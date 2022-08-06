Насколько хорошо вы знаете историю Формулы-1? От нас 15 пилотов — от самых знаменитых до любопытных середняков.

Длинная летняя пауза в Формуле-1 между Гран-при Венгрии и легендарной гонкой на трассе «Спа-Франкоршам» — идеальный момент для разного рода развлекательных материалов. Например, для модных в последнее время квизов, в которых читателям предлагают угадать спортсмена по деталям его биографии. Вот и мы выбрали для вас 15 гонщиков чемпионата мира, которых предлагаем угадать.

Не беспокойтесь: в нашей викторине нет ни одного пилота, чья карьера в Формуле-1 завершилась раньше второй половины 90-х годов. Так что справиться реально, тем более среди отобранных гонщиков есть и настоящие легенды. Поехали!

Если у вас не грузится квиз, вы можете пройти его по прямой ссылке:

Квиз: угадайте гонщика Формулы-1 по всем его командам.