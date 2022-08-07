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Национальные команды в автоспорте: Феттель и Шумахер в одной команде, Хэмилтон и Расселл по-прежнему напарники

А что, если бы в гонках существовали национальные команды? Давайте пофантазируем
Лев Дорогов
Национальные сборные в автоспорте
Комментарии
Британцы выглядят очень мощно, а вот немцы заметно сдали.

В автоспорте существуют международные соревнования, но в то же время отсутствует такое понятие, как национальные команды. Да, гоночные коллективы, сформированные по национальному признаку, можно наблюдать в ежегодной Гонке чемпионов, но всё-таки данное соревнование носит скорее развлекательный характер, не представляя собой полноценный чемпионат. Также можно вспомнить серию «А1 Гран-при», в которой состязались не отдельные пилоты, а национальные команды. Впрочем, интересная задумка не нашла отклика в сердцах зрителей и завершила свою историю спустя четыре года после запуска.

Естественно, национальные команды в чемпионате «А1 Гран-при» представляли далеко не сильнейшие пилоты своих стран. Однако концепция данной серии натолкнула вашего автора на мысль составить актуальные сборные из по-настоящему сильнейших гонщиков, выступающих в открытых колёсах. Звучит безумно, но тем интереснее. Поехали!

Сборная Великобритании: Льюис Хэмилтон – Джордж Расселл. Третий пилот – Ландо Норрис

В какой-то степени Великобританию можно назвать самой гоночной страной мира: Туманный Альбион лидирует по количеству представителей в истории Ф-1. Поэтому не должен вызывать удивление тот факт, что на сегодняшний день именно британская сборная располагает самым звёздным пилотским составом.

Семикратный чемпион мира Хэмилтон – безоговорочный лидер команды. Да, начало текущего сезона у него не очень задалось, однако это не повод раньше времени списывать Льюиса со счетов. Что касается позиции второго пилота, то здесь развернулась нешуточная борьба между Расселлом и Норрисом. Каждый из них молод, талантлив и заслуживает место в основе. Но итоговый выбор сделать всё же необходимо: и напарником Льюиса становится… его реальный партнёр по «Мерседесу». В пользу Расселла говорит первая часть нынешнего сезона. И дело тут не только в трёх подиумах: показательно, как Джордж проявляет себя на фоне более титулованного Хэмилтона.

Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон

Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Что касается Норриса, то ему достаётся роль официального резервиста. В любой другой сборной Ландо наверняка бы получил место в основе, но конкуренция в британской команде настолько высока, что Норрису приходится довольствоваться лишь статусом третьего пилота.

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Сборная Испании: Фернандо Алонсо – Карлос Сайнс. Третий пилот – Алекс Палоу

2022 год – лучший момент в истории испанского автоспорта для того, чтобы сконструировать гоночную сборную. За опыт и легендарность в команде отвечает Фернандо Алонсо. Что важно, Алонсо заслужил место в основе не только своим звёздным статусом: по сей день 40-летний Фернандо демонстрирует потрясающий темп на трассе, заставляя общественность забыть о своём возрасте.

Безальтернативным напарником двукратного чемпиона становится Карлос Сайнс – самый успешный испанец в Ф-1 после Алонсо. Место третьего пилота занимает действующий чемпион IndyCar Алекс Палоу. У него не очень задалась европейская карьера, а вот за океаном Палоу стал настоящей звездой. Первый в истории испанский чемпион IndyCar – достойный претендент на роль резервного пилота.

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Сборная Германии: Себастьян Феттель – Мик Шумахер. Третий пилот – Нико Хюлькенберг

Прошли те времена, когда на стартовую решётку гонки Ф-1 выходили семь пилотов из Германии, а по окончании заездов играл немецкий гимн в честь победившего пилота. Сегодня в «Королевских гонках» можно увидеть только двух гонщиков из Германии: объявившего о грядущем завершении формульной карьеры Себастьяна Феттеля и сына легендарного Михаэля – Мика Шумахера. Эта пара занимает места боевых пилотов национальной команды – других вариантов просто нет.

Себастьян Феттель и Мик Шумахер

Себастьян Феттель и Мик Шумахер

Фото: Lars Baron/Getty Images

На место резервиста можно было бы взять кого-то, кто находится на подходе к Ф-1 или блещет за океаном, но, к сожалению, таких гонщиков не нашлось. Поэтому позиция третьего пилота отходит Нико Хюлькенбергу. Иронично, что даже в сборной ему уготована роль резервиста.

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Сборная Франции: Пьер Гасли – Эстебан Окон. Третий пилот – Тео Пуршер

Французы располагают очень способным поколением молодых пилотов, кто уже через пару лет сможет навести шороху во взрослых гонках. Однако они ещё недостаточно опытны, чтобы претендовать на попадание в основу национальной команды, поэтому костяк сборной Франции составит тандем действующих пилотов Ф-1 Окон – Гасли. Пожалуй, среди всех национальных команд, у «трёхцветных» самая равнозначная пара гонщиков.

На роль третьего пилота претендуют сразу несколько молодых талантов – Пуршер, Мартинс и Хаджар. Заочную битву за место официального резервиста сборной Франции выигрывает Тео Пуршер: Хаджара он превосходит в опыте, а Мартинса – в таланте.

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Сборная США: Колтон Херта – Логан Сарджент. Третий пилот: Джозеф Ньюгарден

Давненько американских пилотов не видывал мир Формулы-1. Вот уже седьмой сезон мы фиксируем отсутствие гонщика из США в пелотоне «Королевских гонок». Впрочем, несмотря на отсутствие действующих пилотов Формулы-1, у США найдётся несколько достойных гонщиков в открытых колёсах.

Первым на ум приходит Колтон Херта – звезда IndyCar и по совместительству один из главных претендентов на место в «Макларене» на следующий сезон. Пару в национальной команде Колтону составит Логан Сарджент, ставший одним из главных открытий нынешнего сезона Формулы-2: на данный момент он занимает третью строчку в личном зачёте.

На роль второго пилота в сборной США также мог претендовать двукратный чемпион серии IndyCar Джозеф Ньюгарден. Но всё-таки Сарджент является самым успешным американцем, выступающим в гоночных сериях под эгидой ФИА, а потому и выбор был сделан в пользу более перспективного пилота. Что касается Ньюгардена, то ему уготована роль резервного пилота.

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Сборная Бразилии: Фелипе Другович – Энцо Фиттипальди. Третий пилот – Элио Кастроневес

После того как Фелипе Масса покинул «Уильямс», с бразильским представительством в Ф-1 стало совсем всё грустно. Тем не менее сборную Бразилии всё же можно собрать – хотя бы из тех, кто есть.

Энцо Фиттипальди прибавил в нынешнем сезоне Формулы-2

Энцо Фиттипальди прибавил в нынешнем сезоне Формулы-2

Фото: Francois Nel/Getty Images

Первым номером бразильской команды станет лидер текущего сезона Формулы-2 Фелипе Другович. Пожалуй, именно Фелипе на сегодняшний день является сильнейшим действующим гонщиком из Бразилии. Место второго пилота занимает Энцо Фиттипальди – внук первого бразильского чемпиона Ф-1. В нынешнем сезоне Энцо вполне неплохо выступает в Формуле-2: пять подиумов и четвёртая позиция в личном зачёте.

Место резервиста занимает прославленный ветеран Элио Кастроневес. Бóльшую часть гоночной карьеры Элио провёл в серии IndyCar, где и сделал себе славное имя. Да, в мае этого года ему исполнилось 47, однако он по сей день продолжает гоняться в IndyCar, а в прошлом сезоне так и вообще выиграл легендарную гонку «500 миль Индианаполиса».

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Сборная Австралии: Даниэль Риккардо – Оскар Пиастри. Третий пилот – Уилл Пауэр

С боевыми пилотами в этой сборной всё предельно ясно. Оскар Пиастри – один из главных талантов поколения, триумфально прошагавший по вертикали юниорских серий. А Даниэль Риккардо хоть и проваливает нынешний сезон, но до сих пор является действующим пилотом Формулы-1.

А вот где интрига держится до последнего, так это при выборе третьего пилота. С одной стороны есть талантливый протеже «Альпин» Джек Дуэн, с другой – легенда IndyCar Уилл Пауэр, который к тому же в этом году борется за чемпионский титул. В конечном итоге опыт перевесил амбиции, и резервистом сборной Австралии становится Пауэр.

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Сборная Новой Зеландии: Лиам Лоусон – Скотт Диксон. Третий пилот – Маркус Армстронг

Ещё одна сборная без действующих пилотов Ф-1. В главной юниорской серии мира можно отыскать сразу двух представителей новозеландской команды. Место в основе получает Лиам Лоусон – участник юниорской программы «Ред Булл», который практически распрощался с шансами на попадание в Формулу-1. Тем не менее Лиам достаточно быстр, чтобы считаться одним из сильнейших новозеландских пилотов современности.

Другому пилоту Формулы-2 Маркусу Армстронгу придётся довольствоваться только лишь ролью третьего пилота. Когда-то он подавал неплохие надежды и даже был зачислен в академию «Феррари», но после двух неудачных сезонов в Ф-2 оказался не нужен «Скудерии».

В споре за место боевого пилота Маркус проиграл конкуренцию шестикратному чемпиону серии IndyCar, живой легенде американских гонок Скотту Диксону, который, несмотря на почтенный возраст, продолжает блистать на американских трассах.

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Сборная Нидерландов: Макс Ферстаппен – Рихард Версхор. Третий пилот – Ник де Врис

Вот мы и добрались до сборной действующего чемпиона Ф-1 Макса Ферстаппена, без которого она смотрелась бы ну очень тускло. Главным гонщиком в истории Нидерландов Ферстаппен стал уже в 18 – сразу после победного финиша в дебютной гонке за «Ред Булл». С ним всё понятно, двигаемся дальше.

Великой чести стать напарником Макса удостоился Рихард Версхор. Бороться за высокие места в Формуле-2 Рихарду мешает скромная спонсорская поддержка: денег хватает лишь на выступления в близком к статусу аутсайдера «Трайденте». Однако время от времени Версхору удаётся побеждать обстоятельства и демонстрировать высокий темп.

Что касается третьего пилота, то здесь пришлось выбирать между двумя представителями Формулы-Е – Ником де Врисом и Робином Фряйнсом. Оба голландца ранее блистали в юниорских сериях, да только вот Фряйнс делал это уж слишком давно. К тому же де Врис в этом сезоне успел поучаствовать в тренировках Формулы-1 в составе «Уильямса» и «Мерседеса».

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Сборная Дании: Кевин Магнуссен – Фредерик Вести. Третий пилот – Кристиан Лундгор

Формирование датской сборной стало возможным только лишь недавно: ещё пару лет назад о национальной команде не могло идти и речи. Место лидера в гоночной конюшне занимает самый успешный датчанин в открытых колёсах Кевин Магнуссен.

Роль второго пилота отходит участнику юниорской программы «Мерседеса» Фредерику Вести. Он не очень здорово начал дебютный сезон в Ф-2, однако, преодолев период адаптации, начал показывать достойные результаты. Ну а позицию резервного пилота практически безальтернативно занимает выступающий в IndyCar Кристиан Лундгор, который совсем недавно завоевал свой дебютный подиум в заокеанской гоночной серии.

Сборная Швеции: Маркус Эрикссон – Феликс Розенквист. Третий пилот – Дино Беганович

Два боевых пилота выступают в IndyCar – даже американцам недоступна такая роскошь, а вот в сборной Швеции – пожалуйста. Маркус Эрикссон после не самого удачного отрезка в Ф-1 блестяще перезапустил карьеру за океаном: в этом сезоне Маркус выиграл гонку «Инди-500» и до сих пор является претендентом на чемпионский титул. Второй шведский представитель в IndyCar Феликс Розенквист также вполне неплохо проводит текущий сезон, хоть и без особых подвигов.

Феликс Розенквист останется в «Макларене», но не факт, что в IndyCar

Феликс Розенквист останется в «Макларене», но не факт, что в IndyCar

Фото: James Gilbert/Getty Images

Место третьего пилота занимает самый молодой представитель данной подборки – 18-летний Дино Беганович. Сегодня юный пилот боснийского происхождения видится едва ли не главной надеждой шведского автоспорта. В этом сезоне Беганович выступает в чемпионате ФРЕКА и на данный момент возглавляет личный зачёт. Также стоит отметить, что Дино является членом академии «Феррари», что заметно упростит его дальнейшее продвижение по иерархии младших формул.

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Сборная Японии: Юки Цунода – Аюму Иваса. Третий пилот – Такума Сато

Безоговорочным лидером команды становится единственный представитель Японии в Формуле-1 Юки Цунода. Пилота «Альфа Таури» нещадно критиковали весь прошлый сезон, однако в этом году юный японец очень неплохо смотрится на фоне своего напарника Пьера Гасли. Место второго пилота получает самый прогрессирующий японский пилот Аюму Иваса. По ходу своего дебютного сезона Формулы-2 Иваса здорово прибавил, от этапа к этапу чувствуя себя всё увереннее и увереннее. На «Поль Рикаре» Аюму и вовсе стал победителем воскресной гонки.

Что касается официального резервиста, то им становится нестареющий душой Такума Сато. В свои 45 он продолжает гоняться в IndyCar, причём делает это достаточно неплохо. Что интересно, на двоих Ивасе и Цуноде всего лишь 42 года. Вот уж действительно сплав опыта и молодости.

Сборная России: Роберт Шварцман – Никита Мазепин. Третий пилот – Александр Смоляр

По понятным причинам в нынешнем сезоне Россия имеет очень скромное представительство в мировом автоспорте. Тем не менее проигнорировать сборную нашей страны мы просто не могли. На роль лидера команды больше всего подходит Роберт Шварцман – тест-пилот «Феррари» и вице-чемпион прошедшего чемпионата Формулы-2. Да, не так давно Шварцман сменил гоночную лицензию: отныне он будет выступать под флагом Израиля. Впрочем, лицензия лицензией, а для нас Роберт всегда будет оставаться российским гонщиком.

Напарником Щварцмана по сборной становится Никита Мазепин. В этом году уроженец Москвы должен был провести свой второй сезон в Формуле-1, но всем известные обстоятельства не позволили Мазепину даже начать текущий чемпионат в «Королевских гонках».

Место запасного пилота практически безальтернативно отходит Александру Смоляру – единственному представителю России в иерархии международных формульных чемпионатов (Ф-1 – Ф-2 – Ф-3). Александр достаточно неплохо выступает в первенстве Формулы-3: на прошлом этапе в Венгрии он одержал доминирующую победу в дождевых условиях. За три этапа до конца сезона Смоляр занимает седьмую строчку в личном зачёте, хотя пропустил этап в Сильверстоуне из-за отсутствия британской визы.

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Сборная мира: Шарль Леклер – Серхио Перес. Третий пилот – Валттери Боттас

Сюда мы включили сильнейших пилотов планеты, у которых на данный момент попросту не может быть собственной сборной. Основу команды составляет тандем Леклер — Перес. Что интересно, оба пилота смогли бы найти себе достойного напарника по национальной сборной: у монегаска это выступающий в Ф-3 брат Артур, у Серхио – пилот IndyCar Пато О’Уорд. Однако что у сборной Монако, что у сборной Мексики возникнут проблемы при поисках третьего пилота – чтобы их найти, копать придётся ну очень глубоко. Именно поэтому Чеко и Шарль оказались в сборной мира.

Резервистом звёздной команды станет Валттери Боттас. С пилотами в открытых колёсах у финнов сейчас жесточайших кризис. Райкконен ушёл на покой, а на подходе к Ф-1 уже давно не виднеется гонщиков из Страны тысячи озёр. Вполне возможно, Боттас вообще будет последним финном в «Королевских гонках» на долгие годы вперёд.

Неожиданная сборная из Леклера и Переса

Неожиданная сборная из Леклера и Переса

Фото: Mark Thompson/Getty Images

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Вот такие экспериментальные сборные у нас получились. Не для каждой некогда гоночной страны удалось собрать национальную команду. Например, у Канады сборная получалась слишком слабой по именам, а в случае с Италией команду попросту не из кого собирать.

А как вы считаете, какая из перечисленных выше сборных получилась самой сильной? Пишите в комментариях!

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