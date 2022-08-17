Как машины «Феррари» стали красными? Оказывается, на это повлияла гонка в России

Итальянский аристократ отобрал ливрею у США и так доминировал, что съездил на обед в Санкт-Петербург.

Красная «Феррари» – не просто автомобиль, окрашенный в определённый цвет. Это нечто большее – символ, история и, если угодно, культурный код. Сегодня красный цвет и «Феррари» неразрывно ассоциируются друг с другом. Но почему именно красный? Как так сложилось, что всемирно известный бренд оказался в такой зависимости от одного конкретного цвета? Чтобы найти ответ на этот вопрос, придётся отмотать время на начало XX века.

Красная ливрея – напоминание о первой итальянской победе в международных гонках

Сегодня владельцы гоночных команд вправе единолично определять цвета, в которые будут окрашены их машины, однако так было не всегда. В самом начале XX века – на заре появления автоспорта – ливрея той или иной машины зависела исключительно от страны, в которой она была произведена.

Одним из первых автогоночных соревнований мира являлся Кубок Гордона Беннетта, проходивший в формате ежегодного заезда. Именно в преддверии дебютной гонки 1900 года общественность впервые задумалась о распределении цветов между гоночными командами. Поскольку в ту пору автогоночные соревнования рассматривались именно как состязания государств, самым логичным вариантом было утвердить национальные гоночные ливреи. То есть каждой команде, в зависимости от того, из какой страны она происходила, был присвоен свой цвет. Так французам досталась синяя ливрея, немцы окрасили свои машины в белый цвет, жёлтыми стали бельгийцы, а американцы получили красный оттенок.

Да, красными поначалу были вовсе не итальянцы: командам с Апеннинского полуострова чуть позже были присвоены чёрные цвета. Как же тогда итальянцы завладели красными оттенками? Отчасти случайно.

Шипионе Боргезе и Луиджи Барзини Фото: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Barzini&Borghese.jpg

В начале 1907 года французская газета La Matin анонсировала намеченную на лето автогонку Пекин – Париж. Протяжённость маршрута составляла почти 15 000 километров, бóльшая часть которого проходила по территории Российской Империи (Москва – Казань – Челябинск – Омск – Иркутск). Учитывая тогдашнюю дорожную инфраструктуру (восточнее Урала практически не было автомобилей, а соответственно, и дорог) и скорость машин – это был поистине адский марафон. Впрочем, несмотря на пугающие условия, желающих попробовать свои силы в изнурительной гонке было предостаточно. Заявки на участие подали 40 команд, однако до стартового поля у французского посольства в Пекине добралось всего лишь пять машин. Три экипажа представляли Францию, и ещё по одному автомобилю прибыло из Нидерландов и Италии.

Всё самое важное в этой истории случилось ещё до начала изнурительного марафона. Итальянский аристократ Шипионе Боргезе воспользовался отсутствием на старте экипажей из Соединённых Штатов и «своровал» американскую гоночную ливрею, окрасив свою «Италу» в красный цвет. Так творилась история.

В техническом плане итальянский экипаж имел колоссальное преимущество: по всем параметрам «Итала» серьёзно превосходила автомобили соперников. С самого начала гонки экипаж Боргезе, в состав которого также входили журналист Луиджи Барзини и механик (по слухам, именно он провёл за рулём бóльшую часть дистанции), начал уходить в отрыв. Говорят, ближе к финишу Боргезе был настолько уверен в своей победе, что в районе Москвы позволил себе отклониться от маршрута, отправившись пообедать в Санкт-Петербург.

К счастью для итальянского аристократа, излишняя самоуверенность не спугнула удачу, и 20 августа – спустя ровно два месяца со старта гонки – он триумфально финишировал в Париже. Его главный преследователь Шарль Годар добрался до столицы Франции на три недели позже победителя!

Невозможно представить, чтобы «Феррари» не была красной Фото: Peter Kramer/Getty Images

Триумф Боргезе вызвал настолько громкий резонанс в Италии, что местные автопроизводители начали окрашивать свои автомобили в красные цвета, дабы увековечить успех соотечественника. Итальянские гоночные команды также переняли «триумфальный» цвет, тем самым отобрав красную ливрею у американцев. Таким вот витиеватым образом родился легендарный оттенок Rosso corsa (гоночный красный).

Памятник автомобилю «Итала» в Кирове Фото: Елена и Эдуард Гурины, Wikipedia

Кстати, что интересно, победа итальянского аристократа оставила отпечаток в истории не только на родине, но и в России. В 2015 году с подачи «Пирелли» в Кирове был установлен памятник автомобилю «Итала», который напоминает общественности как о сопричастности шинного гиганта к победе Боргезе, так и о сопричастности Вятской губернии к автогонке Пекин – Париж.