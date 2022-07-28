Почему один из величайших гонщиков Ф-1 решил уйти? Полное обращение Феттеля

28 июля — важный день в истории Формулы-1. Сегодня о своём решении завершить карьеру объявил гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель. В последние годы немец по разным причинам не блистал, и всё же он один из величайших гонщиков в истории Ф-1: четыре чемпионских титула, 53 победы (3-е место позади Хэмилтона и Шумахера), 57 поул-позишен (4-е место) и 122 подиума (3-е место). Так почему же Себастьян решил уйти в свои совсем не ветеранские 35 лет? Об этом Феттель рассказал в соцсетях, где по такому поводу наконец-то зарегистрировался.

«Я могу быть очень раздражающим»

«Я объявляю о завершении карьеры в Формуле-1 в конце сезона-2022. Вероятно, мне стоило бы начать с длинного списка людей, которых я должен поблагодарить, но считаю, что важнее объяснить причины, стоящие за моим решением.



Я люблю этот спорт. Он был в центре моей жизни с того момента, как я помню себя. Но жизнь есть как на трассе, так и за её пределами. Моя личность никогда не ограничивалась тем, что я пилот Формулы-1. Я сильно верю в идентичность: определяя её скорее тем, кто мы такие и как мы относимся к остальным, а не тем, что мы делаем.

Себастьян Феттель Фото: Aston Martin F1

Кто я? Я — Себастьян, отец трёх детей и муж прекрасной женщины. Мне интересны, меня восхищают люди со страстью или навыками. Я одержим совершенством, толерантен и считаю, что у всех нас есть одинаковые права на жизнь, независимо от того, как мы выглядим, откуда родом и кого любим.



Я люблю быть вне дома. Я люблю природу и её чудеса, я упрям и нетерпелив. Я могу быть очень раздражающим. Я люблю смешить людей, люблю шоколад и запах свежего хлеба. Мой любимый цвет — синий. Я верю в перемены и прогресс, и в то, что каждая мелочь имеет значение. Я оптимист и верю, что люди хорошие.

«Мои цели сместились с побед в гонках и борьбы за чемпионство на то, чтобы увидеть, как растут мои дети»

Параллельно с гонками у меня выросла семья, и мне нравится быть рядом с ними. У меня появились другие интересы, помимо Формулы-1. Моя страсть к гонкам и Ф-1 приводит к тому, что я провожу много времени вдали от них и трачу много энергии.



Преданность своей страсти так, как я это делал и как я считал правильным, больше не идёт рука об руку с моим желанием быть прекрасным отцом и мужем. Энергия, необходимая для того, чтобы стать единым целым с автомобилем и командой, стремящейся к совершенству, требует сосредоточенности и преданности делу.

Мои цели сместились с побед в гонках и борьбы за чемпионство на то, чтобы увидеть, как растут мои дети, передать мои ценности, помочь им подняться, когда они падают, выслушать их, когда они нуждаются во мне, не иметь необходимости прощаться и, самое главное, иметь возможность учиться у них и позволять им вдохновлять меня.



Дети — наше будущее. Кроме того, я чувствую, что есть так много всего, что нужно исследовать и узнать о жизни и о себе. Говоря о будущем, я чувствую, что мы живём в определяющие времена, и то, как мы все сформируем эти следующие годы, определит нашу жизнь.

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«Впереди ещё есть гонки, в которых предстоит сразиться за победу»

Моя страсть связана с некоторыми аспектами, которые я научился не любить. Они могут быть решены в будущем, но желание внедрить эти изменения должно стать намного сильнее и привести к действиям уже сегодня. Разговоров недостаточно, и мы не можем позволить себе ждать. Альтернативы нет. Гонка уже идёт.

Моя лучшая гонка? Ещё впереди. Я верю в движение вперёд. Время — улица с односторонним движением, и я хочу идти в ногу со временем. Оглядываясь назад, вы только замедляетесь.



Я с нетерпением жду гонок по неизвестным трассам, и я буду находить новые вызовы. Следы, которые я оставил на трассе, останутся, пока время и дождь не смоют их. Будут ставиться новые. Завтрашний день принадлежит тем, кто формирует сегодняшний. Следующий поворот в хороших руках, так как новое поколение уже в деле.



Я считаю, что впереди ещё есть гонки, в которых предстоит сразиться за победу. До свидания, и спасибо, что позволили мне делить с вами трассу. Я любил каждую частичку этого».