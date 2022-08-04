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Кандидаты на место в «Уильямсе» в следующем году: Сарджент, Другович, Латифи и другие

Кто заменит худшего в Ф-1 — выигравший всё пилот «Мерседеса» или сенсационный американец?
Лев Дорогов
Кандидаты на место в «Уильямсе» в следующем году
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Даже без Пиастри мы без проблем нашли сразу пять кандидатов.

Совсем недавно казалось, что в «Уильямсе» остаётся последняя реальная вакансия в Формуле-1 на 2023 год. Реальность сильно изменилась на фоне скандала Оскара Пиастри с «Альпин» и слухов об уходе Мика Шумахера из «Хааса», и всё равно имя второго пилота «Уильямса» — ещё одна важна трансферная интрига «глупого сезона». Представляем вашему вниманию главных кандидатов на роль боевого гонщика команды из Гроува в следующем году.

Ник де Врис

Так уж вышло, что статус чемпиона Формулы-2 особого импульса карьере голландца не придал: к моменту завоевания титула он уже вышел из юниорской программы «Макларена», а другие команды Ф-1 были попросту не заинтересованы в его услугах, так как свой титул голландец взял лишь на третий сезон – далеко не «вау». К счастью для Ника, его персоной заинтересовался «Мерседес»: «серебряным стрелам» требовался пилот для команды, выступающей в чемпионате Формулы-Е. Именно сотрудничество с немецким концерном подарило де Врису надежду на попадание в Формулу-1, тем более Нико стал чемпионом и там. Также на его счету победы в гонках Европейской серии Ле-Ман в составе российской команды G-Drive Racing – можно сказать, что де Врис выиграл всё, кроме гонок Формулы-1.

В 2019 году де Врис оформил чемпионский титул в Сочи

В 2019 году де Врис оформил чемпионский титул в Сочи

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Уже в 2020-м голландец опробовал болид «Мерседеса» на послесезонных тестах в Абу-Даби, а в следующем году и вовсе стал официальным резервистом команды. Очевидно, что в стане «серебряных стрел» рассчитывают на голландца. Вполне вероятно, де Вриса готовят на роль сменщика Хэмилтона на случай, если Льюис откажется продлевать контракт с немецкой командой. А потому переход Ника в «Уильямс» выглядит вполне логичным ходом: в команде из Гроува де Врис сможет набраться необходимого перед дебютом за «Мерседес» опыта – точно по такой же схеме проходил обкатку Джордж Расселл.

Учитывая тесные связи «Уильямса» и «Мерседеса», посадить своего протеже в синий болид на один-два сезона для «серебряных стрел» не составит огромного труда. Другой вопрос: действительно ли в «Мерседесе» рассматривают де Вриса в качестве боевого пилота своей команды?

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Логан Сарджент

Ещё в начале этого года никто рассматривал Сарджента в качестве потенциального новичка Формулы-1. Однако стоило американцу провести несколько удачных гонок в Формуле-2, и о вероятном переходе Логана в «Уильямс» заговорил даже руководитель команды Йост Капито: «Конечно, мы под впечатлением от того, как он проводит свой первый полный сезон в Формуле-2. Нас впечатляет, как быстро ему удалось адаптироваться к машине, как он работает с резиной и какие результаты показывает. Я абсолютно убеждён, что в будущем он сядет за руль машины Формулы-1».

Прогресс Сарджента и вправду выглядит потрясающе: в своём дебютном сезоне в Ф-2 он уже одержал две воскресные победы (в основных гонках) и на данный момент занимает третью строчку в личном зачёте (для получения суперлицензии нужно завершить чемпионат в топ-5). Впрочем, для попадания в нынешний «Уильямс» одного таланта будет недостаточно: потребуется ещё и солидная спонсорская поддержка. И вот здесь Сардженту очень даже поможет его американский паспорт. На фоне возросшей в США популярности Формулы-1 найти крупных спонсоров – не такая уж и невыполнимая задача для американского пилота. Да и владельцы Ф-1 точно будут довольны.

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Фелипе Другович

Ещё один неожиданный кандидат на попадание в «Уильямс». О вероятном дебюте Друговича в «Королевских гонках» заговорили только лишь этим летом – после выдающегося старта сезона в исполнении бразильца: по итогам первых пяти этапов чемпионата Формулы-2 в активе Фелипе значилось три победы в основных гонках. Стартового задела Друговичу хватило с лихвой, чтобы в последующих этапах спокойно набирать очки и оставаться лидером чемпионата за четыре этапа до конца сезона.

Да, здесь можно сказать, что Фелипе проводит уже третий сезон в Формуле-2 и его достижениями не стоит слишком сильно восхищаться. Однако не стоит забывать, что выступает бразилец не за «Прему» и даже не за «Карлин»: нынешний сезон Другович проводит в составе извечного середняка «МП». Да и к тому же даже на третий сезон выступлений в Формуле-2 далеко не всем пилотам удаётся демонстрировать столь выдающиеся результаты – вспомните того же Чжоу.

Другович лидирует в общем зачёте Формулы-2

Другович лидирует в общем зачёте Формулы-2

Фото: Eric Alonso/Getty Images

Однако даже если принять тот факт, что Другович – действительно одарённый пилот, его потенциальный переход в «Уильямс» упирается в финансовую сторону вопроса. На сегодняшний день у Фелипе не самая радужная ситуация по части спонсоров: карьеру Друговича готовы поддерживать только семейные компании, у которых, очевидно, не хватит денег на покупку места в Формуле-1. Впрочем, кто знает, быть может, Фелипе всё же удастся найти крупных спонсоров. И тот факт, что Другович может стать первым за несколько лет бразильским пилотом Ф-1, наверняка поможет ему при поиске финансовой поддержки на родине.

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Николас Латифи

А что? Никто ведь не говорил, что Латифи обязательно должен покинуть «Уильямс» по окончании нынешнего сезона. По информации некоторых инсайдеров, в следующем году Николас должен был освободить место для протеже «Альпин» Оскара Пиастри. Но теперь уже очевидно, что сам австралиец мечтает о месте отнюдь не в «Уильямсе», а потому у руководства команды нет острой необходимости в разрыве отношений с канадским пилотом.

Да, Латифи, мягко говоря, не блещет в этом сезоне (как и в каждом из предыдущих), серьёзно проигрывая Алексу Албону. Однако не нужно забывать, что канадца брали в «Уильямс» отнюдь не за природный талант. Латифи является классическим рента-драйвером, который будет интересен команде до тех пор, пока со стороны его спонсоров будут поступать солидные выплаты. Даже несмотря на статус худшего в Ф-1.

Конечно, нельзя отбрасывать сценарий, при котором крупными спонсорами обзаведётся кто-то из потенциальных конкурентов Латифи в споре за место. В таком случае Николас окажется в очень невыгодном положении. Впрочем, конкурировать с канадцем в финансовом поле – задача явно не из лёгких. И далеко не факт, что условные Сарджент или Другович потянут эту денежную дуэль.

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Нико Хюлькенберг

Самый маловероятный из всех предложенных вариантов, который, однако, тоже нельзя отметать. Переход Хюлькенберга в «Уильямса» станет возможным только лишь в том случае, если сорвётся каждый из вышеперечисленных кандидатов.

В теории из-за неубедительных результатов Николасу Латифи могут указать на дверь, даже несмотря на внушительную финансовую поддержку: всё-таки «Уильямсу» периодически удаётся бороться за очки и лучше делать это двумя машинами. В таком случае у нас остаётся три потенциальных кандидата на переход в «Уильямс». И если «Мерседес» не будет продвигать де Вриса в Ф-1, а Сарджент и Другович не обзаведутся серьёзной спонсорской поддержкой, то при прочих равных выбор руководства «Уильямса» может пасть на Нико Хюлькенберга.

Нико Хюлькенберг остаётся почти без работы

Нико Хюлькенберг остаётся почти без работы

Фото: Alex Davidson/Getty Images

Немецкий пилот может быть интересен команде из Гроува в качестве временного решения – пока нет пилота с мощной спонсорской поддержкой, на один сезон можно взять опытного ветерана. Вообще, на месте Хюлькенберга можно было представить любого пилота с опытом выступлений в Ф-1, но, кроме него, других кандидатов, можно сказать, что и нет. Стоффель Вандорн уж слишком долго сидел на скамейке запасных, проведя последний сезон за «Макларен» в далёком 2018 году, а Роберт Кубица уж слишком крепко связан с «Альфа Ромео», да и гоночная форма поляка вызывает огромные вопросы. Поэтому именно Хюлькенберг может стать тем самым пилотом, который погреет место в кокпите для будущего рента-драйвера или условного академика «Мерседеса».

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