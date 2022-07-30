Квалификация Ф-1 в Венгрии — шок: «Мерседес» сенсационно на поуле, «Ред Булл» провалился

Вопреки апокалиптическим прогнозам, погода не стала активно вмешиваться в ход квалификации Гран-при Венгрии или тем более её срывать: аккурат к началу сессии трасса стала достаточно сухой для сликов.

Q1: Гасли прошёл, но не прошёл

Несмотря на относительно простые условия на трассе, гонщики не хотели рисковать на первых быстрых кругах: то тут, то там оставались сырые места. Но чем ближе было окончание сегмента, тем быстрее ехали пилоты. При этом в итоге обошлось без сенсаций.



Закончилась сказка «Уильямса»: после первого и третьего мест с утра Латифи и Албон на сей раз дружно завершили выступления. Алекс расположился на 17-м месте, Латифи — на 20-м. При этом канадец всё-таки сумел поразить быстрейшим первым сектором, но допустил серьёзную ошибку на финальном — жаль.

Повторить сенсацию в квалификации Латифи не сумел Фото: Dan Mullan/Getty Images

Кроме них, дальше не прошли Цунода, Феттель и Гасли. При этом Пьер должен был провести хотя бы один болид «Альфа Таури» во второй сегмент, однако его последний круг удалили за несоблюдение пределов трассы — это спасло Лэнса Стролла. К слову, отметим невероятную плотность результатов: 15-е место от 18-го разделили лишь 88 тысячных секунды.

Q2: странный провал Переса

Главным неудачником второго сегмента, безусловно, стал Серхио Перес. В то время как Ферстаппен сразу показал быстрейшее время, его напарник проиграл восемь десятых секунды. Более того, время мексиканца аннулировали за несоблюдение границ трассы. Телевизионный повтор показал ошибочность этого решения (в любой момент времени колесо задевало белую линию), время вернули, но Чеко это не спасло…

На второй попытке мексиканец не улучшил, пожаловавшись на «Хаас» Магнуссена, который якобы не ушёл с траектории во втором повороте. Однако без улучшений остались и второй с третьим секторами, где никакого Магнуссена точно не было. В итоге Пересу нужно было посмотреть, скинут ли его с девятой позиции вниз или нет. Скинули — аккурат на 11-е место. Полный провал, и не стоит винить в нём Магнуссена.



Помимо Чеко, дальше не прошли Чжоу, всё тот же Магнуссен, Стролл и Шумахер. Кевин опередил Мика на четыре десятые, но при этом стал только 13-м — так что называть обновлённый «Хаас» белой «Феррари» пока язык не поворачивается.

Q3: Расселл огорошил «Феррари»

Первые попытки в третьем сегменте — нокдаун в исполнении Сайнса. Карлос привёз Леклеру почти полсекунды: круг монегаска явно был неидеальным, его «Феррари» рыскала в поворотах. Впрочем, ещё хуже всё было у Ферстаппена: Макс даже с блокировкой не вписался во второй поворот и показал лишь седьмое время. Вторую позицию захватил Расселл, Хэмилтон и Алонсо шли четвёртым и пятым. При этом стоило учитывать что Хэмилтон и Норрис были на старых комплектах шин.



Вторые попытки, казалось, превратятся в дуэль за поул представителей «Феррари». Леклер собрался и почти побил результат Сайнса. После этого сам Карлос ещё слегка улучшил — но лишь для того, чтобы опуститься на вторую позицию после сенсационного круга в исполнении Джорджа Расселла! «Мерседес» внезапно заработал и позволил британцу взять первый поул в карьере. Справедливости ради потенциально Сайнс был быстрее, но завалил второй сектор.

Ландо Норрис тоже проехал отличный круг, стал четвёртым и теперь стартует рядом с Леклером. А что же Хэмилтон и Ферстапппен? У Льюиса не было шанса побороться с напарником за поул: на болиде семикратного чемпиона отказалась работать DRS. Итог — седьмое место. У Ферстаппена всё ещё хуже: пропала мощность мотора, и её не удалось восстановить даже после многочисленных инструкций по радио. В итоге голландец провалился на 10-е место и будет стартовать лишь на строчку выше Переса — полный провал «Ред Булл», теперь «быкам» нужно молиться о дожде в воскресенье.



В целом итоги квалификации оказались максимально любопытными. Сумеет ли теперь Расселл сдержать «Феррари», что сделает «Скудерия» с командной тактикой и прорвутся ли пилоты «Ред Булл» — интриг масса. В воскресенье гонка стартует в 16:00 мск.