Скандалище в Ф-1: суперновичок открестился от родной команды после объявления о контракте

Ещё недавно у «Альпин» было слишком много гонщиков, а теперь остался только один!

На следующий день после сенсационного объявления о переходе Фернандо Алонсо в «Астон Мартин» брошенная «Альпин» сделала свой ход и подтвердила, что в 2023 году место испанца в её команде займёт Оскар Пиастри — один из самых талантливых молодых пилотов своего поколения, которого в паддоке ждут с тем же нетерпением, с каким ждали Шарля Леклера и Джорджа Расселла.

Однако через несколько часов австралиец написал в социальных сетях, что с ним это сообщение согласовано не было, никаких контрактов он не подписывал и выступать за «Альпин» в 2023 году не намерен.



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Оскар Пиастри, австралиец, 21 год. Ещё до дебюта в картинге добился успехов в гонках радиоуправляемых машин. Карьеру в картинге начал в 10 лет, однако крупных чемпионатов не выигрывал. В 2016 году дебютировал в «формулах», а в сезоне-2017 стал вице-чемпионом британской Ф-4.



Известность гонщику принесло чемпионство в Еврокубке Формулы «Рено» в сезоне-2019, после которого Пиастри выиграл титулы в Ф-3 и Ф-2 в 2020-2021 годах (ранее выиграть два подряд чемпионата в этих сериях удавалось лишь Джорджу Расселлу и Шарлю Леклеру). В сезоне-2022 Оскару не нашлось места в Формуле-1, он исполняет роль резервного пилота «Альпин».

Релиз «Альпин», ответ Пиастри

Во вторник команда «Альпин» собрала большую пресс-конференцию, на которой её руководитель Отмар Зафнауэр рассказал, что ещё в воскресенье вечером Фернандо Алонсо обещал ему, что намерен остаться в Энстоуне в следующем году и не подписывал ни с кем никаких контрактов. В понедельник утром Зафнауэр одновременно со всеми из новостей узнал о переходе испанца в «Астон Мартин». О контракте с Пиастри сказано не было.

Спустя несколько часов команда распространила пресс-релиз — и в нём заявила, что Пиастри в сезоне-2023 станет напарником Эстебана Окона, однако само сообщение было выдержано в нетипичных тонах. «Альпин» уже в первом абзаце подчёркивает, что продвижение Оскара на роль боевого пилота «сделано в рамках заключённого между командой и австралийцем соглашения». Чуть дальше в сообщении упоминается, что работа Пиастри в качестве резервиста в сезоне-2022 происходит «при полной финансовой поддержке команды».

Пиастри на тестах молодых пилотов в Абу-Даби Фото: Clive Rose/Getty Images

Впрочем, самым подозрительным стало отсутствие цитаты пилота — практически все без исключения пресс-релизы сопровождаются небольшим комментарием сторон, а в данном случае есть лишь слова Зафнауэра. Для примера — в пресс-релизе «Астон Мартин» о переходе Алонсо цитата испанца занимает два мощных абзаца.

Поначалу Пиастри хранил молчание — сообщение о его контракте было опубликовано, когда в Австралии была глубокая ночь. Но позже Оскар вышел на связь и написал, что не намерен выступать за «Альпин»! «Сообщение, опубликованное без моего согласия, неверно. Я не буду пилотировать «Альпин» в следующем году», — заявил гонщик.

У Пиастри есть и другие варианты?

В последние недели в паддоке считалось, что в сезоне-2023 Оскар на правах аренды поедет за «Уильямс», где заменит Николаса Латифи, и лишь затем — в 2024-2025 годах — станет призовым гонщиком «Альпин». Однако в последнее время всё чаще говорят о возможном контракте Пиастри с «Маклареном» на место Даниэля Риккардо, который продолжает разочаровывать и себя, и команду.

Едва ли Пиастри отказался бы от места в «Альпин» ради контракта с «Уильямсом», а вот шанс выступать за «Макларен» куда привлекательнее. Нельзя сказать, что Уокинг сейчас намного сильнее Энстоуна, но если последние в отчаянной попытке удержать пилота пошли на подлог и выпустили сообщение без согласования с ним, то желание Оскара уйти в другую команду можно понять.

В Формуле-1 уже давно ждут дебюта Пиастри Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Судя по всему, вопрос дальнейшего трудоустройства команды будут решать в судебном порядке — теперь юристам предстоит разбираться, о каких именно «соглашениях» сообщали в «Альпин» в начале своего пресс-релиза. Однако так ли нужен команде гонщик, который не хочет за неё выступать и должен садиться за руль после такого скандала?

Так или иначе, в данный момент «Альпин» оказалась в крайне неприятном положении — ещё неделю назад у команды было слишком много гонщиков, а теперь остался один лишь Эстебан Окон, и кто станет его напарником, на данный момент можно только гадать. Удивительно — мало кому казавшийся реальным переход Алонсо в «Астон Мартин» грозит за пару дней разрушить всю команду!