Кто заменит худшего в Ф-1 — выигравший всё пилот «Мерседеса» или сенсационный американец?

Совсем недавно казалось, что в «Уильямсе» остаётся последняя реальная вакансия в Формуле-1 на 2023 год. Реальность сильно изменилась на фоне скандала Оскара Пиастри с «Альпин» и слухов об уходе Мика Шумахера из «Хааса», и всё равно имя второго пилота «Уильямса» — ещё одна важна трансферная интрига «глупого сезона». Представляем вашему вниманию главных кандидатов на роль боевого гонщика команды из Гроува в следующем году.

Ник де Врис

Так уж вышло, что статус чемпиона Формулы-2 особого импульса карьере голландца не придал: к моменту завоевания титула он уже вышел из юниорской программы «Макларена», а другие команды Ф-1 были попросту не заинтересованы в его услугах, так как свой титул голландец взял лишь на третий сезон – далеко не «вау». К счастью для Ника, его персоной заинтересовался «Мерседес»: «серебряным стрелам» требовался пилот для команды, выступающей в чемпионате Формулы-Е. Именно сотрудничество с немецким концерном подарило де Врису надежду на попадание в Формулу-1, тем более Нико стал чемпионом и там. Также на его счету победы в гонках Европейской серии Ле-Ман в составе российской команды G-Drive Racing – можно сказать, что де Врис выиграл всё, кроме гонок Формулы-1.

В 2019 году де Врис оформил чемпионский титул в Сочи Фото: Mark Thompson/Getty Images

Уже в 2020-м голландец опробовал болид «Мерседеса» на послесезонных тестах в Абу-Даби, а в следующем году и вовсе стал официальным резервистом команды. Очевидно, что в стане «серебряных стрел» рассчитывают на голландца. Вполне вероятно, де Вриса готовят на роль сменщика Хэмилтона на случай, если Льюис откажется продлевать контракт с немецкой командой. А потому переход Ника в «Уильямс» выглядит вполне логичным ходом: в команде из Гроува де Врис сможет набраться необходимого перед дебютом за «Мерседес» опыта – точно по такой же схеме проходил обкатку Джордж Расселл.

Учитывая тесные связи «Уильямса» и «Мерседеса», посадить своего протеже в синий болид на один-два сезона для «серебряных стрел» не составит огромного труда. Другой вопрос: действительно ли в «Мерседесе» рассматривают де Вриса в качестве боевого пилота своей команды?

Логан Сарджент

Ещё в начале этого года никто рассматривал Сарджента в качестве потенциального новичка Формулы-1. Однако стоило американцу провести несколько удачных гонок в Формуле-2, и о вероятном переходе Логана в «Уильямс» заговорил даже руководитель команды Йост Капито: «Конечно, мы под впечатлением от того, как он проводит свой первый полный сезон в Формуле-2. Нас впечатляет, как быстро ему удалось адаптироваться к машине, как он работает с резиной и какие результаты показывает. Я абсолютно убеждён, что в будущем он сядет за руль машины Формулы-1».

Прогресс Сарджента и вправду выглядит потрясающе: в своём дебютном сезоне в Ф-2 он уже одержал две воскресные победы (в основных гонках) и на данный момент занимает третью строчку в личном зачёте (для получения суперлицензии нужно завершить чемпионат в топ-5). Впрочем, для попадания в нынешний «Уильямс» одного таланта будет недостаточно: потребуется ещё и солидная спонсорская поддержка. И вот здесь Сардженту очень даже поможет его американский паспорт. На фоне возросшей в США популярности Формулы-1 найти крупных спонсоров – не такая уж и невыполнимая задача для американского пилота. Да и владельцы Ф-1 точно будут довольны.

Фелипе Другович

Ещё один неожиданный кандидат на попадание в «Уильямс». О вероятном дебюте Друговича в «Королевских гонках» заговорили только лишь этим летом – после выдающегося старта сезона в исполнении бразильца: по итогам первых пяти этапов чемпионата Формулы-2 в активе Фелипе значилось три победы в основных гонках. Стартового задела Друговичу хватило с лихвой, чтобы в последующих этапах спокойно набирать очки и оставаться лидером чемпионата за четыре этапа до конца сезона.

Да, здесь можно сказать, что Фелипе проводит уже третий сезон в Формуле-2 и его достижениями не стоит слишком сильно восхищаться. Однако не стоит забывать, что выступает бразилец не за «Прему» и даже не за «Карлин»: нынешний сезон Другович проводит в составе извечного середняка «МП». Да и к тому же даже на третий сезон выступлений в Формуле-2 далеко не всем пилотам удаётся демонстрировать столь выдающиеся результаты – вспомните того же Чжоу.

Другович лидирует в общем зачёте Формулы-2 Фото: Eric Alonso/Getty Images

Однако даже если принять тот факт, что Другович – действительно одарённый пилот, его потенциальный переход в «Уильямс» упирается в финансовую сторону вопроса. На сегодняшний день у Фелипе не самая радужная ситуация по части спонсоров: карьеру Друговича готовы поддерживать только семейные компании, у которых, очевидно, не хватит денег на покупку места в Формуле-1. Впрочем, кто знает, быть может, Фелипе всё же удастся найти крупных спонсоров. И тот факт, что Другович может стать первым за несколько лет бразильским пилотом Ф-1, наверняка поможет ему при поиске финансовой поддержки на родине.

Николас Латифи

А что? Никто ведь не говорил, что Латифи обязательно должен покинуть «Уильямс» по окончании нынешнего сезона. По информации некоторых инсайдеров, в следующем году Николас должен был освободить место для протеже «Альпин» Оскара Пиастри. Но теперь уже очевидно, что сам австралиец мечтает о месте отнюдь не в «Уильямсе», а потому у руководства команды нет острой необходимости в разрыве отношений с канадским пилотом.

Да, Латифи, мягко говоря, не блещет в этом сезоне (как и в каждом из предыдущих), серьёзно проигрывая Алексу Албону. Однако не нужно забывать, что канадца брали в «Уильямс» отнюдь не за природный талант. Латифи является классическим рента-драйвером, который будет интересен команде до тех пор, пока со стороны его спонсоров будут поступать солидные выплаты. Даже несмотря на статус худшего в Ф-1.

Конечно, нельзя отбрасывать сценарий, при котором крупными спонсорами обзаведётся кто-то из потенциальных конкурентов Латифи в споре за место. В таком случае Николас окажется в очень невыгодном положении. Впрочем, конкурировать с канадцем в финансовом поле – задача явно не из лёгких. И далеко не факт, что условные Сарджент или Другович потянут эту денежную дуэль.

Нико Хюлькенберг

Самый маловероятный из всех предложенных вариантов, который, однако, тоже нельзя отметать. Переход Хюлькенберга в «Уильямса» станет возможным только лишь в том случае, если сорвётся каждый из вышеперечисленных кандидатов.

В теории из-за неубедительных результатов Николасу Латифи могут указать на дверь, даже несмотря на внушительную финансовую поддержку: всё-таки «Уильямсу» периодически удаётся бороться за очки и лучше делать это двумя машинами. В таком случае у нас остаётся три потенциальных кандидата на переход в «Уильямс». И если «Мерседес» не будет продвигать де Вриса в Ф-1, а Сарджент и Другович не обзаведутся серьёзной спонсорской поддержкой, то при прочих равных выбор руководства «Уильямса» может пасть на Нико Хюлькенберга.

Нико Хюлькенберг остаётся почти без работы Фото: Alex Davidson/Getty Images

Немецкий пилот может быть интересен команде из Гроува в качестве временного решения – пока нет пилота с мощной спонсорской поддержкой, на один сезон можно взять опытного ветерана. Вообще, на месте Хюлькенберга можно было представить любого пилота с опытом выступлений в Ф-1, но, кроме него, других кандидатов, можно сказать, что и нет. Стоффель Вандорн уж слишком долго сидел на скамейке запасных, проведя последний сезон за «Макларен» в далёком 2018 году, а Роберт Кубица уж слишком крепко связан с «Альфа Ромео», да и гоночная форма поляка вызывает огромные вопросы. Поэтому именно Хюлькенберг может стать тем самым пилотом, который погреет место в кокпите для будущего рента-драйвера или условного академика «Мерседеса».