона гонщики «Ред Булл» потеряли второе и четвёртое места из-за проблем с машинами под финиш гонки. Смело записываем Ферстаппену +18 очков, Пересу +12, а у Сайнса отнимаем 3 (он бы финишировал третьим позади Макса).

Гран-при Саудовской Аравии

Эту гонку должен был выиграть Перес. Серхио уверенно лидировал перед пит-стопом, оторвавшись от Леклера и Ферстаппена, но сразу после визита мексиканца в боксы включили режим виртуального сейфти-кара. Возвращаем Чеко потерянные 13 очков, отнимая 7 у Ферстаппена и по 3 у Леклера и Сайнса.

Гран-при Австралии

Ферстаппен явно не угнался бы за Леклером, но, если бы не мотор, уверенно набирал бы 18 очков. Раз так, отнимаем 3 балла у Переса. Что же до Сайнса, то насчёт Карлоса судить трудно: он вылетел после плохой квалификации и слабого старта. Но если взглянуть на протокол, то уж до шестого места испанец всяко добрался бы. +8 очков.

Гран-при Сан-Марино

Ошибка в погоне за Пересом стоила Леклеру третьей позиции – это +7 очков в наш фантастический общий зачёт. Ну а Сайнс, если бы не ошибка со стороны Риккардо на старте, наверняка финишировал бы четвёртым и набрал 12 баллов.

Гран-при Майами

Единственный этап, в котором всё прошло строго в соответствии с раскладом сил.

Гран-при Испании

Отказ мотора стоил Леклеру 25 очков за победу – возвращаем их монегаску, отбирая 7 у Ферстаппена, 3 у Переса и 2 у Сайнса. При этом Расселл смотрелся на «Монтмело» так бодро, что мы не уверены, что Карлос опередил бы его даже без вылета. Поэтому у испанца виртуально пятое место, а не четвёртое.

Гран-при Монако

Максимально сложный этап для оценки. Мы не уверены, можно ли тут говорить об ошибках стратегов – отчасти всё было похоже на рулетку. Но если бы в воскресенье было сухо, то, вероятно, пилоты сохранили бы свои квалификационные позиции. Тогда Леклер получает +13 баллов, Перес теряет 10, Ферстаппен – 3.

Гран-при Азербайджана

Не уверены, что даже без отказа мотора Леклер удержал бы первое место впереди Ферстаппена, но вот вторым стал бы наверняка. Добавляем Шарлю 18 очков, отнимая 3 у Переса. Сайнс без схода получил бы 12 баллов за четвёртое место.

Гран-при Канады

Перес без схода наверняка пробился хотя бы на пятое место – позади двух пилотов «Мерседеса». Прибавляем Чеко 10 очков и отнимаем 2 у Леклера, который оказался бы в протоколе на строчку ниже.

Гран-при Великобритании

Этап, где много «бы». Роковой наезд на обломок стоил Ферстаппену лидерства в гонке и вероятной победы – прибавляем Максу 19 очков. Провальное решение «Феррари» оставить Леклера без свежих шин в таком случае стоило бы Шарлю второго места и 6 очков. У Сайнса отнимаем 10 очков, у Переса – 6.

Гран-при в Сильверстоуне – очередная неудача для Леклера Фото: Clive Rose/Getty Images

Гран-при Австрии

Сгоревший мотор лишил Сайнса второго места (с учётом проблем напарника с педалью газа, возможно, и первого). В общем, запишем Карлосу 18 баллов, отняв 3 у Ферстаппена. Перес без столкновения с Расселлом наверняка занял четвёртое место, и это +12 баллов.

Гран-при Франции

Вероятно, без вылета с трассы Леклер сумел выиграть этап на «Поль Рикаре», опередив на более свежих шинах Ферстаппена. Запишем Шарлю +25 очков, отняв у Макса 7. Ну а если бы «Феррари» не набедокурила на пит-стопе Сайнса и не обеспечила ему штраф, то вряд ли позвала бы его в боксы второй раз. Предположим, испанцу хватило бы шин для финиша четвёртым (с учётом Леклера). Это +2 очка. У Переса отнимаем 4.

Что получается?

Личный зачёт. Реальное положение «Идеальный» личный зачёт Ферстаппен – 233 Ферстаппен — 261 (+28) Леклер – 170 Леклер — 259 (+89) Перес — 163 Перес — 181 (+18) Сайнс — 144 Сайнс — 178 (+34)

Мы видим просто невероятное неиспользование «Феррари» и Леклером потенциала машины и пилота. Невезение, провалы в тактике, проблемы с надёжностью, ошибки самого пилота – лидер «Скудерии» собрал в первой половине сезона настоящий флеш-рояль.

Ферстаппен тоже немного недобрал, но на фоне Шарля – практически пустяки. Перес более-менее собирает свои очки, а Сайнс, с одной стороны, оказался бы ближе к Чеко в борьбе за третье место, но зато безнадёжно проигрывал внутрикомандную борьбу Леклеру: вместо скромных 26 баллов между ними оказался бы 81, и никому в голову не пришло говорить, что «Феррари» должна сделать Карлоса первым номером. Но это, как говорит наш любимый Леонид Каневский, совсем другая история.