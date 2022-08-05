Кого брать команде Ф-1, от которой сбежали чемпион и суперъюниор? 9 вариантов для «Альпин»

Судя по свежим новостям, команде Формулы-1 «Альпин» пора забыть о надежде сделать боевым пилотом собственного воспитанника Оскара Пиастри. Похоже, у французов действительно нет никаких прав на австралийца на 2023 год. Это полнейший провал менеджмента, и, по-хорошему, должны полететь головы, но мы сегодня говорим не об этом.

Алонсо и Пиастри ушли – кто же тогда станет напарником Эстебана Окона в следующем сезоне? Несмотря на катастрофическую работу руководства, у «Альпин» полно достойных вариантов – тем более что команда неплохо выступает в нынешнем году и вполне может стать сильнейшим из середняков.

Даниэль Риккардо

Самый простой и логичный вариант. Опытного австралийца буквально выживают из «Макларена», чтобы освободить место для Пиастри. При этом сам Даниэль, несмотря на два провальных сезона, хочет и дальше выступать в Формуле-1. Возвращение в «Альпин» — максимально удобный для Даниэля вариант. Он провёл тут два сильных года, хорошо знает команду и получит в ней шанс восстановить репутацию. Риккардо наверняка согласится на предложение «Альпин», а французы получат опытную замену Алонсо. Но вот простит ли команда Даниэлю уход двухлетней давности и поверит ли, что Риккардо ещё способен восстановить форму?

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Пьер Гасли

Француз (какая удачная национальность!) явно засиделся в «Альфа Таури», и при этом крайне сомнительно, что «Ред Булл» даст ему второй шанс в основной команде. В такой ситуации не удивимся, если «быки» согласятся отдать контракт Пьера взамен на некую существенную, но не баснословную компенсацию. У Гасли есть опыт выступлений в топ-команде и даже одна победа, так что главный вопрос, как они поладят с Оконом (раньше было не очень) и готовы ли в «Альфа Таури» кем-то заменить Пьера.

Мик Шумахер

Немец остаётся без контракта, и, по последним данным, «Хаас» не торопится с переговорами о новом соглашении. Есть и вопросы о заинтересованности в Мике со стороны «Феррари». В такой ситуации Шумахер, безусловно, согласился бы на переход в топ-команду. Но посчитает ли «Альпин» сына Шумахера достаточно сильным и талантливым? При этом Мик – это ещё и воспоминания об успехах Шумахера-старшего в «Бенеттоне», и потенциальные спонсоры из Германии.

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Нико Хюлькенберг

Если в «Альпин» хотят видеть в команде опытного гонщика, то немец – отличный вариант на сезон-другой. Нико выступал за «Рено» в 2017–2019 годах, при этом он по-прежнему тесно связан с Формулой-1 и буквально на днях участвовал в шинных тестах «Пирелли» на актуальном болиде «Астон Мартин». Да, Хюлькенберг – это уже не слишком перспективно, но его подписание точно закроет брешь в составе и позволит дальше спокойно выстраивать стратегию в поиске готовых звёзд или талантливой молодёжи.

Даниил Квят

Ещё один вариант на случай, если «Альпин» захочет взять опытного гонщика. Квят исполнял роль резервного гонщика команды в 2021 году, так что он хорошо её знает и быстро адаптируется. Из минусов по сравнению с конкурентами – отсутствие опыта работы с актуальной техникой плюс вопрос, сможет ли Даниил получить, скажем, британскую или американскую визу.

Тео Пуршер

Скорее всего, Пуршер не получит место в «Альфа Ромео», при этом далеко не факт, что что-то изменится и через год: у Боттаса контракт до конца 2024 года, Чжоу при поддержке спонсоров тоже может оставаться в «Альфе» как минимум до перехода команды под полный контроль «Ауди». В такой ситуации «Альпин» вполне может дёшево перекупить права на молодого француза. Да, Тео нестабилен в нынешнем сезоне Формулы-2, но всё-таки занимает второе место в личном зачёте. И он француз. В конце концов, потом можно будет избавиться от середняка Окона, и тогда именно Пуршер будет закрывать «национальную квоту».

Гуаньюй Чжоу

Вариант сомнительный, но исключать его не стоит. Китаец входил в молодёжную программу «Альпин», знаком с французской командой. При этом Чжоу проводит дебютный сезон в Формуле-1 даже успешнее, чем многими ожидалось. В то же время Гуаньюй не похож на будущую звезду, выбор в его пользу просто обеспечит «Альпин» китайскими деньгами и добротным пилотом-середняком.

Гуаньюй Чжоу, Оскар Пиастри и Фелипе Другович Фото: Clive Rose/Getty Images

Фелипе Другович

Бразилец возглавляет личный зачёт Формулы-2 и пытается собрать на родине солидный спонсорский пакет, чтобы заинтересовать команды Ф-1. Да, шансов больше в «Хаасе» или «Уильямсе», но если «Альпин» понадобится молодой пилот, и, желательно, с деньгами, то Фелипе – хороший вариант на пару лет, в ходе которых можно будет оценить реальный потенциал Друговича.

Джек Дуэн

Может так внезапно получиться, что решение сына великого мотогонщика Мика Дуэна о переходе из-под крыла «Ред Булл» в академию «Альпин» окажется попаданием в яблочко. После скандала с Пиастри Дуэн – главный юниор французов. Джек – вице-чемпион Формулы-3, проводящий достойный дебютный сезон в Формуле-2. Правда, для попадания в Ф-1 нынешних результатов всё-таки недостаточно. Время Джека может наступить через год, если сейчас «Альпин» возьмёт кого-то поопытнее, а австралиец в 2023-м всех порвёт в главной гоночной молодёжке мира.



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