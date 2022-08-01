«Сложно назвать это как-то, кроме как откровенной тупостью». Разбор Гран-при Венгрии

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Венгрии Формулы-1, завершившегося очередной победой Макса Ферстаппена.

Что с «Феррари», в чём видите главную проблему команды?

Сложно сказать. Но сейчас сложно назвать это как-то, кроме как откровенной тупостью. Ладно если бы они первые из всех поставили «хард», и оп, сюрприз: он не работает. Так были же примеры до них: «Альпин» страдал на «харде».

Могла ли «Феррари» что-то сделать по-другому или Бинотто прав, что просто пропала скорость машины?

Могли, конечно. Могли «софт» на второй отрезок поставить, к примеру. И потом уже иметь возможность ставить «медиум» до финиша. Но, на мой взгляд, не надо было реагировать Леклером на пит-стоп Макса. Между ними в тот момент было порядка шести секунд. Да, Макс поехал быстрее, но если вы не можете поставить «медиум», то и исходите из того, что тогда будете брать «софтом» и скоростью в конце гонки. Уверен, что «софт» в конце гонки на пустой машине кругов 20 спокойно проехал бы, и темп был бы в другой лиге от Макса.

Кто главный герой гонки — Ферстаппен, Хэмилтон, Расселл, кто-то ещё?

Герой, определённо, Ханна Шмитц — вот кто заслужил большой похвалы! Все и так знают, что Макс супербыстрый, но в Венгрии одной скорости недостаточно. А такая великолепная работа стратегов – браво!



И Джорджа, пожалуй, тоже стоит отметить. Отличная гонка и уикенд без помарок, а в квалификации вообще супергерой.

По-прежнему считаете, что «Мерседес» глобально не вмешается в борьбу «Феррари» и «Мерседеса»?

Да. Думаю, Венгрия очень им подходит. Нет длинной прямой, нет очень быстрых поворотов. Из затыков – только первый поворот.

Перес начал много проигрывать Ферстаппену. Может ли так быть просто из-за обновлений машины или сам пилот сдал?

И то и другое. Понятно, что машину строят и обновляют для раскрытия полного потенциала, а это путь Макса. Он быстрее и приносит больше очков. Плюс было слишком много разговоров о том, какой Перес крутой и что сейчас он поборется за титул. Может, и это лишнее давление в какой-то степени повлияло.

Алонсо жаловался на жёсткую оборону Окона на старте — были ли такие жалобы справедливы?

На старте – не думаю. Да, жёстко, но не более того. А вот после выезда с пит-лейна было очень глупо. Ужас: на неготовой резине Эстебан до последнего оборонялся от напарника и пропустил их прямого конкурента Риккардо. Ещё и зная, что Алонсо сделал для него год назад на этой трассе… Не по-джентльменски.

Эстебан Окон пока впереди Фернандо Алонсо Фото: Dan Mullan/Getty Images

Феттель ушёл уйти из Формулы-1. Поддерживаете его решение?

Я за «дорогу молодым». Жаль, что его заменит Фернандо, тоже суперстаричок. Но значит, что хотя бы одно место для молодого таланта появилось. Надеюсь, увидим там Пиастри.

Контракт Алонсо с «Астоном» — как оцениваете это решение как команды, так и пилота?

Честно, мне очень не нравится, что Фернандо до сих пор там ездит. О’кей, он супербыстрый. Но 42 года будет в следующем году. А где-то есть быстрые ребята по 19-20 лет, которым нет там места и даже шанса попробовать. А потом им 23, и они уже «стары», чтобы садиться в Ф-1. Зато есть Фернандо, который за чемпионат последний раз боролся в 2012-м (10 лет назад), и ему 42…



Хочу пояснить: я считаю его одним из лучших в истории, и сейчас он на крутом уровне. Но в 42 можно и в других сериях кайфовать. А у тех, кому 23 года, не всегда есть возможность легко взять и сесть в другие серии. Фернандо же с распростёртыми руками возьмут в любой точке планеты. Плюс понятно, что в «Астон Мартин» за высокие места бороться не будут…

Чего ждёте от второй половины сезона?

Ну, с чемпионством всё понятно: это вопрос времени. Столько ошибок «Ред Булл» не допустит, а техника столько раз не сломается. Если так, просто надеюсь, что будут интересные гонки и что расстановка сил будет меняться.