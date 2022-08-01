«Показал хорошую скорость». В Америке довольны дебютом Даниила Квята

Даниил Квят дебютировал в гонках NASCAR Cup Series — ещё никогда россиянин не выходил на старт состязаний сток-каров такого уровня! Первое выступление экс-пилота Формулы-1 прошло не слишком удачно — он проехал лишь половину дистанции и в конце концов вынужден был сойти с дистанции.

Тем не менее уикенд не был бесполезным и показал, что у Квята есть потенциал в этих гонках — Даниила похвалил легендарный Марк Мартин, более четверти века выступавший на высшем уровне NASCAR!

Квят держался дольше напарника

В квалификации Квят показал 36-е время, опередив дебютанта Джоша Уильямса и столкнувшегося с проблемами Рикки Стенхауса. На старте россиянин ничего не отыграл, но после десяти кругов прессинга прошёл Коди Уэйра и упёрся с Джошем Билики. Последнего россиянин тоже в итоге прошёл и на рестарте второй стадии был 33-м.



После рестарта россиянин пропустил Билики обратно, однако не отставал от него и искал возможность для атаки. Но сзади накатывал Кевин Харвик из команды Джина Хааса — экс-чемпион отыгрывался после разворота на 20-м круге, и Даниил не стал ему мешать, выпустив вперёд. Однако к тому моменту, когда Харвик прошёл и Билики, у Квята заглохла машина — он уехал в зону безопасности и вынужден был ждать помощи, чтобы вернуться в гонку.

Квят на этапе NASCAR Cup Series в Индианаполисе Фото: twitter.com/kvyatofficial

Пятью кругами ранее застрял в боксах из-за поломки и Лорис Хеземанс — напарник Квята и сын совладельца команды. Лорис стартовал чуть выше и за счёт пит-стопа перед финишем первой стадии прорвался в топ-20, но затем терял позиции и вскоре остановился на ремонт.



Оба вернулись на трассу, но Хеземанс окончательно встал после 34 кругов, а для Даниила Квята заезд закончился на 43-м — после разворота в четвёртом повороте и поломки подвески. В итоговой классификации россиянин расположился 36-м месте.

«Для него это было похоже на танк»

Главной целью Квята в этот уикенд было получить опыт за рулём незнакомых ему машин. Отличалась не только техника, но и подход в целом: Team Hezeberg — это маленькая команда, и автомобиль для Даниила механики собрали в самый последний момент.

В итоге не всё прошло гладко — причём для обоих гонщиков, но Квят не создавал проблем лидерам, боролся с соперниками, пусть и не хватающими звёзд с неба, и показал, что готов дальше работать, чтобы стать конкурентоспособным в NASCAR.



«Хочу сделать комплимент Даниилу Квяту, — написал по ходу гонки экс-пилот NASCAR Cup Series Марк Мартин. — Он показал хорошую и стабильную скорость, хотя это его первый раз за рулём машин, похожих на танк, если сравнивать с тем, что он пилотировал раньше». Мартин выступал в этих гонках с начала 80-х и вплоть до завершения карьеры в 2013 году в возрасте 54 лет — он знает, о чём говорит.

«Подготовка у Квята была минимальной — он потерял время в тренировках из-за проблем с машиной, квалификация длилась всего 15 минут, и этого времени едва ли хватило бы, чтобы привыкнуть к машине, — отмечает журналист издания Indianapolis Star Уилсон Мур. — Кажется, этот опыт вызвал у Квята интерес к дальнейшим выступлениям».



Сам Даниил в Индианаполисе рассказал, что намерен проехать гонку в Уоткинс-Глен 21 августа, а также этап на ровале в Шарлотт — он запланирован на 9 октября и станет одной из гонок серии плей-офф. Посмотрим, удастся ли Квяту ещё где-то выступить в этом сезоне, и лишь затем будем делать выводы — если не считать возникших с машиной проблем, начало получилось обнадёживающим!

Шестеро пилотов уже в плей-офф

Судьба первого места в Индианаполисе решилась в овертайме. На рестарте за три круга до финиша пелотон возглавляли Тайлер Реддик и Чейз Эллиотт — и последнего развернули одновременно влетевшие в поворот Райан Блейни и Уильям Байрон.



Новые жёлтые флаги перевели гонку в дополнительное время, и на рестарте ситуация повторилась: Реддик благополучно уехал из первого поворота, а его главные преследователи — Эй Джей Оллмендингер и Райан Блейни — столкнулись друг с другом и отстали.

Видео доступно на странице NASCAR в YouTube.

На этом, правда, борьба не закончилась. Росс Честейн промахнулся на рестарте мимо торможения, срезал эску по объездной дороге, выехал бок о бок с Реддиком и сражался с ним за позицию! Тайлер, к счастью, контратаковал и на последнем круге уехал к победе, а Честейн приехал к клетчатому флагу вторым, но в итоге был оштрафован и переместился на 27-ю строчку.



Для Реддика победа в Индианаполисе стала второй в сезоне-2022, и он гарантировал себе место в плей-офф. За счёт разнообразия победителей в этом году одной победы уже мало, чтобы быть уверенным в отборе в финал, а больше одной одержали только шесть человек — помимо Тайлера, это уже упомянутый Честейн, а также Чейз Эллиотт, Джоуи Логано, Уильям Байрон и Денни Хэмлин.



Следующий этап NASCAR Cup Series пройдёт 7 августа на овале в Мичигане — после него до конца регулярного сезона — 2022 останется лишь три гонки.