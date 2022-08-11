Шварцман объяснил, почему даже без гонок стал лучше как пилот, и ответил, есть ли запасной план, если стать пилотом Ф-1 не выйдет.

«Сосредоточен на Ф-1». Что делает россиянин из «Феррари» и почему у него лицензия Израиля

Команды Формулы-1 с 2022 года обязаны два раза в год в рамках свободных заездов Гран-при предоставлять свои машины молодым пилотам — и в «Феррари» эта роль отведена российско-израильскому гонщику Роберту Шварцману.

В 2020-2021 годах Шварцман выступал в Формуле-2 и был одним из лидеров серии, однако оба раза в борьбе за чемпионский титул уступал партнёрам по команде — Мику Шумахеру и Оскару Пиастри. Первый проводит в Ф-1 уже второй год, а второй практически наверняка выйдет на старт в следующем сезоне.

Рассчитывает попасть в чемпионат мира и Шварцман. В данный момент Роберт работает на симуляторе «Феррари» и помогает команде с поиском настроек в дни Гран-при, а не так давно после пятимесячной паузы выехал на трассу — в рамках тестов прошлогодней SF-75 на трассе «Муджелло».

Об этом и многом другом Шварцман рассказал в интервью «Motorsport Италия». Мы приводим главное из него.

О работе в «Феррари»

«В этом году мои обязанности немного отличаются от тех, что были в прошлые годы. К старту сезона мы с «Феррари» договорились, что как тест-пилот команды я проведу много времени на симуляторе и постараюсь получить полное представление о работе в команде без участия в каком-либо чемпионате.

Во время этапов Формулы-1 я часть «команды поддержки». Мы работаем в Маранелло до упора — в дни этапа в Майами, например, работали до шести утра! Мы как бы третья виртуальная машина, у которой свободные заезды.

Нам поступают все данные с трассы во время уикенда, и мы проводим свои тесты, чтобы добиться корреляции с ними. Когда её удалось установить, команда спрашивает, какое из двух решений нам кажется лучше, — и мы сравниваем».

О тестах SF-75 на трассе «Муджелло»

«Я хотел ответить себе на ряд вопросов — понять, как сказывается моя работа на симуляторе и насколько я готов физически. И я был удовлетворён полученным ответом. Со своей стороны в рамках разработанной для меня в «Феррари» программы я всё выполнил, и этот тест был важной её частью — трудной, но интересной.

В общей сложности я около 10 раз тестировал машины Формулы-1, но заезды на трассе «Муджелло» были самыми требовательными с физической точки зрения — очевидно, что проехать такую дистанцию после перерыва в пять месяцев непросто. Трасса и без того требовательна, но симулятор помог мне быстро почувствовать уверенность в машине».

О работе на симуляторе

«В моём случае работе на симуляторе была очень полезной. Она помогла понять, как устроена команда Формулы-1, что требуется от пилота, как работают инженеры и как наиболее эффективно выстроить с ними диалог, как работать с настройками машины.

Теперь я лучше чувствую себя на трассе — и на «Муджелло» это подтвердилось. Ещё до приезда на трассу чётко знал, где какая нужна передача, как тормозить, по какой траектории ехать. Я в целом стал чувствовать себя увереннее — и не только в смысле знания трассы, а в том, как вести диалог с инженерами. Я считаю, что симулятор сделал меня в этом аспекте более зрелым».

О выступлениях по пятницам

«С нетерпением жду их! Я по-прежнему не в курсе, когда именно окажусь на трассе, но это, вне всяких сомнений, будет в подходящий момент. Горжусь тем, что смогу сесть за руль «Феррари» во время гоночного уикенда. К тому же мне интересно узнать, насколько проделанная нами на симуляторе работа коррелирует с реальным положением дел. Мы провели множество часов, чтобы улучшить виртуальную машину и сделать её максимально приближенной к реальной, так что теперь не терпится самому выяснить результаты этой работы».

Об израильской лицензии

«Всё просто — я родился в Израиле, в Тель-Авиве, там живёт семья моего отца. Первые три года жизни я провёл в Тель-Авиве, после чего семья переехала в Россию, но мы время от времени навещали родственников. Когда я начинал карьеру в картинге, отец решил, что будем выступать под российским флагом — поскольку мы там жили. Тогда мне было шесть лет, и мы часто приезжали в Италию, которая всегда была центром картингового мира, а когда мне было девять, отец решил, что для меня лучше переехать сюда.

Израильский паспорт у меня был всегда, и, когда обстановка между Россией и Украиной ухудшилась, я решил подать заявку на лицензию в Израиле. В конце концов, я хочу быть гонщиком, моя единственная цель — попасть в Формулу-1. Моя обязанность — быть готовым сесть за руль в любой момент, когда это понадобится «Феррари». Действовать нужно было быстро».

Шварцман на тестах молодых пилотов в Абу-Даби в 2021 году Фото: Clive Rose/Getty Images

О сотрудничестве с «СМП Рейсинг»

«Это закрытая глава. Без их поддержки я бы не оказался там, где я сегодня, не попал бы в академию «Феррари». В последние годы «СМП Рейсинг» очень мне помогала, но с этого года я сам по себе, а все мои спортивные активности целиком зависят от «Феррари».

О сезоне-2023

«Моя главная цель — Формула-1, и я сделаю всё, чтобы получить шанс. «Феррари» примет решение, но пока говорить об этом рано, посмотрим. Надеюсь, проделанная в этом году работа поможет мне.

Запасного плана у меня, если честно, нет. Если не попаду в Формулу-1, будет какой-нибудь альтернативный проект. Иногда приходят в голову такие мысли, но сегодня я полностью сосредоточен на Формуле-1».