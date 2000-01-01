Кто она, «тайная» жена Себастьяна Феттеля?
Ради неё 4-кратный чемпион бросает Формулу-1.
Себастьян Феттель объявил об уходе из Ф-1, заявив, что хочет проводить больше времени с женой и тремя детьми. Но про Ханну мы знаем не так много…
Практически на всех Гран-при Феттель появляется в одиночестве, пока «тайная» Ханна остаётся с детьми.
Но Ханна редко бывала в паддоке, и когда ещё не стала фрау Феттель, а оставалась фройляйн Пратер.
Ханна родилась в 1987-м в Хеппенхайме, до ухода в декрет она работала дизайнером одежды.
В 2011 году Себ порадовал болельщиков, когда Ханна вместе с ним пришла на Гала-церемонию ФИА.
История любви Ханны и Себа максимально трогательна: они познакомились ещё в школе и встречались с 2003 года. Скромная свадьба прошла в 2019-м.
К этому моменту у Себа и Ханны уже было две дочери — Матильда и Эмили. В 2019-м у пары родился мальчик.
После ухода из Ф-1 Феттель будет наслаждаться обществом Ханны и детей в своём доме в Швейцарии…
Кто она, «тайная» жена Феттеля? Ради неё 4-кратный чемпион бросает Формулу-1
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