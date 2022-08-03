«Тупо ломаем машины друг другу». Зачем гонщики устроили бойню за 11-е место из 12

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в G-Drive СМП РСКГ Егор Оруджев в минувшие выходные принял участие в этапе в Казани. Успешные выступления на предыдущих этапах привели к тому, что Оруджев выступал на получившей дополнительный балласт машине. Как сложились квалификация и две гонки – в рассказе Егора.

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В Казань приехали гружёными: полный довес за победу в квалификации – 40 кг. С ними и ехали. Трасса холмистая, так что вес здесь реально влияет. Но это не помешало опять квалифицироваться третьим. Впереди были только две «Лады», а я смог быть лучшим из остальных, да ещё и гружёным. «Лады» пустые, плюс им что-то поменяли по мотору между этапами, и теперь на прямой это самолёт. Обычно «Ауди» всем навозит, но с лишним весом обнаружил, что даже «Хёндэ» уезжают. Так что гонки выдались сложными.

В первой гонке я провалил старт: банально недостаточно «подсадил» машину на ручнике и, когда огни погасли, почти остался стоять на месте. Уехал шестым. Пришлось рисковать и сначала удалось по внешке пройти Слуцкого, а дальше – «Ладу» Митяева.

Новая «Лада» сейчас просто поразительно плохо работает с резиной: у них есть темп 3-5 кругов, а потом наступает коллапс, «падают» сильно. Так что на 12-м круге два раза смог атаковать Митяева. Оба раза с контактами, причём оба раза удары были в колесо, так что чудом доехал. «Ауди» – очень хрупкая, и любой контакт в колесо может стать последним. Заднее левое колесо при контакте на финальной атаке ушло градусов на 10, как мы выяснили после гонки. Так что буквально ехал на кривой машине. И всё равно темп был лучше, чем у лидеров.

Финишировал четвёртым, что для такого веса было мегауспехом. Было немного разборок после гонки, связанных с моими обгонами. Но, посмотрев повторы с разных камер, грешков за мной не нашли.

Егор Оруджев Фото: Lukoil Racing

Вторую гонку уже, наоборот, стартовал лучше других, но оказался в коробке между Брагиным и Митяевым. С Брагиным потерлись сторонами, и я отпустил. Опять же, всё ради доезда. Решение было верным: у Брагина случился медленный прокол, и он финишировал сзади. Меня же «запинали», и целую гонку я боролся в конце. Обгонять сложно, когда скорости на прямой нет.

Было много контактов. Причём для меня было поразительно: боремся за 11-е место из 12, но как в последний раз, тупо ломаем машины друг другу. Надеюсь, ребята вынесут уроки и будут спокойнее, и так с запчастями беда.

В общем – увы, только восьмое место.

Егор Оруджев в борьбе с соперниками Фото: Lukoil Racing

Но мы все равно лидеры чемпионата, а какой-то вес перед Moscow Raceway с моей машины снимут. Вся «Лада» будет полностью гружёная, а прямой конкурент Брагин тоже будет с весом, так что в Москве, думаю, будем бороться за тройку.

Всех туда приглашаю 19-21 августа, гонки будут интересные, а ещё обширная развлекательная программа между заездами. «СМП» делает отличный фестиваль, так что зрителям не скучно!