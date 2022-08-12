Гонщика Ф-1 заставили выступать через суд. Потом он сам заплатил $ 18 млн, чтобы остаться!

Главная тема межсезонья в Формуле-1 — разборки «Альпин» со своим тестером Оскаром Пиастри, который решил покинуть Энстоун. Французы рассчитывают через суд оспорить соглашения пилота с другими командами и вернуть его под крыло или хотя бы получить компенсацию — обычно именно этим завершаются подобные споры в паддоке. Но не всегда.

На фоне скандала вокруг Пиастри вспоминаем другие случаи, когда контракт между гонщиком и командой становился предметом спора.

Алези и «Уильямс». 1990 год

Жан Алези дебютировал в Ф-1 в 1989 году и сразу же обратил на себя внимание топ-команд. В феврале 1990-го француз подписал с «Уильямсом» предварительный контракт на сезон-1991, но в Гроуве тянули с его официальным подтверждением. В июле Алези пошёл к Фрэнку Уильямсу за разъяснениями, но тот отправил гонщика подождать до следующего этапа. Фрэнк, держа Жана в запасе, пытался в пару к Найджелу Мэнселлу заполучить Айртона Сенну.

Жан Алези в 1990 году Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Алези, однако, ждать Уильямса не стал и принял предложение «Феррари». Уильямсу же пока не удавалось переманить Сенну, и он попытался удержать француза, напомнив о подписанном ранее соглашении. Его в итоге признали недействительным (но «Феррари» в качестве компенсации отправила один болид в музей «Уильямса»), и Жан остался верен «Скудерии» — за пять лет он одержал лишь одну победу, но стал одним из любимых гонщиков тифози по всему миру.

Шумахер против «Джордана». 1991 год

Михаэль ворвался в Ф-1 даже ярче Алези и в своей первой квалификации, будучи совершенно незнакомым с трассой, «привёз» опытному напарнику Андреа де Чезарису более 0,7 секунды. Эдди Джордан, в команде которого дебютировал Шумахер, понял, что открыл новую звезду — и не он один.

Берни Экклстоун, промоутер в Формуле-1 в те годы, решил, что такому таланту не стоит прозябать в маленьком небогатом «Джордане» и договорился о немедленном переходе в «Бенеттон».

Эдди Джордан и Михаэль Шумахер на Гран-при Бельгии 1991 года Фото: Hoch Zwei/Getty Images

Джордан отпускать немца не собирался и считал, что у него контракт с гонщиком до конца сезона. Но один нюанс в договоре — неопределённый артикль, который от руки вписали вместо определённого, ограничил его действие лишь одной гонкой. Уже в следующей Шумахер выступал за «Бенеттон» — команду, с которой впервые станет чемпионом мира.

«Лотус» против Хаккинена. 1992 год

Мика дебютировал в Формуле-1 в 1991-м в «Лотусе» и не блистал так ярко, но тем не менее договорился с «Уильямсом» о переходе в 1993 году — Хаккинен должен был стать напарником Алена Проста. В «Лотусе» изо всех сил мешали переходу — команда распускала о финне слухи и утверждала, что у неё есть с ним действующий контракт. Который в итоге оказался лишь соглашением о намерениях, так что ничто не должно было помешать Мике перебраться в Гроув.

Хаккинен вместе со своим менеджером экс-чемпионом Кеке Росбергом на Гран-при Германии 1992 года Фото: Paul-Henri Cahier/Getty Images

Вмешалась случайность: в «Уильямсе» не успели вовремя подать формальную заявку на участие в сезоне-1993 и по правилам могли быть допущены только особым единогласным решением команд. «Лотус» отказался допускать «Уильямс», если те посадят за руль Хаккинена, и Железный Фрэнк отступил. Коллинзу это, впрочем, не помогло — Мика ушёл в «Макларен», над которым у «Лотуса» никакой власти не было. Ну а козни «Лотуса» спасли карьеру Деймона Хилла, который поехал вместо финна.

Ральф Шумахер против «Джордана». 1998 год

Через шесть с половиной лет после дебюта Михаэля в «Джордане» провёл свою первую гонку в Ф-1 его младший брат — Ральф. Первые полтора года всё шло неплохо — до Гран-при Бельгии в 1998-м. Та гонка в Спа проходила под сильным дождём, после вылета Хаккинена и столкновения Михаэля Шумахера с Култхардом вперёд вырвались два пилота «Джордана». Первым шёл Деймон Хилл, Ральф занимал второе место, но был уверен, что сможет пройти британца. Эдди однако запретил атаковать, чтобы не подвергать опасности дубль — та гонка вообще стала первой победой для его команды в Ф-1.

Джордан с Шумахером-младшим и Хиллом на подиуме Гран-при Бельгии 1998 года Фото: Getty Images

Ральфа приказ Джордана вывел из себя: гонщик считал, что у него украли верную победу, и отказывался выступать за команду ещё один год, хотя ранее подписал контракт. Он в итоге покинул «Джордан» по окончании сезона и в 1999-м выступал за «Уильямс», но это стало возможным, лишь когда Михаэль выплатил £ 2 млн отступных. Ранее Эдди Джордан не зарабатывал на Шумахерах таких сумм, хотя обоим открыл дверь на стартовую решётку. Джордан шутил, что спустя восемь лет получил компенсацию от Шумахера-старшего.

Баттон против БАР. И «Уильямса» — но с БАР. 2004-2005 годы

У Дженсона Баттона проблемы с контрактами возникали два года подряд. Всё началось летом 2004-го, когда британец решил перейти в «Уильямс». В БАР с этим не согласились — у Баттона уже был контракт, по которому он обязан провести с командой ещё один сезон. Менеджмент пилота упирал на то, что соглашение недействительно — один из пунктов требует, чтобы БАР была заводской командой, а юристы Баттона таковой её не считают. Комиссия по контрактам Ф-1 эти доводы не приняла и решила, что британец обязан выступать за БАР.

Дженсон Баттон на Гран-при Бразилии 2004 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

Дженсон остался в команде, но от планов перейти в «Уильямс» не отказывался и подписал с Гроувом новый контракт — на 2006-й. Однако всё изменилось, когда от «Уильямса» ушла БМВ — Баттон расхотел покидать БАР, которая, в свою очередь, окончательно переоформилась в заводскую «Хонду». Отказ от контракта стоил Дженсону £ 18 млн, но оно наверняка того стоило — именно в этой команде, пусть уже и под названием «Браун», Баттон в итоге стал чемпионом.

«Заубер» против ван дер Гарде. 2015 год

Крупнейший контрактный скандал в новейшей истории Ф-1 достиг своей кульминации на Гран-при Австралии 2015 года, когда выступать за рулём двух «Зауберов» приехали три пилота. Дело в том, что изначально Мониша Кальтенборн, руководившая в то время швейцарской командой, договорилась о выступлениях на сезон-2015 с Адрианом Сутилем и Гидо ван дер Гарде, а спустя несколько месяцев заявила, что за руль сядут другие гонщики — Фелипе Наср и Маркус Эрикссон.

Ван дер Гарде в боксах «Заубера» в Мельбурне в 2015-м Фото: Mark Thompson/Getty Images

Сутиль стал выяснять отношения с командой за кулисами, в то время как ван дер Гарде демонстративно приехал в Мельбурн и заявил, что намерен выступать — на машине, которую привезли не для него и которую сам Гидо ранее никогда не пилотировал. Гонщик грозился подать в суд — и тогда имущество «Заубера» арестовали бы, назревал огромный скандал… После вмешательства Экклстоуна ван дер Гарде отказался от претензий сесть за руль, и вскоре стало известно, что контракт аннулирован, но за это гонщик получит компенсацию в $ 16 млн. Что ж, всё равно не зря боролся!