Лицемерие от чемпиона Ф-1: врал в глаза, хотя уже подписал контракт с конкурентами

Первая неделя летней паузы в Формуле-1 — боль и тлен для команды «Альпин». Всего за два дня французы узнали, что их звёздный ветеран Фернандо Алонсо тайно договорился с «Астон Мартин», а собственный воспитанник Оскар Пиастри, оказывается, был не готов тихо сидеть на скамейке запасных и при поддержке юристов тоже собрался на выход. Кто же виноват в такой ситуации? Глобально — конечно, сами руководители. Но они постараются спихнуть всю вину на Алонсо, и в этом тоже есть своя правда. Фернандо повёл себя максимально непорядочно по отношению к команде, которая сделала его звездой и чемпионом и потом дважды принимала обратно в свои ряды.

«Альпин» и Алонсо довольно давно вели переговоры о новом контракте, и казалось, что стороны достигли консенсуса. Да, Фернандо в ходе переговоров заявлял, что хочет получить твёрдый контракт на два сезона, в то время как французы опасались его солидного возраста и предлагали в ответ один сезон с опцией ещё на сезон. При этом Алонсо не отвечал, что так не пойдёт. Более того, в дни Гран-при Венгрии Фернандо заявил боссу «Альпин» Отмару Зафнауэру, что глобально они договорились, так что команда рассчитывала ещё до следующего Гран-при Бельгии объявить о продлении контракта.

Максимально лицемерно Алонсо повёл себя в воскресенье вечером после финиша Гран-при Венгрии. К тому моменту Фернандо уже поставил подпись под трёхлетним контрактом с конкурентами из Сильверстоуна, но своей команде в этом не признавался.

«Очевидно, в паддоке постоянно есть какие-то слухи, и я слышал, что «Астон Мартин» заинтересован в Фернандо, — рассказывал потом журналистам Зафнауэр. – Если есть слухи о заинтересованности, то, скорее всего, было какое-то обсуждение между сторонами. Были разные признаки таких переговоров: например, когда люди одновременно выходили из одного и того же моторхоума, и всё такое. Но я был уверен, что в этом нет ничего плохого: просто изучение всех вариантов. Мы были очень близки к контракту. [Вечером после гонки] Алонсо заверил меня, что ничего не подписывал с другими командами. Фернандо сказал, что адвокат свяжется с нами через пару дней».

Звонка или письма от адвоката в «Альпин» не дождались: вместо этого утром в понедельник они вместе со всеми прочитали пресс-релиз от «Астон Мартин», посвящённый соглашению с двукратным чемпионом мира.

Казалось бы, ну, соврал и соврал — такой уж Алонсо человек. Но дьявол в тайминге. Фернандо затягивал переговоры с «Альпин», из-за чего французы, в свою очередь, мурыжили Оскара Пиастри. Если бы Алонсо всё-таки ушёл, то чемпиона Формулы-2 сразу посадили бы за руль боевого болида «Альпин». Если бы остался — планировалось, что Оскар проведёт сезон-другой за «Уильямс».

Вот только пауза затягивалась, результаты британцев не радовали, так что Оскар и Марк Уэббер начали поглядывать по сторонам и, разумеется, быстро обратили внимание на «Макларен». Там у Даниэля Риккардо есть опция на 2023 год, но результаты Дэна столь слабы, что считается: команда из Уокинга готова пойти на выкуп контракта или какие-то ещё действия, которые позволят освободить кокпит.

Не факт, что Риккардо останется напарником Норриса в «Макларене» Фото: Francois Nel/Getty Images

Так вот, тайминг: есть неофициальная, но многократно распространённая разными источниками информация, что до 31 июля у «Альпин» была юридическая возможность решать судьбу Пиастри без согласования с самим пилотом — главное, чтобы речь шла о каком-либо месте боевого пилота Ф-1. «Альпин» так «Альпин», «Уильямс» так «Уильямс» — садись и не ворчи, вспоминай пример Джорджа Расселла.

Но Алонсо затянул с объявлением до 1 августа, опция «Альпин» пропала, и именно поэтому Пиастри теперь спорит с командой, что имеет право сам решать свою судьбу, а не просто подчиняться воле руководства. Получается, Фернандо дважды подгадил команде.

Как же Алонсо и «Альпин» провести вместе вторую часть сезона в ситуации, когда их отношения явно испорчены? Зафнауэр вопреки всему считает, что проблем не возникнет.

«У меня нет никаких опасений насчёт оставшейся части сезона. Цель очевидна: мы хотим стать четвёртыми в Кубке конструкторов. Хотя я ещё не общался с ним и не переписывался, но попозже я ему позвоню. Он профессионал, спортсмен, и когда он надевает шлем, то делает максимум возможного. В его голове нет никаких посторонних мыслей, когда опущен визор. Мой подход такой же: я всегда хочу максимального результата. У нас очень быстро поступают новинки, очередные обновления будут в Спа, и мы продолжим прибавлять до конца сезона. Фернандо это понимает, он будет работать так же упорно, как и Эстебан, чтобы сделать скорость машины как можно лучше», — заявил Отмар.

Мы же напоследок посетуем на два провальных решения «Альпин».

Первое — так всё-таки зачем было заключать аж трёхлетний контракт с середнячком Эстебаном Оконом, который лишил вас всяческой свободы манёвра в переговорах с Алонсо и особенно с Пиастри? Время идёт — на будущего чемпиона Окон всё ещё не похож, по чистой скорости он проигрывает ветерану, а до этого уступал Риккардо.

Второе – как можно было не потребовать от Алонсо определиться строго до 31 июля, зная, что у вас истекает опция на Пиастри? Вы правда не знаете, каким коварным может быть Фернандо? Особенно после того, как его машина ломалась куда больше, чем у Окона… Не решились давить на звезду? Ответной благодарности так и не дождались.

В общем, сами хороши. Но и подход Алонсо от этого менее гадким не становится.