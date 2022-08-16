У дрифт-доминатора квалификации умер мотор — как же он чуть не выиграл этап под Питером?

Обновлённый автомобиль и технические проблемы с ним, победа в квалификации и несколько OMT-заездов на стадии топ-16, а потом — решающая дуэль в финале. Этих событий с лихвой хватило бы на нескольких пилотов и пару-тройку этапов Гран-при Российской Дрифт Серии, но все эти испытания на «Игоре Драйв» выпали на долю Евгения Лосева.

С 2020 года, когда автодром в Ленинградской области появился в календаре RDS GP, уикенды на нём традиционно дарят массу интересных заездов. Зрелищных (благодаря скоростному характеру трассы, где широкие зоны безопасности позволяют рисковать) и непредсказуемых (потому что это дрифт, где все способны встать с ног на голову за один заезд), а уж когда за дело берётся один из самых агрессивных по своему стилю пилотов — скучно не будет точно!

Евгений Лосев обрёл огромную армию поклонников своим умением объединить безумные постановки, бешеные перекладки и езду на грани на протяжении всего оцениваемого участка. Поэтому для болельщиков каждый проезд пилота из Иркутска — праздник и услада для глаз, а для соперников — головная боль из-за необходимости приспособиться к неудобному оппоненту и не слишком сильно отстать от него на дистанции.

Но началось всё с проблем не у соперников, а у самого Лосева. Перед этапом в Санкт-Петербурге Евгений перевооружил свою уже легендарную Toyota Mark II (X80) на новый двигатель под топливо E85, так что выступления на «Игоре Драйв» должны были стать дебютом агрегата в боевых условиях. И без детских болезней предсказуемо не обошлось, но выявили их в весьма драматических условиях.

Новость по теме Евгений Лосев выиграл квалификацию RDS GP в Санкт-Петербурге с рекордными 100 баллами

В квалификации, когда пилоты стараются проехать первую попытку максимально аккуратно, чтобы только не обнулить её, а потом рискнуть во втором проезде, Лосев мелочиться не стал. Представитель Sintec Fresh Auto Drift сразу же дал по полной и выдал такой проезд, который судьи оценили на максимально возможные в дрифте 100 баллов! Это был всего лишь второй в истории RDS GP столь результативный проезд. И особенно интересно, что обе аникуи — так называют в дрифте 100-балльную квалификацию — случились в 2022-м и в исполнении пилотов Sintec Fresh Auto Drift (до этого на старте сезона на Moscow Raceway проехал с максимальным результатом Дамир Идиятулин). Но более важной оказалась вторая попытка Лосева.

В принципе, Евгению вовсе можно было не ехать в квалификации второй раз, поскольку у соперников было мало шансов повторить его результат, однако пилот не стал отсиживаться в паддоке. И это решение оказалось настолько верным, что ему оказались рады и сам спортсмен, и его команда, и все фанаты Лосева лично, и Sintec Fresh Auto Drift в частности. Просто потому, что под конец второго квалификационного проезда мотор если и не умер совсем, то серьёзно засбоил.

Евгений Лосев в квалификации Фото: Пресс-служба RDS GP

В режиме цейтнота за оставшееся до топ-32 время команда сумела реанимировать автомобиль ровно настолько, чтобы пилот смог своим ходом добраться до зоны постановки и зафиксировать свой выход в топ-16 через bye run в отсутствие соперников по начальной стадии парных заездов. Ну а уже затем ценой бессонной ночи «Тойоту» вернули в работоспособные кондиции — хорошо, что проблемы вылезли в квалификации, а не в начале парных заездов, когда поломка могла поставить крест на дальнейших выступлениях в Санкт-Петербурге.

Но это вовсе не означает, что дальше Лосева ждала лёгкая прогулка к подиуму. На стадии топ-16 соперником Евгения оказался Чарльз НГ из STAR PЁR STARS AIMOL. Пилот из Гонконга, который второй этап кряду выступает на Flanker F, за рулём российского гиперкара обрёл второе дыхание — фантастический проезд двух опытнейших пилотов не позволил судьям с первой попытки определить победителя. В итоге последовали сразу два OMT-заезда, по итогам которых путёвку в топ-8 получил Лосев.

Дальше без особых сложностей будущий призёр этапа взял верх над лидером BY Motorsport Сергеем Саком, а вот в полуфинале с Леонидом Шнайдером пришлось уже попотеть, но опыт взял верх над молодостью. Ровно для того, чтобы на следующей стадии, в финале, встретиться с другим пилотом «Форвард Авто» — титулованным Георгием Чивчяном.

Евгений Лосев против Георгия Чивчяна Фото: Пресс-служба RDS GP

С учетом того, что Гоча в квалификации показал второй результат, в схватке за победу сошлись два лидера субботы. И в этом противостоянии красноярец оказался сильнее своего иркутского визави — Лосеву не удалось одержать первую в сезоне-2022 победу, а Чивчян выиграл уже свой второй этап в году. Впрочем, особенно Евгений не расстроился — серебро стало достойной наградой и для пилота, и для всей Sintec Fresh Auto Drift, которая на славу потрудилась, чтобы вернуть своего спортсмена в борьбу после внезапных технических проблем.

Единственной досадой для Sintec Fresh Auto Drift стала потеря лидерства в личном зачёте Дамиром Идиятулиным. В плотной борьбе, когда на счету каждый зачётный балл, за два этапа до финиша сезона красноярец не смог пробиться даже в полуфинал. Внезапно для всех — похоже, что и для самого себя — в топ-8 Идиятулин уступил Шнайдеру. Слишком много допустил помарок Дамир, и в полуфинал отправился проводящий свой первый полный сезон в RDS GP пилот. И пусть поучаствовать в борьбе за победу Леониду не удалось, свой второй в карьере подиум он всё же завоевал. Причём в дуэли с каким соперником! На бронз претендовал также Аркадий Цареградцев, но на сей раз Царь не сумел попасть в тройку призёров, откуда его потеснил Шнайдер.

И пока одни мечтают проехать в паре с Идиятулиным и Цареградцевым, юный красноярец воплощает мечты в реальность и не просто участвует в дуэлях с опытнейшими соперниками, но и побеждает их. Ко второй половине своего дебютного сезона, который начался с ряда досадных аварий и вылетов, молодой пилот RDS GP смог собраться с силами и продемонстрировал заметный прогресс.

Шнайдер на «Игоре Драйв» также записал на свой счёт победу в неофициальном соревновании на максимальную скорость на постановке. В рамках топ-32 пилот «Форвард Авто» отправил свой автомобиль в занос на скорости 176 км/ч и смог после этого удержать машину в пределах трассы — превзойти его никто из соперников не смог.

Два подряд подиума в личном зачёте, умение совладать с машиной при экстремальной постановке — лучшее подтверждение тому, насколько сильнее морально стал Леонид. А это идёт на пользу не только команде «Форвард Авто», у которой все три пилота на постоянной основе претендуют на подиум, но и всему российскому дрифту, где молодые пилоты уже на равных сражаются с ветеранами Гран-при Российской Дрифт Серии.

Призовой подиум этапа RDS GP на «Игоре Драйв» Фото: Пресс-служба RDS GP

Следующая стадия этого противостояния двух поколений в RDS GP запланирована на 10-11 сентября. Шестой этап Гран-при Российской Дрифт Серии пройдёт на трассе Moscow Raceway, но этот уикенд обещает стать одним из самых интересных и непредсказуемых за весь сезон — трасса хоть знакомая участникам чемпионата, но на сей раз пилотов ждёт абсолютно новый оцениваемый участок, проезжать который предстоит в противоположную привычному направлению сторону. Кто лучше всех справится с таким вызовом — узнаем в начале осени.