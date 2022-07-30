Квят дебютировал за рулём машины NASCAR. Что сказал россиянин, ставший 36-м?

Сегодня Даниил Квят официально начал свой первый гоночный уикенд в NASCAR Cup Series. Экс-гонщик Формулы-1 сначала принял участие в тренировке, а затем и в квалификации этапа на дорожной трассе в Индианаполисе. На счету Квята — 36-е место, и именно с него Даниил будет стартовать в воскресной гонке. Ниже — первые комментарии российского пилота после дебюта.

— Даниил, как прошёл ваш первый день на этапе NASCAR Cup Series?

— День получился очень напряжённым. Нам не сразу удалось завести автомобиль — мы потеряли несколько минут, но общими усилиями всё-таки смогли запустить его. Было важно проехать сегодня хоть какие-то круги — тренировка и квалификация короткие, и я рад, что удалось хоть немного привыкнуть к этим машинам.



Последний раз я участвовал в гонках в 2020 году в Абу-Даби в Формуле-1, но сток-кары — это совсем другое. Мне всегда было интересно их попробовать, и это очень крутые машины! Я получил огромное удовольствие.



— Как вы считаете, ваш приход повысит интерес к гонкам NASCAR?

— Я думаю, интерес к этим гонкам среди поклонников автоспорта высок. Там, откуда я, все любят быстро ездить! Думаю, и в мире, и в Европе интерес к NASCAR с появлением пилотов Формулы-1 повысится — в Уоткинс-Глен я надеюсь, что погоняюсь с Кими Райкконеном, и думаю, что многим болельщикам Ф-1 будет интересно. Здесь отличные гонки, и я рад, если у них будет ещё больше зрителей.

— Некоторые говорят, что в NASCAR пилоты недостаточно талантливы по сравнению с гонщиками Формулы-1 — что вы об этом думаете?

— Я никогда такого не слышал, если честно. Это два совершенно разных мира: здесь разные машины, пилотировать их нужно совершенно по-разному. Они обе интересны, но по-своему. Но местные парни готовятся к ним с семи-восьми лет, а для меня это совершенно новая территория — потому мне и нужно было проехать хотя бы несколько кругов.



К тому же мы — очень маленькая команда, не забывайте, мы только начинаем. Мы собрали машину в самый последний момент, и вы бы удивились, если бы побывали у нас на базе и узнали, сколько сил было вложено в этот проект — и всё с любовью!

— Какие ещё гонки вы планируете проехать в этом году?

— Эту, Уоткинс Глен, скорее всего, и надеюсь проехать ещё на «ровале» в Шарлотте.



— А как вы считаете, вы ещё сможете принять участие в гонках под эгидой ФИА?

— Думаю, если захочу, то смогу — не будет проблем. Но было очень приятно получить шанс в NASCAR — это отличный пример спортивного духа. Здесь спорт — для всех, и это здорово. Кроме того, как я уже говорил, я полностью сосредоточен на NASCAR, не думаю ни о каких других гонках. Хочу вложить сюда все свои силы, набраться опыта как можно больше и однажды стать здесь конкурентоспособным.



Воскресная гонка NASCAR Cup Series стартует в 21:30 мск, «Чемпионат» проведёт лайв-трансляцию дебютной гонки Квята.