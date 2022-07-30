Самый странный старт в истории Ф-1. Почему на решётке оказался лишь один гонщик?

«Мерседес» упустил победу в Венгрии, но не признал ошибки. А вот Льюису в финале сезона тех семи очков очень не хватало!

Прогревочный круг подходит к концу, но 15 пилотов из 16 сворачивают на пит-лейн — и лишь одинокий Льюис Хэмилтон двигается на стартовую решётку. По очереди загораются красные огни, руководитель гонки даёт команду стартовать — и «Мерседес» уезжает. Остальные 15 гонщиков ещё некоторое время ждут разрешения покинуть пит-лейн и лишь затем отправляются в гонку — и именно они оказались правы!

Два завала в одном повороте

Гран-при Венгрии 2021 года стартовал на влажной трассе — на решётке, как и положено, были все 20 пилотов, но четверть из них из первого поворота не уехали. Валттери Боттас ошибся на торможении и вынес Ландо Норриса и обоих гонщиков «Ред Булл», а Лэнс Стролл в результате неудачного маневрирования оказался на газоне, откуда съехал прямо в Шарля Леклера и Даниэля Риккардо. Итог — красные флаги и куча металлолома на обочине.

Последствия устроенного Боттасом и Строллом завала Фото: Bryn Lennon/Getty Images

На очистку трассы у маршалов ушло полчаса — за это время над «Хунгарорингом» выглянуло солнце, а асфальт стал стремительно просыхать. К тому моменту, когда судьи начали выводить пилотов на рестарт с места, трасса была почти сухой — и в последнем повороте, вместо того чтобы занять свою позицию на решётке, пилоты стали сворачивать на пит-лейн за сликами.

До решётки в итоге доехал один лишь Льюис Хэмилтон, которому предстояло стартовать с поула. Британец в одиночестве принял рестарт, проехал один круг и тоже поехал в боксы за сликами. Но этот круг на «промежуточных» шинах был настолько медленным, что на трассу Льюис выехал последним.

Борьба Хэмилтона и Алонсо в Венгрии стала украшением сезона-2021 Фото: Lars Baron/Getty Images

Хэмилтону пришлось прорываться — что на «Хунгароринге» весьма непросто. У британца был теоретический шанс побороться с Эстебаном Оконом за победу, но Льюис потерял много времени в борьбе с Фернандо Алонсо и в итоге занял третье место (после дисквалификации Феттеля оно превратилось во второе).

«Мерседес» не признаёт ошибку

«Я считаю, что мы всё сделали правильно, — заявил сразу после финиша Тото Вольф, руководитель «Мерседеса». — Непросто принимать решения, когда ты лидируешь, и если ты окажешься единственным, кто совершил пит-стоп, то окажешься последним».

Спорить с Вольфом сложно, однако Хэмилтон и без того оказался последним. И даже будь он единственным, кто перешёл на слики в момент рестарта, неизбежно оказался бы лидером, когда в боксы поехали бы остальные.

Хэмилтон и Окон на подиуме Гран-при Венгрии 2021 года Фото: Florion Goga/Getty Images

«Это определённо была ошибка, — сказал, в свою очередь, Льюис на пресс-конференции после финиша. — Ещё на прогревочном круге я сказал команде, что во всех поворотах сухо, постоянно им это повторял, но они сказали оставаться на трассе. Я не совсем понял это решение, но мы команда — побеждаем и проигрываем вместе и продолжим бороться».

В той гонке Хэмилтон отыграл у Ферстаппена 16 очков, а мог бы — 23, и эти дополнительные семь баллов позволили бы Льюису приехать лидером на финал сезона в Абу-Даби. Далеко не факт, что это что-нибудь изменило бы в борьбе за титул (даже при равенстве очков за счёт большего числа побед чемпионом стал бы Ферстаппен), тем не менее это подчёркивает, что любая ошибка может стать решающей.