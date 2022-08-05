11 худших пилотов Формулы-1 — 2022: здесь и экс-напарник Мазепина, и его сменщик

После каждого Гран-при Формулы-1 сезона-2022 ваш автор ставил субъективные оценки пилотам, и во время летнего перерыва мы по традиции подводим промежуточные итоги и смотрим усреднённые результаты.

Начинаем с гонщиков из нижней части таблицы.

21. Николас Латифи (средний балл — 3,7 / всего — 48)

Канадца не назвать главным разочарованием сезона, поскольку, откровенно говоря, в него изначально мало кто верил. Латифи дебютировал в Ф-1 в 2020 году и два года подряд безнадёжно проигрывал Джорджу Расселлу, но теперь Николас уступает Алексу Албону — новичку команды, который годом ранее выступал в DTM. Всё идёт к тому, что предстоящий сезон станет для Латифи последним в Ф-1 — в паддоке вовсю обсуждают кандидатов ему на замену, и гонщик даже не пытается опровергать слухи.

В теории Николас мог бы попробовать перезапустить карьеру в IndyCar: его спонсорам хватит денег, чтобы профинансировать выступления в команде средней руки, чтобы в перспективе достичь уровня Маркуса Эрикссона. Швед, напомним, выиграл «500 миль Индианаполиса» и сражается за чемпионство с пилотами «Пенске».

20. Юки Цунода (5,0 / 59,5)

В конце прошлого года японец признавался, что был удивлён решением команды продлить с ним контракт — предполагалось, что в сезоне-2022 Юки будет выступать сосредоточеннее и допускать меньше ошибок. Не получилось: в квалификации в Монако он зацепил отбойник, чем помешал проехать круг Гасли, в Канаде улетел в стену сразу после пит-стопа, в Великобритании выбил напарника в безобидной ситуации, а в Венгрии допустил разворот…

Юки поседел в сезоне-2022? Фото: Peter Fox/Getty Images

У Цуноды бывают сильные гонки: он, например, финишировал седьмым на незнакомой для всех трассе в Майами, а в Баку не набрал очков лишь из-за того, что сломалась DRS. Тем не менее этого мало, и на переход Юки в основную команду «Ред Булл» уже никто не ставит. К счастью для японца, в молодёжной программе пока нет готовых заменить его гонщиков.

19. Мик Шумахер (5,0 / 65,5)

После неплохого дебютного сезона немец оказался в команде с опытным Кевином Магнуссеном — и начались проблемы. Мало того, что Мик слишком часто проигрывает датчанину в квалификациях (счёт 2-11, причём в последний раз Шумахер был быстрее в Майами), так он ещё и допустил несколько крупных ошибок: авария в квалификации в Джидде, вылет в Имоле, разбитая машина в Монако…

Правда, после череды неудач немец заметно прибавил, провёл неплохую гонку в Канаде, набрал первые очки в Великобритании и финишировал шестым в Австрии. Это позволяет говорить, что Шумахер прогрессирует, но его переход в «Феррари» или какую-либо другую топ-команду теперь выглядит маловероятным.

18. Лэнс Стролл (5,1 / 66,5)

Стролл выступает за «Астон Мартин» (и «Рейсинг Пойнт») уже четвёртый год, но по-прежнему не может стать лидером команды. Лэнс в среднем проигрывает Феттелю две квалификации из трёх (счёт в дуэли — 3-8) и очень нестабилен. Так, в Австралии он за один уикенд побывал в двух авариях, в Монако разбил машину ещё до того, как гонка фактически началась, затем дважды въезжал в отбойники в квалификации в Баку…

В Монако Стролл ещё и в тренировке повредил машину Фото: Eric Alonso/Getty Images

Временами Лэнс выдаёт сильные выступления — как в Венгрии, где мог бы набрать очки, если бы не столкновение с Риккардо, или прорыв в Майами — канадец набрал один балл, хотя из-за штрафа стартовал из конца пелотона. Однако на фоне уже богатого опыта гонщика (шестой сезон в Ф-1, более сотни Гран-при) этого маловато даже по меркам середины пелотона.

17. Даниэль Риккардо (5,3 / 69)

Риккардо — вот главное разочарование текущего сезона. В прошлом году в паддоке ему прощались проигрыши Норрису: Даниэль лишь адаптировался к команде и знакомился с машиной. Однако теперь австралиец уступает напарнику на одинаково незнакомом автомобиле: Риккардо выиграл у Ландо лишь две квалификации из тринадцати, а в гонках в лучшем случае был неподалёку от британца.

Такие выступления грозят обрушить всю карьеру Риккардо в Формуле-1 — его контракт, который вроде бы гарантировал выступления за «Макларен» в 2023-м, на грани расторжения. Спасти репутацию Даниэля может лишь очень сильная концовка сезона — тогда можно будет сделать вид, что текущие проблемы были каким-то неудачным стечением обстоятельств.

16. Гуаньюй Чжоу (5,7 / 73,5)

Для китайского новичка первая половина сезона прошла непросто — тем более что в напарниках у него опытный Валттери Боттас, который просто за счёт опыта способен везде «везти» Чжоу порядка десятой. В то же время нужно отметить, что больших ошибок Гуаньюй по ходу сезона не допускал, а его самый большой промах — столкновение с Шумахером во Франции, где Чжоу ещё в квалификации смотрелся очень неуверенно.

Самым ярким эпизодом дебюта Чжоу стал полёт на старте Гран-при Великобритании Фото: Mark Thompson/Getty Images

Лучшим уикендом в Формуле-1 для Чжоу пока остаётся Гран-при Канады: на незнакомой трассе китаец в дождевых условиях прошёл в финал квалификации, а в гонке, опередив Риккардо, занял восьмое место. Потенциал у Гуаньюя есть, но необходимо точнее работать в мелочах — и прогресс не заставит себя ждать.

15. Кевин Магнуссен (5,8 / 75)

Зимой Магнуссен готовился пилотировать новейший прототип «Пежо» для гонок на выносливость, но разрыв «Хааса» с Никитой Мазепиным позволил Кевину вернуться в Формулу-1. При этом опытнейший датчанин быстро адаптировался к технике — куда более конкурентоспособной, чем была у «Хааса» в последние пару лет, и занял пятое место в Гран-при Бахрейна — первом после годичного перерыва!

Однако в целом с ролью лидера команды Кевин пока не справляется: слишком часто он участвует в авантюрных атаках на старте гонки. Трижды по ходу сезона (Испания, Канада, Венгрия) Магнуссен терял шанс на хорошие очки из-за повреждений машины. В дюжине прошедших после Бахрейна гонок датчанин набрал 12 очков — лишь на два больше, чем взял в Сахире.

14. Себастьян Феттель (6,0 / 65,5)

Аккурат перед началом летнего перерыва экс-чемпион мира объявил, что сезон-2022 станет последним в его карьере — и складывается он пока не то что бы очень хорошо. Феттель пропустил первые две гонки из-за ковида, затем довольно коряво выступил в Австралии, но отлично проехал в Имоле. Допустил несколько помарок в Монако, но финишировал шестым в Баку. Получил штраф и поучаствовал в нескольких столкновениях в Австрии, но прорвался в очки в Венгрии.

15-летняя карьера Феттеля в Формуле-1 подходит к концу Фото: Mark Thompson/Getty Images

Скорость «Астон Мартин» далеко не всегда позволяет бороться за очки, но и сам Феттель время от времени допускает ошибки и использует далеко не все имеющиеся шансы (в отличие от Алонсо, приходящего ему на смену!), так что момент для ухода выбран верно. С другой стороны — у Себа ещё достаточно пороха, чтобы блеснуть раз-другой в оставшихся гонках.

13. Пьер Гасли (6,0 / 78,5)

С переходом на новый регламент «Альфа Таури» откатилась в конец группы середняков, и блистать по субботам стало намного сложнее. Тем не менее в Азербайджане Гасли смотрелся великолепно и занял пятое место, опередив Феттеля, Алонсо и оба «Макларена». Но и ошибок было не меньше: в Имоле Пьер развернул Чжоу, в Барселоне врезался в Стролла, а в Шпильберге устроил сразу две аварии.

Год назад Гасли прочили на место Риккардо в «Макларен», но на сегодняшний момент лучшая опция Пьера — остаться в «Альфа Таури» и надеяться, что в Фаэнце за счёт связей с «Ред Булл» смогут в следующем году прибавить. Но если аварии продолжатся с той же регулярностью, Пьер и для «Альфа Таури» будет сомнительной ценностью.

12. Александер Албон (6,2 / 81)

Контракт с «Уильямсом» позволил Албону перезапустить карьеру в Формуле-1, и, хотя скорость машины зачастую не позволяет бороться за высокие позиции, время от времени Алекс блистает: его мощнейший Гран-при Австралии на «харде», а также девятое место в Майами надолго запомнятся Гроуву. Были, правда, и неудачи — как столкновение со Строллом в Джидде или контакт с Феттелем в Венгрии.

В «Уильямсе» Албон перезапустил карьеру в Ф-1 Фото: Francois Nel/Getty Images

Долгосрочный контракт с «Уильямсом», о котором объявили сразу после начала летней паузы, это лучшее, что могло произойти с Алексом — после долгих лет прессинга и неопределённости гонщик получит возможность стабильно расти вместе с командой.

11. Карлос Сайнс (6,7 / 86,5)

2022 год станет поворотным в карьере Сайнса — в этом сезоне он впервые стартовал с поула и одержал первую победу в Гран-при. Но эти успехи пришли после многочисленных ошибок, которые уже на первых этапах выбросили Карлоса из борьбы за чемпионство — самыми крупными из них стали вылет в Мельбурне и авария в квалификации в Имоле.

В отдельных гонках Карлос демонстрировал, что способен бороться за победы с лидерами, однако на дистанции всего сезона он пока худший из числа пилотов топ-команд. Но у Сайнса долгосрочный контракт с «Феррари», а это значит, что у него наверняка ещё будет шанс ворваться в сражение за титул.



Продолжение следует…